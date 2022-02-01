Önümüze beyaz duvar olan kar felaketi yaşadık elbette dersler çıkaracağız

İSTANBUL Havalimanı’nı işleten İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, Dünya Web TV’de konuğum oldu, geçen hafta pazartesi günü yaşadıkları kar felaketini konuştuk.

İstanbul Havalimanı’nda 21 Ocak 2022 Cuma gününden itibaren kar alarmına geçtiklerini belirtti:

- 22 Ocak 2022 Cumartesi günü 7-8 santim kar yağdı, kimse hissetmedi. Çünkü, çok rahat bir şekilde temizledik.

İstanbul Havalimanı’nın 4’üncü kışını yaşadığını vurguladı:

- Burada kar genel olarak 2-3 saat yoğun yağar. Sonra ara verir. Ardından 5-10 saat düşük yoğunlukta devam eder.

2021 kışından örnek verdi:

- Geçen kış 15-20 santimi bulan karla mücadele etmişiz. Yağış 18-24 saate yayılmış. Arada hep boşluk vermiş. Görme mesafesinin “Sıfır”a indiği anlar 10-15 dakika sürmüş.

24 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 13.00’e kadar yaklaşık 400 iniş-kalkışa hizmet verdiklerini kaydetti:

- O saate kadar havalimanımızdan 45 bin yolcu geçmiş. O sabah da kar yağıyordu. 3-4 santim kar vardı, temizlendi. Sadece “de-icing” (uçaklarda buzlanma temizliği ve önlemi) nedeniyle gecikmeler oldu.

Saat 13.00’te yoğun kar fırtınası kütlesinin İstanbul Havalimanı’nın üstüne yerleştiğinin altını çizdi:

- 13.00-13.15 gibi havalimanımızın tam üstünde kar fırtınası başladı. Normalde 24 saatte yağan 15-20 santimlik kar 2 saatte yağdı. Yani yağan karın miktarı anormaldi.

Görüş mesafesi üzerinde durdu:

- Görüş mesafesi 0-5 metreye indi. Görüş mesafesi yeterli olmayınca kar mücadelesi operasyonu durdu. Görüş mesafesi kaybı uzun sürdü, operasyon da durunca, saha müdahale edilebilir noktanın ötesine geçti.

Bunun üzerine sahadaki lokal problemlere odaklandıklarını aktardı:

- “De-icing” alanından çıkamayan 10 uçak vardı. O uçaklardaki yolcuların, çalışanların emniyetini sağlamaya yöneldik. Ayrıca servis yollarında kara saplanan araçları çıkardık.

Yaşadıkları yoğunlukta bir kar yağışı beklemediklerini paylaştı:

- Pazartesi günü 13.00’ten 20.30’a kadar aralıksız yağan kar önce 20 santim, toplamda 41 santime ulaştı. Bu normal bir hava hareketi değildir. Bu bir kar fırtınasıdır. Biz bunu gördük. Kar yağışının durmasından 4-5 gün sonra bile bu bölgede 27 santim kar duruyordu.

Bu noktada çoğumuzun aklından geçen şu soruyu yönelttim:

- Rusya’dan kuzey ülkelerine kadar dünyanın farklı noktalarında sürekli kar yağan yerler var. Oralarda hava trafiği nasıl devam edebiliyor? Söz konusu ülkelerin deneyimlerinden örnek almayı, yararlanmayı düşünüyor musunuz?

Yanıta ABD’yi örnek göstererek girdi:

- ABD, dünyada teknolojinin geliştiği önde gelen ülkelerden biri değil mi? Cuma-cumartesi günü New York’a binlerce uçuş iptal edildi. Bu iptallerin sebebi de kar fırtınası idi. Bunun gibi örnekleri Norveç, Danimarka ve İsveç’te de görebiliyoruz.

İstanbul Havalimanı’nın bulunduğu bölgeye yağan karın yoğunluğu ve görüş mesafesinin 0-5 metre arasına inmesi konusuna yeniden döndü:

- Yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin olmayışı, sahip olunan teknoloji ve ekipmanı önemsizleştiriyor. Karın aşırı birikmesi sonrası bizim ekipmanlarımızın da gücü yetmez oldu.

Oturup durum analizi yapacaklarını bildirdi:

- Eğer karla mücadele konusunda yurt dışından tecrübe desteği almak gerekiyorsa elbette bunu yaparız.

Ardından ekledi:

- Şunu lütfen anlayın. Burada 24 Ocak 2022 Pazartesi günü yaşanan felaket hava koşuludur. Eğer görüş mesafesi yoksa yapacak bir şey kalmıyor. Çünkü, karşınızda beyaz bir duvar oluşuyor.

Sonra yineledi:

- Muhakkak biz dersimizi çıkaracağız. Ulaştırma Bakanlığı, DHMİ ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yaptığımız analizleri aktaracağız. Onların da bize anlatacakları ve katkıları olacak.

İGA yönetimi, İstanbul Havalimanı’nda yaşanan “kar felaketi”nden önemli dersler çıkaracak gibi görünüyor.

Havalimanında 20 bin yolcuya ‘konforlu konaklama’ mümkün değil

İGA CEO’su Kadri Samsunlu’ya yoğun kar yapışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan yabancı transit yolcuların protestolarını anımsattım, yanıta “eko sistem”den girdi:

- Havalimanında çok paydaşlı bir eko sistem var. DHMİ, İGA, havayolu şirketleri, yer hizmetleri veren şirketler, hepimiz bu eko sistemin paydaşlarıyız.

İGA’nın İstanbul Havalimanı’nda üst yapı ve altyapıdan sorumlu olduğunu belirtti:

- Yolcular, havayolu şirketlerinin sorumluluğunda. Havayolu şirketlerinin burada kalan yolculara çözüm üretmesi gerekiyor.

Havayolu şirketlerinin havalimanında bekleme süresine göre plan yaptıklarını kaydetti:

- Önce yemek-içecek desteği verilir. Bekleme süresi uzadığında yolcuya otel hizmeti de verilmesi gündeme gelir.

İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan yolcuların yaklaşık 8 binine otel sağlandığını bildirdi:

- Onun dışında kalan bütün yolculara İGA olarak biz, THY, hava yolu şirketlerinin anlaştığı yer hizmetleri şirketleri, devlet kuruluşları, AFAD, Kızılay hepimiz beraberce içecek, kumanya, battaniye desteği verdik.

Şu noktanın altını çizdi:

- Havalimanları bir devinim olması üzerine kuruludur. Yani, gelen yolcu gider. Aynı anda 20 bin yolcu ve binlerce personelin beklemesini gerektiren bir hava koşulu olduğu zaman da tümüne arzu ettikleri konforu sağlamamız mümkün olmaz.

Tepkileri çok doğal karşıladığını ifade etti:

- İnsanlar taleplerini dile getirebilirler. Biz de o talepleri duyup paydaşlarımızla birlikte çözmekle yükümlüyüz.

Yolcuların önemli bir kısmının havalimanında beklemeyi tercih ettiğine dikkat çekti:

- Bizim birinci önceliğimiz hiç kimsenin açıkta kalmamasını sağlamaktı. İnsanların güvenliğine fokuslandık. Camide ağırladığımız yolcularımız da oldu. Bu arada D20 ile havalimanını bağlayan yol da kapanmıştı. 1000’e yakın aracı biz kurtardık.

Gündemimizde iki yeni otel var

İGA CEO’su Kadri Samsunlu’ya İstanbul Havalimanı’nda yeni otel düşünüp düşünmediklerini sordum, yanıtladı:

- Yeni oteller bizim gündemimizdeydi. Yönetim kurulumuza 3 ay önce otoparkımızın güneyinde bir 3, bir de 4 yıldızlı otel yapmamız gerektiğini anlattık.

Yönetim kurulundan iki otelin de yapılmasına onay çıktığını belirtti:

- Önce söz konusu otellerden biri yapılacak. Gelişmelere göre ikincisine de başlanacak. Ondan sonra bir de 5 yıldızlı otel projemiz olacak.

Çatısı çöken THY’nin geçici kargo terminali

İGA CEO’su Kadri Samsunlu’ya yoğun kar sırasında kargo terminalinin çatısının çökmesi konusunu sordum, yanıta dert yanarak girdi:

- İstanbul Havalimanı’nda ne olsa İGA’ya soruluyor. Oysa çok sayıda şirket hizmet veriyor. Kargoda DHL, UPS, MNG, THY var. Yer hizmetlerinde Çelebi, Havaş, TGS var…

Çatısı çöken yerin İGA ile ilgisinin olmadığını belirtti:

- THY, geçici kargo binası yapmıştı. Şu anda kullanmıyor. O geçici binanın çatısı çöktü. Orası bizim terminale 7 kilometre uzaklıkta.

Garantiyi aştık devlete 22 milyon Euro ek ödeme yaptık

İGA CEO’su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nda toplam 815 bin uçuşun gerçekleştiğini belirtti:

- Pandemi olmasa uçuş sayısı 1.4 milyonu bulacaktı. İlk 12 aylık dönemde devlete 1 milyar Euro’luk kirayı ödedik. Ayrıca, devletin verdiği garantiyi aşınca, 22 milyon Euro da ek ödeme yaptık devlete.

İGA ile THY’nin hikayesinin çok üst üste oturduğunu kaydetti:

- İstanbul Havalimanı milli bir değer. Biz THY ile beraber Türkiye’yi havacılık sektöründe en yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Devletimizin verdiği garantiyi aşarak havalimanında işleri büyütüp ilk aşamada dünyada ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz.

İGA’nın devlete ödeyeceği toplam kirayı da anımsattı:

- 25 yıllık işletme süresinde toplam 25 milyar Euro kira ödemiş olacağız.