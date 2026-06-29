Önemlilik ilkesinin sürdürülebilirlik raporlarındaki rolü
Sürdürülebilirlik raporlamaları birçok kurum (GRI,ISSB,Vs) tarafından belirli standartlar etrafında şekillenmiş olsa da bu standartları, önemlilik ilkesini baz alarak sınıflandırabiliriz. Önemlilik ilkesi esasında raporda bahsedilecek olayları; gerekli çaba ve fayda maliyet analizini dikkate alarak inceler. Kimi standartlarda önemlilik ilkesi; şirketlerin çevreye verdiği etkiyi ölçerken kimisinde ise iklim etkilerinin şirket faaliyetleri üzerindeki etkisi ölçmektedir. Tabi bunların dışında her iki etkiyi ölçen standartta bulunmaktadır. Dolayısıyla önemliliği finansal önemlilik, etki önemliliği ve son olarak çifte önemlilik adı altında sınıflandırabiliriz.
Etki önemliliği: GRI ve CDP
Eğer şirketler sadece finansal performansımı düşünmüyorum çevreye de verdiğim etkiyi düşünüyorum diyorsa o zaman etki önemliliğini dikkate alıyor diyebiliriz. Etki önemliliğini dikkate alan standartların başında ise GRI ve CDP geliyor. GRI için en önemli şey, operasyonlarınızın insan haklarına, biyoçeşitliliğe veya işçi haklarına olan somut etkisidir. Şirketlerin daha çok Finansal olarak batmıyor olmanız GRI'ın umurunda değildir; arkada bıraktığınız izle ilgilenir.
Örnek: Büyük bir tekstil üreticisisiniz. Boyama fabrikalarınızdan çıkan kimyasal atıkları yerel bir nehre deşarj ediyorsunuz. Bu durum nehirdeki ekosistemi bitiriyor ve bölge halkının sağlığını tehdit ediyor. İşte bu durum, şirketin finansal tablolarını o an etkilemese bile, GRI'a göre etki önemliliğine sahiptir ve raporda açıkça beyan edilmelidir.
CDP: CDP ise önemliliğin etki derecesini biraz daha daraltır ama derinleştirir; odak noktaları iklim, su ve ormanlardır.Örnek: Bir havayolu şirketinin uçuş operasyonları nedeniyle her yıl milyonlarca ton sera gazı üretmesi, CDP için doğrudan bir etki önemliliğidir. CDP sizden bu emisyonu ton bazında hesaplamanızı ve nasıl azaltacağınızı raporlamanızı ister.
Çifte önemlilik: ESRS
Şirketlerin hissedarları müşterileri açısından en çok dikkate alınan fakat en sert düzenlemeleri içeren önemlilik ilkesi çifte önemliliktir. Çifte önemlilik şu anda ESRS kapsamında kullanılmaktadır. Fakat bu standartların kriterleri şirketleri zorlayacağı için eşik değerleri yükseltilerek raporlamalar 2027 yılına ertelenmiştir. ESRS’de eski usul raporlamadan ziyade şirket faaliyetlerinin etkilerinin hem içeriden dışarıya (şirketin dünyaya etkisi) hem de dışarıdan içeriye (dünyanın şirkete finansal etkisi) bakmayı gerektirir. Yani hem GRI'ın baktığı yerden bakacaksınız hem de finansal riskleri göreceksiniz.ESRS Görüşü: Bir konu ya etki açısından ya finansal açıdan ya da her iki açıdan önemliyse, o konu "önemlidir" ve raporlanmalıdır.
Örnek (Çifte Önemlilik): Akdeniz havzasında devasa zeytinlikleri ve üretim tesisleri olan bir gıda holdingi düşünelim. Etki Önemliliği yönü: Şirket, yoğun sulama yaparak bölgedeki yeraltı su kaynaklarını tüketiyor Finansal Önemlilik yönü: İklim krizi nedeniyle bölgede baş gösteren aşırı kuraklık ve su kıtlığı, şirketin hammaddeye ulaşmasını engelliyor, mahsul fiyatlarını fırlatıyor ve fabrikanın üretimini durdurma noktasına getiriyor
Finansal önemlilik-TSRS
Peki ülkemizde durum nedir? (KGK) tarafından yürütülen ve Türkiye’deki büyük ölçekli şirketleri yakından ilgilendiren TSRS 2024 yılında eşik değerleri aşan şirketler için zorunlu hale geldi. Buradaki amaç, ESRS'nin aksine, ağırlıklı olarak Finansal Önemlilik üzerine kurulu. TSRS şirketlere yatırım yapanlara hitap ediyor. "Bu şirkete para yatıracaksın ama iklim krizi bu şirketin değerini, hissesini, nakit akışını nasıl etkileyecek? "TSRS Görüşü: Bir sürdürülebilirlik konusu, şirketin kısa, orta veya uzun vadede nakit akışlarına, finansmana erişimine ya da sermaye maliyetine etki ediyorsa önemlidir. Örnek: Deniz seviyesine sıfır konumda, çok lüks otel zincirleri olan bir turizm şirketi TSRS'ye göre raporlama yapacak olsun. Küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyelerinin yükselmesi ve aşırı hava olayları (fırtınalar, su baskınları), önümüzdeki 10 yıl içinde otel mülklerinin fiziki olarak zarar görmesine ve sigorta maliyetlerinin katlanmasına yol açacaktır. Bu durum doğrudan şirketin piyasa değerini ve gelecekteki kârlılığını tehdit ettiği için, TSRS kapsamında finansal önemlilik taşır ve yatırımcılara raporlanmak zorundadır.
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