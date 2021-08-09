Opel'in geleceği

Avrupa otomotiv endüstrisi Ağustos tatiline girmeden önce Stellantis CEO'su Carlos Tavares ile özel bir söyleşi gerçekleştirdim. Fiat Grubu ve Peugeot SA kökenli markaları hakkındaki tüm notlarımı önümüzdeki haftalarda paylaşacağım… Ancak şimdi, 14 markalı dev birleşme içindeki tek Alman marka Opel’den başlamak istiyorum.

Yeni yapılanmanın ana hatlarında elektrikli tahriklere odaklanılırken sadece 4 elektrikli mimari geliştirildiğini önceden yazmış idim.

3 hafta sonra gösterilecek yeni Astra ise, Stellantis’in bu gelişmelerini kullanamayacak, son yeni modeli olacak. Çünkü, Stellantis’in C ve D segmenti için hazırladığı “Orta Boy” STLA mimarisi, tıpkı “Büyük” STLA platformu gibi 2023'ten itibaren devreye alınacak. STLA Small ve Medium yapıları birlikte geliştirildiği için, Astra’nın tam elektrikli bir seçenek için iki yıl daha bekletilmemesine karar verilmiş. Bu arada; Insignia'nın General Motors döneminden kalan platformuna 2024 yılında elektrikli halefiyle veda edeceğini de tahmin edebiliyoruz. Hatta yıllar önce gördüğümüz Monza konsept çizgilerinin nihayet gerçekleşebileceği de öngörülüyor. Nispeten daha düşük hava direncinden dolayı menzil uzatan tasarımlarıyla elektrikli tahrikler için özellikle uygun olan Sedan ve Coupé formuna sahip olacak olan STLA Large için tek şarjla 800 kilometreye kadar gidilebileceğinden de bahsediliyor.

Stellantis’in bu yeni mimarileri sadece alt dingil mesafesi ve üst boyutları açısından değil, aynı zamanda gövde tipleri açısından da esnek olması sayesinde henüz güncellenen Grandland SUV’unun tamamen elektrikli ikinci neslinin de 2024 yılında üretime gireceğini söyleyebiliriz. Aslında 2024 yılında Crossland’in de ikinci nesline geçmesi gerekirdi. Fakat, ona uygun yeni STLA Small mimarisi, Corsa için de 2026 yılında hazır olacak. O tarihe kadar küçük segment otomobiller, PSA’nın revize platformu eCMP II'yi kullanacaklar.

Küçük boy modeller için yeni elektrikli mimarinin geç başlaması, bu alt segmentlerin fiyat duyarlılığı ile ilgili olduğunu; ekonomik ölçeği 2026'dan itibaren yakalamayı planlayan Stellantis’in, elektriklilerle içten yanmalı motorların TCO toplam sahip olma maliyetini anca eşitleyebileceğini düşünüyoruz. 2030 yılında Stellantis Avrupa satışlarında elektrikli otomobillerin payının yüzde 70'in üzerine, ABD'de ise yüzde 40'ın üzerine çıkması beklenirken; Opel'in elektrikli geleceğe giden yolu, 2024’te tüm portföyü elektrikli olmak ve 2028 gibi erken bir tarihte de Avrupa'da yalnızca tam elektrikli otomobiller satmak üzerine çizilmiş durumda. Opel’in Avrupa dışındaki pazarlara açılmasının ardından şimdi Çin'e de girmesiyle, markaya olan küresel ilgi artıyor ve hatta daha da çekici olmak üzere Coupé Manta’nın (geçtiğimiz aylarda gördüğümüz elektro-mod prototipi değil, gerçek bir yeni model) modern bir elektrikli otomobil olarak pazara geri getirilmesinin konuşulması da heyecanı yükseltiyor. Böylece artık Opel'in zengin mirasının nihayet yeniden canlandırıldığını, başarılı tasarımla kendine ait mühendisliğinin gerçekten değerlendirildiğini ve Stellantis Grubu içinde “elektro-mobilite”nin öncüsü olacağını görmeye başlıyoruz.