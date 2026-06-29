Önemlilik ilkesinin sürdürülebilirlik raporlarındaki rolü

Sürdürülebilirlik raporlamaları birçok ku­rum (GRI,ISSB,Vs) tarafından belirli stan­dartlar etrafında şekillenmiş olsa da bu stan­dartları, önemlilik ilkesini baz alarak sınıflan­dırabiliriz. Önemlilik ilkesi esasında raporda bahsedilecek olayları; gerekli çaba ve fayda maliyet analizini dikkate alarak inceler. Ki­mi standartlarda önemlilik ilkesi; şirketlerin çevreye verdiği etkiyi ölçerken kimisinde ise iklim etkilerinin şirket faaliyetleri üzerinde­ki etkisi ölçmektedir. Tabi bunların dışında her iki etkiyi ölçen standartta bulunmaktadır. Dolayısıyla önemliliği finansal önemlilik, etki önemliliği ve son olarak çifte önemlilik adı al­tında sınıflandırabiliriz.

Etki önemliliği: GRI ve CDP

Eğer şirketler sadece finansal performansı­mı düşünmüyorum çevreye de verdiğim etkiyi düşünüyorum diyorsa o zaman etki önemlili­ğini dikkate alıyor diyebiliriz. Etki önemliliği­ni dikkate alan standartların başında ise GRI ve CDP geliyor. GRI için en önemli şey, ope­rasyonlarınızın insan haklarına, biyoçeşitli­liğe veya işçi haklarına olan somut etkisidir. Şirketlerin daha çok Finansal olarak batmıyor olmanız GRI'ın umurunda değildir; arkada bı­raktığınız izle ilgilenir.

Örnek: Büyük bir tekstil üreticisisiniz. Bo­yama fabrikalarınızdan çıkan kimyasal atıkla­rı yerel bir nehre deşarj ediyorsunuz. Bu durum nehirdeki ekosistemi bitiriyor ve bölge halkı­nın sağlığını tehdit ediyor. İşte bu durum, şir­ketin finansal tablolarını o an etkilemese bile, GRI'a göre etki önemliliğine sahiptir ve rapor­da açıkça beyan edilmelidir.

CDP: CDP ise önemliliğin etki derecesi­ni biraz daha daraltır ama derinleştirir; odak noktaları iklim, su ve ormanlardır.Örnek: Bir havayolu şirketinin uçuş operasyonları nede­niyle her yıl milyonlarca ton sera gazı üretme­si, CDP için doğrudan bir etki önemliliğidir. CDP sizden bu emisyonu ton bazında hesap­lamanızı ve nasıl azaltacağınızı raporlamanı­zı ister.

Çifte önemlilik: ESRS

Şirketlerin hissedarları müşterileri açı­sından en çok dikkate alınan fakat en sert düzenlemeleri içeren önemlilik ilkesi çif­te önemliliktir. Çifte önemlilik şu anda ES­RS kapsamında kullanılmaktadır. Fakat bu standartların kriterleri şirketleri zorlayacağı için eşik değerleri yükseltilerek raporlamalar 2027 yılına ertelenmiştir. ESRS’de eski usul raporlamadan ziyade şirket faaliyetlerinin et­kilerinin hem içeriden dışarıya (şirketin dün­yaya etkisi) hem de dışarıdan içeriye (dünya­nın şirkete finansal etkisi) bakmayı gerektirir. Yani hem GRI'ın baktığı yerden bakacaksınız hem de finansal riskleri göreceksiniz.ESRS Görüşü: Bir konu ya etki açısından ya finansal açıdan ya da her iki açıdan önemliyse, o konu "önemlidir" ve raporlanmalıdır.

Örnek (Çifte Önemlilik): Akdeniz havzasın­da devasa zeytinlikleri ve üretim tesisleri olan bir gıda holdingi düşünelim. Etki Önemliliği yönü: Şirket, yoğun sulama yaparak bölgede­ki yeraltı su kaynaklarını tüketiyor Finansal Önemlilik yönü: İklim krizi nedeniyle bölgede baş gösteren aşırı kuraklık ve su kıtlığı, şirke­tin hammaddeye ulaşmasını engelliyor, mah­sul fiyatlarını fırlatıyor ve fabrikanın üretimi­ni durdurma noktasına getiriyor

Finansal önemlilik-TSRS

Peki ülkemizde durum nedir? (KGK) tara­fından yürütülen ve Türkiye’deki büyük öl­çekli şirketleri yakından ilgilendiren TSRS 2024 yılında eşik değerleri aşan şirketler için zorunlu hale geldi. Buradaki amaç, ESRS'nin aksine, ağırlıklı olarak Finansal Önemlilik üzerine kurulu. TSRS şirketlere yatırım ya­panlara hitap ediyor. "Bu şirkete para yatıra­caksın ama iklim krizi bu şirketin değerini, hissesini, nakit akışını nasıl etkileyecek? "TS­RS Görüşü: Bir sürdürülebilirlik konusu, şir­ketin kısa, orta veya uzun vadede nakit akış­larına, finansmana erişimine ya da sermaye maliyetine etki ediyorsa önemlidir. Örnek: Deniz seviyesine sıfır konumda, çok lüks otel zincirleri olan bir turizm şirketi TSRS'ye gö­re raporlama yapacak olsun. Küresel ısınma­ya bağlı olarak deniz seviyelerinin yükselmesi ve aşırı hava olayları (fırtınalar, su baskınları), önümüzdeki 10 yıl içinde otel mülklerinin fi­ziki olarak zarar görmesine ve sigorta maliyet­lerinin katlanmasına yol açacaktır. Bu durum doğrudan şirketin piyasa değerini ve gelecek­teki kârlılığını tehdit ettiği için, TSRS kapsa­mında finansal önemlilik taşır ve yatırımcıla­ra raporlanmak zorundadır.