Onur, Ukrayna’da 1.7 milyar liralık ihale üstlendi

Azerbaycan’ın 30 yıldır işgal ettiği Dağlık Karabağ’ı Ermenistan güçlerinden tekrar geri aldığı süreçte önemli desteği oldu Ukrayna’nın. Hatta Ermeni diasporasının protesto gösterilerinin de hedefi olan Ukrayna, son yıllarda hızla gelişen ilişkilerle Türkiye’nin en sıkı müttefiki konumunda. Özellikle savunma sanayisi ile yapılan iş birlikleri, diğer sektörlere de yansımaya başladı. Önümüzdeki günlerde Türk sanayisinin önemli kuruluşlarının bu ülkeyle yaptığı yeni yatırımlarla ilgili elime ulaşan bilgileri sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde Ukrayna’dan önemli bir ihale haberini sizlere duyurmak isterim. Avrupa’nın en kötü yollarına sahip Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Volodomir Zelensky, 2019 yılında göreve geldiğinde ilk önemli açıklamalarından biri “Bırakın yolları Türkler yapsın” sözüydü. Aslında Başkan Zelensky, burada 2004 yılından bu yana Ukrayna’da önemli projeler alan Onur İnşaat’ın başarısından bahsediyordu. 2019’a kadar 16 farklı şehirde şantiyeye sahip olan Onur İnşaat, 15 yılda 3 bin kilometre yol yapmıştı. Geçtiğimiz yıl özellikle yol olmak üzere Türk müteahhitleri bu ülkede önemli işler üstlendi. Öyle ki Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini geride bırakarak Türk müteahhitlerinin en fazla proje üstlendiği ülke oldu. İşte bu işlere bir yenisi daha eklendi. Hem de Onur İnşaat’ın üstlendiği bir proje.

10 MİLYAR DOLARLIK BÜYÜK İNŞA PROJESİ

Ukrayna’nın bilişim üssü olarak kabul edilen, Sovyetler Birliği’nin bilim yuvası olarak adlandırdığı Dnipro kenti, yeni bir havalimanı işi için ihaleye çıktı. İhale Dnipro Uluslararası Havalimanı’nın bazı bölümlerinin inşaatıydı. 3.2 kilometrelik pist yapımını da kapsayan projede, Kiev Yönetimi’ne ait Prozzorro platformu geçtiğimiz yıl bir ihale yapmış, ihaleyi Altis adlı bir Ukraynalı şirket kazanmıştı. Ancak firma, işi üstlenemeyince yeniden ihale süreci başlatıldı ve geçen hafta sonuçlandı. İhaleyi ise Türk firması Onur İnşaat, yaklaşık 200 milyon dolara yani bugünkü kurla 1.7 milyar liraya üstlendi. Ukrayna’nın toplam karayolu ağı 170 bin kilometre. Türkiye’deki toplam yol uzunluğu 70 bin kilometre. Neredeyse 2.5 kat daha uzun bir yolu var Ukrayna’nın. Bunun için de Zelensky, kötü imaja sahip ulaşımı düzeltmek için bir çalışma başlattı. 10 milyar dolarlık “Büyük İnşa Projesi”nin önemli kısmını ulaşım kapsayacak. Yakın zamanda Türk şirketlerinin daha fazla varlık göstereceğini göreceğiz Ukrayna’da. Ve stratejik ortaklık ekonomi ile desteklenecek.