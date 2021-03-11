Önemli olan Diyarbakır’ın imajı

Diyarbakır imajına zarar vermemek adına, bugüne kadar yazmış olduğum her kelimeye, cümleye çok dikkat ettim. Hala daha aynı hassasiyetteyim. Gönül ister ki Diyarbakır’da yaşayan her birey bu hassasiyette olsun. Kimliği, kişiliği ne olursa olsun. Nedendir bilinmez Diyarbakır bireysel silahlanmanın çok yoğun olduğu bir şehir. Bana öyle geliyor. Rakamlara bakmadım, bakmak da istemiyorum, çünkü benim için önemli olan yaşadığım ve gördüğümdür.

Özellikle bahar ve yaz aylarında daha bariz ortaya çıkan ve nereye giderseniz gidin… AVM, kafeterya, restoranda, daha doğrusu her yerde belindeki silahı tamamı ile deşifre eden veya etmeye çalışan insanlar var. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Aslında bu makaleyi yazmadan önce “bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz” diye birçok arkadaşıma, dostuma sordum. Benimle aynı fikirdeler. Hoş bir görüntü olmadığını ve bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirdiler. Bu insanlar kim, ne iş yaparlar, kamu personeli mi yoksa sivil vatandaşlar mı hiçbir fikrim yok. Ama şuna eminim ki ‘Diyarbakır imajı’na ciddi zarar veriyorlar.

Zaten imaj konusunda müthiş bir negatif ön yargıya sahip bir kentiz. Yaklaşık iki yıl önce, il dışından bir aileyi konuk ettim. Diyarbakır’ın eşsiz güzelliklerini, tarihini, kültürünü gelen misafirlerime tattırmaya çalıştım. Çünkü ilk defa Diyarbakır’a geliyorlardı ve biliyordum ki ön yargıları vardı. Ailenin küçük kızı, sanırım şu anda 15 yaşlarında, neden bu kadar çok silahlı sivil insan olduğunu sordu. Çünkü gittiğimiz her yerde silahını ciddi anlamda teşhir eden kişilerle karşılaştık. Verecek bir cevap bulamadım.

Diyarbakır birçok alanda ivme yakalamak isteyen bir şehir. Ve bunun için de dinamikleri olan bir şehir. Bunlardan en önemlisi de turizm. Eğer biz bu konuda bir başarı elde etmek istiyorsak, şehrimizin temizliğinden tutan da hizmetler sektöründeki en ufak detaylara kadar dikkatli olmak ve memnuniyet uyandırmak zorundayız. Diyarbakır’ı gezip dolaşın, neden bu kadar kirli caddelere sahibiz düşündünüz mü? Bireyler olarak duyarlı ve dikkatli değiliz. Ben bu konuyu belediyelerle falan çok alakalandırmıyorum. Eğer biz toplum olarak bu konuda duyarlı ve bilinçli olsaydık, şehrimizin caddeleri de pırıl pırıl olurdu.

Bireysel silahlanmaya karşıyım, zaten insanlar neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor onu da anlamış değilim. Ama madem bu kadar yoğun bir bireysel silahlanma var, o zaman kente zarar verecek şekilde teşhir etmeyin. Gelen yerli veya yabancı turistlerin kafasını karıştırmayın. İster kamu personeli olun ister sivil vatandaş, devletin size sunduğu imkânları Diyarbakır’ın imajını zedeleyecek şekilde kullanmayın. Diyarbakır için çok emek sarf ettiğini gördüğüm ve bu emeklerini takdir ettiğim vali Münir Karaloğlu’nun bu konuda da hassasiyet göstereceğine hiç şüphem yok. Lütfen duyarlılık…