Online dünya hepimizi FOMO, FUD, FOGI, FOMI sahibi yaptı!
Dijitalleşen dünyada sürekli bağlantıda olmak, bilgi bombardımanına maruz kalmak ve sosyal medyanın yarattığı “mükemmel hayatlar” algısı, yeni korkular doğuruyor. İş dünyasındaki profesyoneller de bu korkulardan nasibini alıyor. İşte online dünyanın bize armağanı (!) yeni nesil korkular:
Evet, hepimiz bu kısaltmaların ifade ettiği duyguların etkisi altındayız. Özellikle dijital dönüşüm ve yapay zekâ çağında iş dünyası profesyonelleri olarak bu “yeni nesil korku ve kaygılarımızı” anlamak, yönetmek zorundayız. Nedir bu kısaltmalar? Günlük iş hayatımızda nasıl ortaya çıkıyorlar, bakalım…
FOMO - Bir şeyleri kaçırma korkusu (Fear of Missing Out):
-Ya rakiplerim yapay zekâya yatırım yaparken ben geride kalırsam?
-Şu webinara katılmazsam çok önemli bir bilgiyi kaçıracağım!
-Herkes metaverse stratejisi geliştirirken ben neredeyim?
“Acaba ben mi yanlış yapıyorum?”, “Hayattan geri mi kalıyorum?” gibi düşünceler kafamızı kurcalıyor. FOMO, işimize odaklanmamızı zorlaştırıyor, hatta bazen yanlış kararlar almamıza bile neden olabiliyor.
FUD - Korku, Belirsizlik, Şüphe üçgeni (Fear, Uncertainty, Doubt):
Teknoloji yatırımlarında en sık karşılaşılan sendrom: ‘Ya büyük yatırım yapıp başarısız olursak?’ Peki ya yapmazsak? Belirsizlik arttıkça FUD (Fear, Uncertainty, Doubt - Korku, Belirsizlik, Şüphe) da artıyor. Ancak FUD’u yönetemeyenler rekabet avantajını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Rakiplerin yaydığı dedikodular, olumsuz haberler veya belirsiz piyasa koşulları FUD’u tetikliyor. FUD, mantıklı kararlar almayı engelleyerek risk almaktan kaçınmaya neden oluyor.
FOGI - Dahil olma korkusu (Fear of Getting Involved):
İlginç ama FOMO’nun tam tersi! FOGI de “Ya bu işe girersem?” korkusu. Özellikle köklü şirketlerin dijital dönüşüm projelerinde sıkça görüyoruz. Değişimin parçası olmaktan korkmak ve mevcut düzeni koruma içgüdüsü. Ama artık durağanlık en büyük risk. Yeni bir projeye başlamak, yatırım yapmak veya farklı bir iş alanına girmek için can atsak bile bazen“ Ya başarısız olursam?”, “Ya hata yaparsam?” gibi düşüncelerle kendimizi geri çekeriz. FOGI, bizi konfor alanımızda tutuyor ve yeni fırsatları kaçırmamıza neden oluyor.
FOMU - Hata yapma korkusu (Fear of Messing Up):
İnovasyon ve gelişimin önündeki en büyük engel, ‹Ya yanlış yaparsam?› kaygısıyla hiçbir şey yapmamak. Oysa günümüzde asıl hata, hiç hata yapmamak için hiçbir şey yapmamak! Mükemmeliyetçilik ve hata yapma korkusu, iş dünyasında önemli bir engel oluşturuyor. FOMU, yeni fikirler denemekten, risk almaktan ve inisiyatif kullanmaktan kaçınmamıza neden oluyor. Bu da iş hayatımızı ve kariyer gelişimimizi olumsuz etkiliyor.
Bu dört “modern korku” aslında dönüşümün önündeki en büyük engeller. Peki ne yapmalı?
1- Bu duyguları yaşamak normal. Önemli olan, farkında olup yönetebilmek.
2- Her yeni trendin ve teknolojinin peşinden koşmak zorunda değilsiniz. Şirketiniz için gerçekten değer yaratacak hamleleri belirleyin. Zihninizi dinlendirmek için dijital detoks yapmayı deneyin; belirli zamanlarda interneti ve sosyal medyayı kapatın.
3-FOMO ile değil, stratejiyle hareket edin. Rakiplerinizi takip edin ve kendi yol haritanızı çizin. Hedeflerinize odaklanın, başkalarının ne yaptığına fazla takılmayın.
4-Büyük dönüşümler küçük adımlarla başlar. FOMU’yu yenmek için “minimal uygulanabilir ürün” mantığıyla ilerleyin. Hata yapmaktan korkmayın; bunu bir öğrenme fırsatı olarak görün.
5- Hata yapmaktan korkmayın, her hata yeni bir öğrenme fırsatıdır. Mükemmeliyetçiliği bırakın. “Yeterince iyi” kavramını benimseyin.
İş dünyası olarak bu yeni dönemde başarılı olmak istiyorsak, bu modern korkularımızı yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Yoksa korku kültürü inovasyon kültürünün önüne geçer.