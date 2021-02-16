Önlem almazsak turizm cari açığı derinleştirir

Koronanın sektörler üzerindeki hasarları belirginleşiyor. Bunu yıllık rakamlar netleştikçe görüyoruz. 12 Şubat’ta Türkiye’nin Aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri açıkladı. Aralık ayında cari işlemler dengesi 3,2 milyar $ açık verdi. Yıllık bazda ise 36,7 milyar $ ile 2017’den sonraki en yüksek cari açık gerçekleşti. Bunda etkili kalemlerin başında turizm geldi.

Dünya çapında 215 ülkeye yayılan COVID-19, Turizm gelirlerimizde yıllık %65 oranında azalmaya neden oldu. Turizm gelirleri aralık ayında 12,1 milyar dolar oldu. 2019’da 34 milyar dolar olan turizm gelirlerindeki bu azalma cari açığın derinleştiğine işaret ediyor.

Derin, bir kez yüzeyden içeri girince, indikçe inilendir. Alice’in Harikalar Diyarı’nda düştüğü tavşan deliğinin bitmez tükenmez derinliği…

COVID-19 ile sektörde dibin görülüp görülememesinden ziyade derinliği tartışılıyor. Dip ile derin; genelde karıştırılır. Dip, tünelin ucundaki ışıktır. Derin ise tünelin bizzat kendisi… Dibe odaklanırsan, onun yolundaki manzarayı kaçırırsın. Dip; başın öte yanı ise derin; gövdenin bizzat boyudur. Turizmde derine indiğimiz bir gerçek.

Turizm, 2019’da küresel GSYH’nin yüzde 10'unu oluşturuyordu ve neredeyse 9 trilyon dolar değerindeydi, turizm harcamalarının 2024 yılına kadar kriz öncesi seviyelere dönmesi pek olası değil. Bu da küresel bazda, 120 milyon kadar insanı riske atıyor.

TURİZMDE AŞI ÖNCELİĞİ OLSUN

Turizm sektörü çalışanları sezon gelmeden aşılama bekliyor. Bu aşılmanın diğer dünya turizm merkezlerine göre Türkiye’yi öne çıkarması bekleniyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, “turizmde yok hükmünde sayılabilecek bir yılı geride bıraktık” diyor. Her yıl 3 milyonun üzerinde turist ağırlayan Muğla, pandemi dolayısıyla en önemli sektöründe büyük darbe aldı. Yeni bir sezona hazırlanırken turizm çalışanlarımıza aşı önceliği verebiliriz.