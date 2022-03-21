Önce itibar, sonra para kazanmak

Dünyanın son iki yıldır yaşadığı pandemi krizi devam ediyor. Virüsün yeni varyantları çıkıyor. Ülke ekonomileri de kriz içinde ayakta kalmaya çalışıyor. Dış ticaret zorlaştı. Tedarik zincirlerinde aksamalar yaşanıyor. İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Virüs insanları birbirinden kopardı. Yüz yüze görüşmelerin yerini dijital ortamdaki toplantılar aldı. İlişkiler samimiyetini yitirdi.

Şirketler hep para kazanmak için çalışırdı. Ama ekonomik krizlerde markalarına değer katabilmek için artık para kazanmak yeterli değil. Odak noktasına insanı koyan şirketler ön plana çıktı. Toplumsal faydayı ve insani değerleri hedefleyen şirketlerin ürün ve hizmetleri daha fazla talep görmeye başladı.

Ticaretin yolu itibarlı işlere imza atmaktan geçiyor

Şirketler son yıllarda para kazanmanın tek yolunun mal ve hizmet üretmekten geçmediğini gördü. Dünyada sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapan şirketler daha itibarlı sayılıyor. İyilik için atılan bu adımlar, şirketleri rakiplerinin önüne geçiriyor. Tüketiciler de ihtiyaçlarını karşılarken buna bakıyor.

Para kazanmak çok zorlaştı. İnsana yatırım yapan şirketlerin kazancı her geçen gün artıyor. Çünkü bu şirketler bugüne değil, geleceğe yatırım yapıyor. Bugüne kadar para biriktiren şirketler artık itibar da biriktirmeye başladı. İtibarlı şirketler bu konuda daha avantajlı konuma geçti.

Her sene kar elde edemeyebilirsiniz. Bazı yıllar zarar edersiniz. Ama bunu sonra düzeltirsiniz. Şirketler son 20 yılda itibarın paradan daha değerli olduğunu gördü. Bu kervana katılan şirketlerden biri de Ünsped Gümrük Müşavirliği.

Sporcular başarılarına her gün yenilerini ekliyor.

2. Lig kadın voleybol takımımız İstanbul liglerinde 18 maçın 18’ini de kazanarak namağlup İstanbul şampiyonu oldu. Ardından Eskişehir’de çeyrek final ve Amasya’da yarı final maçlarında başarılı olarak Türkiye’deki ilk 8 takım arasında yer aldı.

Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen şirket mesleki eğitime ve spora ciddi yatırım yapmaya devam ediyor. Ünsped Spor Klübü bunun em güzel örneği. Ünsped Gümrük Müşavirliği kurucu Başkanı Haluk Ündeğer tarafından kurulan spor kulübü sürekli destekleniyor. Ünsped Kurucu Ortağı Yusuf Bulut Öztürk’ün de katkılarıyla büyüyen spor kulübü şirketin göz bebeği bir oluşum.

Ünsped Spor Kulübü’nün Semra Annesi ve kulübün Başkanı Semra Demirer hayatını maddi durumu iyi olmayan ama yetenekleri üstün çocuklara adamış. Umudunu kaybeden çocuklara umut aşılayan kulüp başarıdan başarıya koşuyor.

Bölgenin yapısı gereği kayıp gençlik diye tabir edilen umutsuz çocuklar arasından yetiştirilen minikler, bugün yurt içinde ve dışında önemli görevler üstlenmiş. Sporcu, sanatçı ve yönetici olarak topluma kazandırılmış. Hatta NBA’de oynayan ya da büyük kulüplerimizde spor hayatını devam ettirenler de var.

Çocuklar kulüp lojmanlarında kalabiliyor. Ücretsiz olarak yiyecek, barınma, ders ve burs imkânına da sahip. Anne babalar da unutulmuyor. Onların da sosyalleşmesi ve üretken hale gelmeleri sağlanıyor.

Sonuç odaklı değil, çocuk odaklı proje

“Yeteneklerinizi geliştiren yolculuk’’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren ÜNSPED Spor ve Kültür Kulübü Başkanı Semra Demirer, projeyi çocukların yeteneklerini hayatlarına anlam ve değer katarak geliştirdikleri bir yolculuk olarak tanımlıyor.

Semra Demirer “Spor, sanat ve eğitim onlarca çocuğun aramızdayken bile kaybolmasını engelliyor. Bu çalışmalar çocukların hayatta bir yerleri olduğunu öğretmektedir. Birlikte üretmek, çalışmak, yaratmak disiplin edinmek, ayakta durmak, yararlı olmak, sorumluluk almak, toplumun etkili bir üyesi haline gelmek, akıllı ve kaliteli yetişkinler gibi olmak işte bu çalışmalardan geçiyor. Çocuklara özgüven kazandıran sanat eğitimi vermek demek; haklarını arayan ve gelişim grafiğini yükselten geleceğin çalışkan ve başarılı yöneticilerini kazanmak demek. Kültürel etkinliklere katılan çocukları bilgilendirmek demek geleceğin sağlam ve modern aile yapısını garantiye almış olmak demek. Tüm dünya bunun farkındayken Ünsped Spor ve Kültür Kulübü de hizmetleriyle bunu yaşama geçirdi. Kurucumuz bağışçımız M. Haluk Ündeğer tarafından adını taşıyan tam teşekküllü bir ilköğretim okulu ve bir lise, devletimize hediye edilmiş ve çocuklarımızın hem okullarımızda hem spor kulübümüzde çağdaş eğitim alarak geleceğe donanımlı hazırlanması sağlandı. 17 branşta eğitim vermekte olan kulübümüz; basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç ve paratriathlon branşlarında milli sporcumuz Uğurcan Özer ise katıldığı yarışmalarda aldığı başarılı sonuçlarla göğsümüzü kabartmaya ve olimpik sporcu olma yolunda emin adımlarla temsil ediliyor” diyor.

A basketbol erkek takımı İstanbul Büyük Erkek Ligi’ni ikinci sırada bitirerek Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi’ne Yükseldi.

Yılda ortalama 4 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü bu okullardan spor projesine katılan 200 civarı gencimize hizmet verildiğini vurgulayan Demirer “Okullarımız ve kulübümüzün bulunduğu Zeytinburnu ilçemiz en çok göç alan ve 54 milletin yaşadığı özel bir yerleşim bölgesi. Bu güzel ilçemiz ve tüm Türkiye ye projelerimizle katkılar sunar ve toplumumuzun en küçük temel taşlarını oluşturan tüm bireylerine, doğaya, hayvana, çevremize duyarlı davranarak sosyal sorumluluk projeleriyle dokunur ve onların değerli olduklarını hissettiririz” diyor.

Projenin merkezinde çocukların olduğunu belirten Semra Demirer “Tüm branşlarda çocuklarımızın mental gelişimini göz önünde bulundurup onların hayata karsı gülümsemesi ve gururla dik durabilmesi adına her anlamda sonuç odaklı değil, çocuk odaklı bir yöntem uyguluyoruz. Kulübümüzden yetişen birçok sporcumuz, bugün Türkiye’nin çeşitli seviyedeki kulüp ve milli takımlarda Türk sporuna başarıyla hizmet veriyor. Çocuklarımız kulüp lojmanlarında kalarak; yiyecek, barınma, ücretsiz ders ve burs ihtiyaçları karşılanıyor. Bununla birlikte kulübümüz tarafından ebeveynlerin sosyalleşmesi ve üretken hale gelmeleri de sağlanıyor.