Online dünya hepimizi FOMO, FUD, FOGI, FOMI sahibi yaptı!

Dijitalleşen dünyada sürekli bağlantıda olmak, bilgi bombardımanına maruz kalmak ve sosyal medyanın yarattığı “mü­kemmel hayatlar” algısı, yeni korkular doğu­ruyor. İş dünyasındaki profesyoneller de bu korkulardan nasibini alıyor. İşte online dün­yanın bize armağanı (!) yeni nesil korkular:

Evet, hepimiz bu kısaltmaların ifade etti­ği duyguların etkisi altındayız. Özellikle diji­tal dönüşüm ve yapay zekâ çağında iş dünyası profesyonelleri olarak bu “yeni nesil korku ve kaygılarımızı” anlamak, yönetmek zorunda­yız. Nedir bu kısaltmalar? Günlük iş hayatı­mızda nasıl ortaya çıkıyorlar, bakalım…

FOMO - Bir şeyleri kaçırma korkusu (Fear of Missing Out):

-Ya rakiplerim yapay zekâya yatırım ya­parken ben geride kalırsam?

-Şu webinara katılmazsam çok önemli bir bilgiyi kaçıracağım!

-Herkes metaverse stratejisi geliştirirken ben neredeyim?

“Acaba ben mi yanlış yapıyorum?”, “Hayat­tan geri mi kalıyorum?” gibi düşünceler kafa­mızı kurcalıyor. FOMO, işimize odaklanma­mızı zorlaştırıyor, hatta bazen yanlış kararlar almamıza bile neden olabiliyor.

FUD - Korku, Belirsizlik, Şüphe üçgeni (Fe­ar, Uncertainty, Doubt):

Teknoloji yatırımlarında en sık karşılaşı­lan sendrom: ‘Ya büyük yatırım yapıp başa­rısız olursak?’ Peki ya yapmazsak? Belirsiz­lik arttıkça FUD (Fear, Uncertainty, Doubt - Korku, Belirsizlik, Şüphe) da artıyor. An­cak FUD’u yönetemeyenler rekabet avanta­jını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Rakiple­rin yaydığı dedikodular, olumsuz haberler ve­ya belirsiz piyasa koşulları FUD’u tetikliyor. FUD, mantıklı kararlar almayı engelleyerek risk almaktan kaçınmaya neden oluyor.

FOGI - Dahil olma korkusu (Fear of Getting Involved):

İlginç ama FOMO’nun tam tersi! FOGI de “Ya bu işe girersem?” korkusu. Özellik­le köklü şirketlerin dijital dönüşüm proje­lerinde sıkça görüyoruz. Değişimin parçası olmaktan korkmak ve mevcut düzeni koru­ma içgüdüsü. Ama artık durağanlık en büyük risk. Yeni bir projeye başlamak, yatırım yap­mak veya farklı bir iş alanına girmek için can atsak bile bazen“ Ya başarısız olursam?”, “Ya hata yaparsam?” gibi düşüncelerle ken­dimizi geri çekeriz. FOGI, bizi konfor alanı­mızda tutuyor ve yeni fırsatları kaçırmamı­za neden oluyor.

FOMU - Hata yapma korkusu (Fear of Mes­sing Up):

İnovasyon ve gelişimin önündeki en bü­yük engel, ‹Ya yanlış yaparsam?› kaygısıyla hiçbir şey yapmamak. Oysa günümüzde asıl hata, hiç hata yapmamak için hiçbir şey yap­mamak! Mükemmeliyetçilik ve hata yapma korkusu, iş dünyasında önemli bir engel oluş­turuyor. FOMU, yeni fikirler denemekten, risk almaktan ve inisiyatif kullanmaktan ka­çınmamıza neden oluyor. Bu da iş hayatımı­zı ve kariyer gelişimimizi olumsuz etkiliyor.

Bu dört “modern korku” aslında dönüşü­mün önündeki en büyük engeller. Peki ne yapmalı?

1- Bu duyguları yaşamak normal. Önemli olan, farkında olup yönetebilmek.

2- Her yeni trendin ve teknolojinin peşin­den koşmak zorunda değilsiniz. Şirketi­niz için gerçekten değer yaratacak hamleleri belirleyin. Zihninizi dinlendirmek için dijital detoks yapmayı deneyin; belirli zamanlarda interneti ve sosyal medyayı kapatın.

3-FOMO ile değil, stratejiyle hareket edin. Rakiplerinizi takip edin ve kendi yol haritanızı çizin. Hedeflerinize odaklanın, başkalarının ne yaptığına fazla takılmayın.

4-Büyük dönüşümler küçük adımlarla başlar. FOMU’yu yenmek için “mini­mal uygulanabilir ürün” mantığıyla ilerleyin. Hata yapmaktan korkmayın; bunu bir öğren­me fırsatı olarak görün.

5- Hata yapmaktan korkmayın, her hata yeni bir öğrenme fırsatıdır. Mükemme­liyetçiliği bırakın. “Yeterince iyi” kavramını benimseyin.

İş dünyası olarak bu yeni dönemde başarı­lı olmak istiyorsak, bu modern korkularımızı yönetmeyi öğrenmek zorundayız. Yoksa kor­ku kültürü inovasyon kültürünün önüne ge­çer.