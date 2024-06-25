Önce EURO 2024, sonra Paris yaz oyunları, Trend’in Yol’u globale gidiyor

Almanya ile Avrupa’ya, Azerbaycan ile Orta Asya’ya giren Trendyol, Körfez Bölgesi’nde de büyüyor. Türkiye’deki sponsorluklarına dünyaca ünlü etkinlikleri ekleyen Trendyol, Euro 2024’ün resmi partneri olmasının ardından Paris 2024 Yaz Oyunları’na da adını yazdıracak.

Sponsorluklar, küresel şirketlerin markalaş­ma sürecinde en önemli adım olarak biliniyor. Özellik­le futbol, basketbol gibi dalla­rın uluslararası arenadaki et­kinlikleri markaların da yarı­şına sahne oluyor. Bu alanda Türk markaları da son yıllar­da önemli yol kat etti.

Türk Hava Yolları’nın açtığı, Be­ko’nun büyüttüğü, Orka Hol­ding’in renklendirdiği ulus­lararası sponsorluklara şimdi de bir Türk devi daha katılı­yor. Türkiye’de erkek ve kadın takımlarına, liglere sponsor olan Trendyol, ilklere imza atarak dünyanın en önemli spor etkinliklerinde adını du­yurmaya başladı. Almanya’da düzenlenen Euro 2024’e adını yazdıran Trendyol, önümüz­deki ay yapılacak Fransa’da­ki Paris 2024 Yaz Oyunları’n­da da boy gösterecek.

Şirketin yerelden bölgesele, bölgesel­den küresele olan bu yolcu­luğun mimarı olan Trendyol Group Başkanı Çağlayan Çe­tin ile birlikte geçen hafta Al­manya’nın Dortmund ken­tinde oynanan Türkiye-Por­tekiz maçı öncesinde sohbet ettik. Trendyol’un uluslarara­sı büyüme stratejisi hakkın­da bilgi veren Çetin, önce­sinde bizlere şirketin büyü­me stratejisinden, ardından da sponsorlukla bunu nasıl desteklediklerinden söz etti. Trendyol’un Avrupa, Orta Do­ğu ve Orta Asya’daki en büyük e-ticaret şirketi olma vizyo­nunu sürdürdüklerini belir­ten Çetin, yurtdışı açılımın­da ilk olarak güçlü etnik pazar yolunu seçtiklerini, bu neden­le Almanya’dan adımı attıkla­rını söyledi.

Azerbaycan’ın yüzde 15’i Trendyol kullanıyor

Çetin’in verdiği bilgilere gö­re 2022 yılında bu pazarda kı­sa sürede 200’den fazla Türk markasının, tümü Türkiye’de üretilen binlerce ürününü Al­manya pazarına taşınmış du­rumda. Çetin, “2023 yılında Almanya Online Perakende­ciler Birliği (BVOH) tarafın­dan Avrupa’nın bir numaralı moda pazaryeri seçildik. Yurt­dışı yolculuğumuzu Alman­ya’nın ardından yine güçlü pazar Azerbaycan’da sürdür­dük. Azerbaycan’ın en büyük holdinglerinden Bakü mer­kezli Pasha Holding ile Azer­baycan pazarı için bir ortaklık yaptık. Bir yıl olmasına rağ­men açıldığımız ilk günden bu yana Azerbaycan’ın açık ara en çok indirilen ve kullanılan platformu olduk. Bu pazarda 1.5 milyondan fazla müşte­ri Trendyol’u aktif bir şekilde kullanıyor” dedi.

Körfez’e hızlı girdi, hedef 5 milyon kullanıcı

Etnik pazar stratejisinin ar­dından Türkiye algısının güç­lü olduğu Körfez’e yöneldik­lerini söyleyen Çetin, “Yurt­dışında bir sonraki durağımız ise Körfez bölgesi oldu. 2023 yılının eylül ayında girdiği­miz bu pazarda Suudi Arabis­tan, Birleşik Arap Emirlikle­ri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca bu pa­zardaki faaliyetlerimize yö­nelik olarak Suudi Arabis­tan’ın en büyük perakende ve yaşam tarzı ekosistemi oyun­cusu Cenomi Grup ile strate­jik işbirliğimiz bulunuyor. Bu pazarda çok kısa bir sürede 2 milyon müşteriye ulaştık. He­defimiz Körfez bölgesinde se­ne sonunda 5 milyon müşteri­ye ulaşmak” diye konuştu.

Doğu Avrupa’da büyüyecek

Trendyol, global yolculuğu­na Almanya’yla girdiği Avru­pa’da devam etti. Çetin, “Bu yıl coğrafyamıza Doğu Avrupa’yı da ekledik. Romanya, Yunanis­tan, Macaristan, Çekya, Polon­ya, Slovakya ve Bulgaristan’da operasyonlarımıza başladık. Bu ülkelerin yanı sıra 2021 yı­lından bu yana 27 Avrupa ül­kesinde kendi platformumuzla hizmet veriyoruz. Ayrıca 2023 yılında, 100’den fazla uluslara­rası e-ticaret platformu üzerin­den 100’ü aşkın ülkede, “Made in Türkiye” etiketli 6 milyonu aşkın ürünü tüketicilerle bu­luşturduk” dedi.

Euro 2024’ün tek Türk partneri oldu

Trendyol’un yerelden bölge­sele, bölgeselden küresele olan markalaşma sürecinde spon­sorluklarda da adımlarını hız­landırdığını ifade eden Çetin, “Global bir oyuncu olarak, pa­zarlama ve iletişim yatırımla­rımızda da artık sadece Tür­kiye değil global kulvarlarda varız. Türkiye’den çıkan mar­kamızı dünya sahnesine çıka­rıyoruz ve bayrağımızı dalga­landırıyoruz.

Spora olan des­teğimizi taçlandıran Avrupa Futbol Şampiyonası ve Olim­piyat Oyunları sponsorlukları­mız, Trendyol’un küresel tica­retin şampiyonlar liginde yer aldığını güçlü bir şekilde teyit ediyor. UEFA Euro 2024 Avru­pa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneriyiz. Tüm dünya­da merakla beklenen turnuva­da Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Tüm dünya­nın odaklandığı bu etkinlikten sonra önümüzdeki ay Fran­sa’da olacağız. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nı da farklı bir noktaya taşıyacağız. 23 Hazi­ran Uluslararası Olimpiyat Ko­mitesi’nin kuruluşu ve modern olimpik hareketin doğum gü­nü olarak kabul edilen Olimpik Gün.

Biz de 130 yıllık Ulusla­rarası Olimpiyat Komitesi ta­rihinde bir ilke imza attık ve resmi ‘E-Ticaret Hizmetle­ri Partner’i olduk” diye konuş­tu. Konuyu bu adımların ilk so­nuçlarına getiren Çetin, “Ulus­lararası Olimpiyat Komitesi ile olimpiyata özel bir koleksiyon için yaptığımız anlaşma ile yer­li ürün ve üreticilerimizi dün­ya ile buluşturuyoruz. Anado­lu’nun dört bir yanında üretilen ‘Made in Türkiye’ etiketli olim­piyat koleksiyonu bugün dün­ya pazarlarında yerini almış durumda. Ürünler Türkiye’de Trendyolmilla uygulamamız üzerinden; Azerbaycan, Bir­leşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bah­reyn ve Umman’da da Trendyol uygulamamız üzerinden ulus­lararası satışa sunulmuş du­rumda” açıklamasını yaptı.

“30 bin satıcıya, 750 milyon dolarlık e-ihracat yaptırdık”

E-ihracatın artık küresel ticarette giderek büyüdüğünü belirten Çağlayan Çetin, “Ülkemiz üretim gücü, tedarikçileri, kaliteli üretim yapan markaları, ürünleriyle ve lojistik avantajlarıyla dünya pazarlarında rekabet edecek güce sahip. Türkiye’de doğan ve gücünü Türk markaları ve üreticilerinden alan Trendyol olarak biz de ülkemizin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirme vizyonu ile hareket ediyoruz.

Bu doğrultuda, sunduğumuz mikro ihracat çözümleri ile son bir yılda 90 bini aşkın satıcımızı e-ihracatçı hale getirdik. Dijitalleştirdiğimiz KOBİ’lerimiz ve üreticilerimiz e-ihracatta, 2023 yılında, 750 milyon dolarlık ihracat hacmi gerçekleştirdi. Yakın zamanda, Türk üreticilerini dünya açma çabalarımızla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’de e-ihracatın şampiyonu olarak ödüllendirilmemiz bizi daha da yüreklendirdi. Trendyol olarak 300 binden fazla satıcımızın tamamını e-ihracatçı hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.