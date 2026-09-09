Online satış ve kiralamada Maliye'nin radarı genişliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ ile internet ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen satış, ilan ve kiralama faaliyetlerine ilişkin bilgi toplama ve bildirim kapsamını genişletti.
Kapsam genişletildi
Dijital platformlarda yayımlanan satış ve kiralama ilanları ile bunlara ilişkin işlem, tahsilat ve kimlik bilgilerinin vergi güvenliği amacıyla değerlendirilmesi amaçlanıyor. 5 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe giren 595 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, dijital ortamlara ilişkin bilgi verme sisteminin kapsamını genişletiyor.q Bununla birlikte, yalnızca ilan vermek kendiliğinden vergi borcu veya ceza doğurmaz.
Vergisel sonucun belirlenebilmesi için satışın gerçekleşip gerçekleşmediği, faaliyetin gerçek niteliği, devamlılığı, ticari bir organizasyona dayanıp dayanmadığı ve elde edilen kazancın beyan edilip edilmediği birlikte değerlendirilecektir. Yeni düzenlemenin temel etkisi, internet ortamındaki ekonomik faaliyetlerin idare tarafından daha kapsamlı biçimde karşılaştırılabilmesine imkân sağlamasıdır. Bu nedenle, ikinci el eşya satan kişilerden sosyal medya üzerinden sipariş alan işletmelere, ilan sitelerinde araç veya taşınmaz yayımlayanlardan dijital ortamda hizmet sunanlara kadar farklı kullanıcı grupları açısından doğru kayıt ve belge düzeni daha da önemli hâle gelecektir.
Tebliğ ile getirilen düzenlemenin amacı
İnternet ilanları hakkında bilgi verme yükümlülüğü ilk kez 2026 yılında getirilmiş değildir. 31 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet ortamında yayımlanan bazı ilanlara ilişkin sürekli bilgi verme sistemi kurulmuştu.
Daha sonra 7524 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesindeki yetki alanı; internet dâhil dijital ortamlardaki alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetlerini kapsayacak biçimde genişletildi. İlan bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması ile kişi adına vergi tarh edilmesi aynı işlem değildir. İdarenin, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiğini ve tarhiyata esas alınacak matrahı hukuken geçerli tespitlerle ortaya koyması gerekir.
Bir ilanın yayında bulunması, ilandaki bedelin tahsil edildiğini veya ilanın mutlaka satışla sonuçlandığını tek başına göstermez. Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak bu tarih, daha önce gerçekleştirilen ve o dönemde yürürlükte bulunan vergi kanunlarına göre vergiyi doğuran faaliyetleri vergi dışı bırakmaz. Düzenleme, geçmişe etkili biçimde yeni bir vergi ihdas etmemekte; esas olarak bilgi toplama ve karşılaştırma altyapısını güncellemektedir.
Hangi bilgiler idareye bildirilecek?
Bildirimlerin içeriği, formatı, standardı, verilme süresi ve yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek olup, 595 Sıra No.lu Tebliğ değerlendirilirken kanundaki yetki kapsamı ile 538 Sıra No. lu Tebliğ’in 4. maddesinde doğrudan düzenlenen aylık bildirim yükümlülüğünün birbirinden ayrılması gerekir. Kanunda erişim, içerik, yer ve sosyal ağ sağlayıcıları dâhil geniş bir aktör grubu sayılmış olsa da her aktörün aynı bilgileri bildireceği sonucu çıkarılamaz.
Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet ve sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar; takvim yılının her bir ayında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak, verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad, soyad ve unvan ile mükellefiyet tespitine ilişkin bilgileri ve hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış ve kiralama işlemlerine ilişkin ilan bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığının sistemlerine bildirmek zorunda olacaktır.
Sonuç olarak
Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte ekonomik faaliyetlerin önemli bir bölümü artık internet ortamına taşınmış durumda. Ticaretin, hizmet sunumunun, araç ve taşınmaz kiralama ve satışlarının yanı sıra ikinci el eşya işlemleri ve sosyal medya üzerinden yapılan satışlar da dijital ortamda gerçekleştiriliyor.
Vergi idaresinin bu gelişmeler karşısında dijital platformlardan bilgi toplaması ve farklı kaynaklardan elde edilen verileri karşılaştırması, kayıt dışılıkla mücadele açısından anlaşılabilir ve gerekli bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Ancak burada önemli olan, bilgi toplama ile doğrudan vergilendirme arasındaki hukuki sınırın korunmasıdır.
Bir kişinin internet ortamında ilan vermesi, tek başına onun ticari veya vergilendirilebilir bir faaliyet yürüttüğü anlamına gelmez. Vergilendirmede işlemin gerçek mahiyeti, sürekliliği, ticari organizasyon niteliği ve elde edilen gelirin niteliği esas alınmalıdır. Önümüzdeki dönemde Gelir İdaresi Başkanlığının dijital platformlardan elde ettiği bilgileri banka hareketleri, fatura ve e-belge kayıtları, tapu ve araç kayıtları ile diğer verilerle karşılaştırması daha da önem kazanacaktır. Dolayısıyla internet ortamında faaliyet gösteren kişi ve işletmeler açısından kayıt, belge ve beyan düzenine her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gereken yeni bir dönem başlamaktadır.
Yapılan düzenlemeyle vergi denetiminin sınırları klasik e-ticaret sitelerinin dışına taşınarak sosyal medya ve ikinci el platformlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Kısacası, online satış ve kiralama işlemleri artık sadece dijital platformların değil, Maliye’nin de radarında.
|Borsa
|14.405,25
|1,79 %
|Dolar
|48,4674
|0,01 %
|Euro
|56,4078
|0,14 %
|Euro/Dolar
|1,1627
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.834,57
|0,24 %
|Altın (ONS)
|4.355,46
|-1,15 %
|Brent
|97,6530
|2,22 %