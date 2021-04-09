OPET’in kurucusu Fikret Öztürk'ün örnek başarısı

Fizik-kimya öğretmeni Fikret Öztürk ve biyoloji öğretmeni Nurten Öztürk’ün 1982’de kurdukları OPET, Koç Holding’le ortak oldu, 30 yıllık dönemde dev bir akaryakıt ve madeni yağ şirketi halini aldı. Öztürk’lerin başarısı genç girişimcilere örnek oluyor.

Fikret Öztürk,1949 yılında Nizip’te dünyaya geldi. İlkokulu Nizip’te bitirdikten sonra Haruniye İlk Öğretmen Okulu’na girdi. Çalışkanlığı nedeniyle İzmir Yüksek Öğretmen Okulu’na gönderildi. Oradan 1 sene sonra İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu’na geçiş yaptı. 4 senelik Yüksek Öğretmen Okulu Vefa Fakültesi Fizik Bölümü’nü 3 yılda bitirdi. Akşehir Öğretmen Okulu’na atandıktan sonra Gaziantep Eğitim Enstitüsü’ne ataması yapıldı. Fikret Öztürk, bir Köy Enstitüsü öğretmeninin kızı olan Biyoloji öğretmeni Nurten hanımla evlendi. Milliyetçi Cephe iktidarı döneminde sürgünler yaşadılar. Sürgün olarak Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi’ne gönderildiler. 1982 yılında öğretmenliği bırakarak madeni yağ üretimiyle ticaret hayatına atıldılar. Fikret Öztürk eşiyle Öztürkler Limited Şirketi’ni kurarak madeni yağ ve akaryakıt ticaretine devam ettiler. Uluslararası akaryakıt dağıtım şirketlerinin en önemli rakibi oldular. Bunun yanı sıra akaryakıt ve madeni yağ üretimi yanı sıra 16 akaryakıt istasyonunun sahipliğini ve işletmeciliğine de yapmaya başladılar.

1992 yılında İstanbul’a taşınan Nurten- Fikret Öztürk’ün aynı yıl kurdukları Öztürkler Petrol Şirketi ileriki dönemlerde OPET adını aldı. Türkiye sathına yayılan istasyonlarla büyüme sağladılar. Büyük şirketlerin rekabeti nedeniyle güçlerini korumak için Koç grubuyla ortaklık kurdular. OPET’in yüzde 50’sini 125 milyon dolara Koç Grubu’na satarak birlikte yollarına devam etme kararı aldılar. Fikret Öztürk, bu satıştan sonra ikinci akaryakıt şirketi SANPET’i kurdu. Orda da Koç Grubu’yla ortaklıkları sürdü. Zamanla SANPET 560 istasyon büyüklüğüne ulaştı. OPET’in büyüklüğü ise 1204 istasyon oldu.

OPET yıllardır büyük başarılara imza attı, akaryakıt sektöründe önemli bir yer edindi, Öztürk çifti bu başarı öyküleriyle girişimci gençlere örnek oldu.

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