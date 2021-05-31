Onedio’nun hedefi, 5 yılda Türkiye’nin en büyük medya şirketi olmak

Onedio Genel Müdür Yardımcısı Ayça Özgen, “Sosyal medya çağında büyüyen, mobil cihazları bir numaralı medya tüketim mecrası haline gelmiş kitlede Onedio artık bir numaralı içerik ve haber tüketim mecrası haline gelmiş durumda” diyor ve ekliyor: “Onedio, kendine hedef olarak koyduğu ‘5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük medya şirketi olma’ noktasına doğru emin adımlarla ilerliyor, hatta bu hedefinin yanına yeni hedefler de ekliyor.” Onedio’nun yeni hedeflerini Ayça Özgen’den dinledim:

Bilim, teknoloji ve kültür sanat haberleri çok az takip ediliyor

“Genç kitlenin artık gündemle alakalı ciddi haberleri Onedio’dan takip ettiğini görüyoruz. Yine bu genç kitlenin farklı platformlarda farklı tarz içerikleri tükettiklerini ve bu platformlardaki beklentilerinin de farklı olduğunu biliyoruz. Onedio 2021 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ciro bazında yüzde 52 büyüdü. Organik şekilde büyümeye de devam ediyoruz. Aylık ortalama 3 bin 500 içerik yayınlanıyor ve aylık ortalamada 65-70 milyon bandında session erişim sağlanıyor. Aylık tekil ziyaretçi sayımız 40 milyon. Youtube’da 3.6 milyon, Instagram’da 2 milyon, Facebook’ta 2,8 milyon, Twitter’da ise 703 bin takipçiye içerik üretiyoruz. İlk günden beri insanların sosyal medyada, arkadaş ortamında konuştuğu konuları biz içerikleştirmeye çalışıyoruz. COVİD-19 döneminin başlangıcında insanlar ağırlıklı olarak pandemiyle ilgili haberlere ilgi gösterdi. Normal zamanlarda Türkiye’de gündem, siyaset, magazin, spor, para piyasaları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Maalesef ülkemizde bilim, teknoloji ve kültür sanat haberleri çok az takip ediliyor.”

‘Onedio Yazio’ reklam gelirleri Make A Wish ve Unicef’e

“İnsanlar eve kapandıktan sonra içerik tüketiminde çok ciddi bir artış meydana geldi. Pandemi öncesi dönemde bizim aylık tekil ziyaretçi sayımız 28-30 milyon bandında dolaşırdı. Ancak bu dönemde aylık 40 milyon ziyaretçiye ulaştık. Bu da demek oluyor ki Türkiye internet nüfusunun yüzde 70-75’ine ulaşıyoruz. Son dönemde sanat, müzik ve edebiyattan bilim, sağlık ve spora geniş bir yelpazede farklı yazarların makalelerine yer verdiği ‘Onedio Yazio’ sayfasını okurlarımızın erişimine açtık. Yazarların gönüllülük esasıyla yazılarını yayımladığı ‘Onedio Yazio’ üzerinden elde edilecek reklam gelirlerinin tamamı Make A Wish ve Unicef ’e bağışlıyoruz.

Oyun ekosistemini besleyecek

“Oyun ve E-spora olan ilgi Türkiye’de giderek gelişiyor. GamingInTurkey ile yepyeni bir oyun mecrası için güçlerimizi birleştirerek Onedio Gaming’i kurduk. Onedio Gaming çatısı altında birlikte hareket edecek olan iki marka, oyunlar hakkında haber ve incelemelerden özel içerik videolarına, turnuva yayınlarından oyun içerikli programlara kadar farklı içerikler üreterek Türkiye oyun ekosistemini besleyecek.”