Önce EURO 2024, sonra Paris yaz oyunları, Trend’in Yol’u globale gidiyor
Almanya ile Avrupa’ya, Azerbaycan ile Orta Asya’ya giren Trendyol, Körfez Bölgesi’nde de büyüyor. Türkiye’deki sponsorluklarına dünyaca ünlü etkinlikleri ekleyen Trendyol, Euro 2024’ün resmi partneri olmasının ardından Paris 2024 Yaz Oyunları’na da adını yazdıracak.
Sponsorluklar, küresel şirketlerin markalaşma sürecinde en önemli adım olarak biliniyor. Özellikle futbol, basketbol gibi dalların uluslararası arenadaki etkinlikleri markaların da yarışına sahne oluyor. Bu alanda Türk markaları da son yıllarda önemli yol kat etti.
Türk Hava Yolları’nın açtığı, Beko’nun büyüttüğü, Orka Holding’in renklendirdiği uluslararası sponsorluklara şimdi de bir Türk devi daha katılıyor. Türkiye’de erkek ve kadın takımlarına, liglere sponsor olan Trendyol, ilklere imza atarak dünyanın en önemli spor etkinliklerinde adını duyurmaya başladı. Almanya’da düzenlenen Euro 2024’e adını yazdıran Trendyol, önümüzdeki ay yapılacak Fransa’daki Paris 2024 Yaz Oyunları’nda da boy gösterecek.
Şirketin yerelden bölgesele, bölgeselden küresele olan bu yolculuğun mimarı olan Trendyol Group Başkanı Çağlayan Çetin ile birlikte geçen hafta Almanya’nın Dortmund kentinde oynanan Türkiye-Portekiz maçı öncesinde sohbet ettik. Trendyol’un uluslararası büyüme stratejisi hakkında bilgi veren Çetin, öncesinde bizlere şirketin büyüme stratejisinden, ardından da sponsorlukla bunu nasıl desteklediklerinden söz etti. Trendyol’un Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya’daki en büyük e-ticaret şirketi olma vizyonunu sürdürdüklerini belirten Çetin, yurtdışı açılımında ilk olarak güçlü etnik pazar yolunu seçtiklerini, bu nedenle Almanya’dan adımı attıklarını söyledi.
Azerbaycan’ın yüzde 15’i Trendyol kullanıyor
Çetin’in verdiği bilgilere göre 2022 yılında bu pazarda kısa sürede 200’den fazla Türk markasının, tümü Türkiye’de üretilen binlerce ürününü Almanya pazarına taşınmış durumda. Çetin, “2023 yılında Almanya Online Perakendeciler Birliği (BVOH) tarafından Avrupa’nın bir numaralı moda pazaryeri seçildik. Yurtdışı yolculuğumuzu Almanya’nın ardından yine güçlü pazar Azerbaycan’da sürdürdük. Azerbaycan’ın en büyük holdinglerinden Bakü merkezli Pasha Holding ile Azerbaycan pazarı için bir ortaklık yaptık. Bir yıl olmasına rağmen açıldığımız ilk günden bu yana Azerbaycan’ın açık ara en çok indirilen ve kullanılan platformu olduk. Bu pazarda 1.5 milyondan fazla müşteri Trendyol’u aktif bir şekilde kullanıyor” dedi.
Körfez’e hızlı girdi, hedef 5 milyon kullanıcı
Etnik pazar stratejisinin ardından Türkiye algısının güçlü olduğu Körfez’e yöneldiklerini söyleyen Çetin, “Yurtdışında bir sonraki durağımız ise Körfez bölgesi oldu. 2023 yılının eylül ayında girdiğimiz bu pazarda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca bu pazardaki faaliyetlerimize yönelik olarak Suudi Arabistan’ın en büyük perakende ve yaşam tarzı ekosistemi oyuncusu Cenomi Grup ile stratejik işbirliğimiz bulunuyor. Bu pazarda çok kısa bir sürede 2 milyon müşteriye ulaştık. Hedefimiz Körfez bölgesinde sene sonunda 5 milyon müşteriye ulaşmak” diye konuştu.
Doğu Avrupa’da büyüyecek
Trendyol, global yolculuğuna Almanya’yla girdiği Avrupa’da devam etti. Çetin, “Bu yıl coğrafyamıza Doğu Avrupa’yı da ekledik. Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan’da operasyonlarımıza başladık. Bu ülkelerin yanı sıra 2021 yılından bu yana 27 Avrupa ülkesinde kendi platformumuzla hizmet veriyoruz. Ayrıca 2023 yılında, 100’den fazla uluslararası e-ticaret platformu üzerinden 100’ü aşkın ülkede, “Made in Türkiye” etiketli 6 milyonu aşkın ürünü tüketicilerle buluşturduk” dedi.
Euro 2024’ün tek Türk partneri oldu
Trendyol’un yerelden bölgesele, bölgeselden küresele olan markalaşma sürecinde sponsorluklarda da adımlarını hızlandırdığını ifade eden Çetin, “Global bir oyuncu olarak, pazarlama ve iletişim yatırımlarımızda da artık sadece Türkiye değil global kulvarlarda varız. Türkiye’den çıkan markamızı dünya sahnesine çıkarıyoruz ve bayrağımızı dalgalandırıyoruz.
Spora olan desteğimizi taçlandıran Avrupa Futbol Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları sponsorluklarımız, Trendyol’un küresel ticaretin şampiyonlar liginde yer aldığını güçlü bir şekilde teyit ediyor. UEFA Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneriyiz. Tüm dünyada merakla beklenen turnuvada Türkiye’yi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Tüm dünyanın odaklandığı bu etkinlikten sonra önümüzdeki ay Fransa’da olacağız. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nı da farklı bir noktaya taşıyacağız. 23 Haziran Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin kuruluşu ve modern olimpik hareketin doğum günü olarak kabul edilen Olimpik Gün.
Biz de 130 yıllık Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarihinde bir ilke imza attık ve resmi ‘E-Ticaret Hizmetleri Partner’i olduk” diye konuştu. Konuyu bu adımların ilk sonuçlarına getiren Çetin, “Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile olimpiyata özel bir koleksiyon için yaptığımız anlaşma ile yerli ürün ve üreticilerimizi dünya ile buluşturuyoruz. Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ‘Made in Türkiye’ etiketli olimpiyat koleksiyonu bugün dünya pazarlarında yerini almış durumda. Ürünler Türkiye’de Trendyolmilla uygulamamız üzerinden; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da da Trendyol uygulamamız üzerinden uluslararası satışa sunulmuş durumda” açıklamasını yaptı.
“30 bin satıcıya, 750 milyon dolarlık e-ihracat yaptırdık”
E-ihracatın artık küresel ticarette giderek büyüdüğünü belirten Çağlayan Çetin, “Ülkemiz üretim gücü, tedarikçileri, kaliteli üretim yapan markaları, ürünleriyle ve lojistik avantajlarıyla dünya pazarlarında rekabet edecek güce sahip. Türkiye’de doğan ve gücünü Türk markaları ve üreticilerinden alan Trendyol olarak biz de ülkemizin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirme vizyonu ile hareket ediyoruz.
Bu doğrultuda, sunduğumuz mikro ihracat çözümleri ile son bir yılda 90 bini aşkın satıcımızı e-ihracatçı hale getirdik. Dijitalleştirdiğimiz KOBİ’lerimiz ve üreticilerimiz e-ihracatta, 2023 yılında, 750 milyon dolarlık ihracat hacmi gerçekleştirdi. Yakın zamanda, Türk üreticilerini dünya açma çabalarımızla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’de e-ihracatın şampiyonu olarak ödüllendirilmemiz bizi daha da yüreklendirdi. Trendyol olarak 300 binden fazla satıcımızın tamamını e-ihracatçı hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.