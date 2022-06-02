Opet’in saygı-odaklı hizmet yolculuğu Marmaris’e de umut götürüyor

Mayıs’ın son günlerinde, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda küresel ekonomiye ve siyasete yön veren yöneticiler krizlerin derinleştiği konusunda fikir birliğine vardılar. Ancak, her zaman olduğu gibi, gerçekçi bir çözüm planında anlaşamadan Davos’tan ayrıldılar.

Sorunlar çok büyük, dolayısıyla çözümlerin de büyük olması gerekiyor. Yardımlar, stratejik, yaygın, kapsayıcı ve hızlı bir biçimde sunulmalı. Bu bağlamda, meseleleri kendisine dert edinen ve çözüm için tüm imkânlarını seferber eden OPET sadece ülkemize değil, tüm dünyaya örnek olabilecek mükemmel bir rol model sunuyor.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, büyük bir vatanseverlikle Doğu-Batı; Kuzey-Güney ayrımı yapmadan ülkemizin dört bir yanına hizmet sunmak için çalışıyor. İhtiyacı olan bölgelere önce ilk yardımı götürüyor. Sorunları çözüyor. Bunu yaparken bölge halkını, kamu yönetimini ve öğretim kurumlarını çalışmalara dahil ederek, kalıcı bir değişim başlatıyor. “Bilinçli Toplum” yaratma ilkesiyle çalışarak rol modeller, sistemler yaratıyor. Tüm uygulama adımlarına bizzat dahil olarak, sorunlara kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor. Her aşamada, Opet eko-sistemini harekete geçirerek, çözüm olanaklarını ve kaynakları artırıyor.

Nurten Öztürk, son olarak “İşimiz Temiz, Temiz Tuvalet, Yeşil Yol, Örnek Köy, Tarihe Saygı, Trafik Dedektifleri, Kadın Gücü, Troya Teşvikiye Arkeo-Köy” gibi büyük ölçekli çalışmalardan sonra, Marmaris’te “Doğaya Saygı” projesine liderlik ediyor.

Doğaya Saygı çalışmaları 2021 yılındaki orman yangınlarından olumsuz etkilenen köylerin yaralarını sarmayı ve bölgedeki doğal yaşamı canlandırmayı hedefliyor. .

Örneklerle büyüyen çalışmalar...

OPET yerel kalkınmaya destek olmak üzere, bölgelerde “Örnek Köyler” oluşturarak ilerliyor. Örnek Köy Projesi ile 2005 yılından bu yana tarihi dokuya, doğal güzelliklere ve turizm potansiyeline sahip köylerde çalışmalar yaptıklarını anlatan Nurten Öztürk yaklaşımlarını şöyle özetliyor:

“Bölgelerin ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlıyoruz. Bir değişim ve kalkınma projesi olan “Örnek Köy” kapsamında bugüne kadar 6 köyde restorasyon, rehabilitasyon ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdik, Çanakkale’de Arkeo-köy ve Etno-köy konsept köylerimiz dışında 8 köyü rehabilite ederek bambaşka bir çehreye kavuşturduk. Doğaya Saygı Projesi ile de orman yangınlarında maddi ve manevi anlamda büyük kayıplara uğrayan köylerimiz için yerel yönetimler, yerel halk ve diğer paydaşlarımızla bir kez daha el ele verdik”

Yerel halkın gerçek ihtiyaçlarına cevap vermek

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, bilimsel çalışmaya çok önem veren bir lider. Tepeden inme sosyal sorumluluk projeleri yerime, yerel halkın gerçek ihtiyaçlarını anlamak için ayrıntılı görüşmeler yürütülüyor. Bu doğrultuda her proje öncesinde kapsamlı bir araştırma süreci yaşanıyor. Tüm paydaşlar sürece dahil ediliyor. Böylece, büyük bir uyum yaratılıyor.

Örneğin, Marmaris’teki Bayır Köyü’nde yapılacaklar belirlenmeden önce tüm köyü kapsayan, hanelerdeki durumu ortaya koymak üzere 235 hane 639 kişi ( 357 erkek, 282 kadın) ile sosyo-ekonomik veri toplamak amacıyla anket ve araştırma gerçekleştirilmiş. Orman yangının köyün sosyo-ekonomik altyapısı üzerindeki olumsuz etkileri bilimsel bir saha araştırması ile ortaya konulmuş.

Nurten Öztürk bu yaklaşımı “Bilinçli toplum projeleri olarak nitelediğimiz bu projelerimizde, her birinin odağı toplumun öncelikli ihtiyaçları olan, yaşayan ve devamlılığı olan projeler üretiyoruz” cümlesiyle ifade ediyor.

Geniş kapsamlı işbirliği

Doğaya Saygı Projesi kapsamındaki çalışmalar; OPET’in koordinasyonunda Muğla Valiliği, Marmaris Belediyesi, Kaymakamlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karayolları Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü, Kültür Turizm Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Müftülük gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği ile yürütülüyor. Köylerde, fiziksel değişim ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra yöre halkına yönelik eğitim programları düzenlenerek, ekonomik ve sosyo-kültürel gelişime de katkı sağlamak hedefleniyor. Ayrıca yaşanan orman yangınları, iklim değişikliği ve diğer doğal afetlere ilişkin farkındalık yaratmak için eğitim çalışmaları yapılıyor.

Muğla Valiliği ve tüm bağlı kurum ve kuruluşlar ve Marmaris Belediyesi iş birliği ile yürütülen proje, aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin akademisyenleri Prof. Dr. Selçuk Aktürk, Prof. Dr. Adnan Diler, Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu, Prof. Dr Ummuhan Gökovalı, Doç. Dr Öncü Başoğlan Avşar, Doç. Dr. Serkan Dirlik, Doç. Dr. Rahşan İvgin Tunca ve Dr. Öğr. Üyesi İlke Tekin’den bilimsel, mimari, arkeolojik ve iktisadi konularda danışmanlık alınarak geliştirildi.

Bayır Köyü’nde düzenlenen toplantıda Muğla Valisi Orhan Tavlı, proje hakkında şu yorumu yaptı: “Valiliğimiz iş birliği ile yürütülen OPET Doğaya Saygı Projesi ile Bayır, yeni bir çehreye kavuştu. Çevre düzenlemesi, peyzaj, restorasyon ve renovasyon uygulamaları ile yapıların yerel kimlikleri güçlendirilirken yöremize özgü gıda, elişi ve dokumaların satılacağı satış stantları oluşturularak yangınlar nedeniyle önemli bir gelir kaybı yaşayan köyde ekonomik bir kalkınma sağlanıyor. OPET’in elinin değmesiyle köy meydanı engelli vatandaşların da kullanabileceği OPET standartlarında tuvalete kavuşurken Bayır sakinlerine İngilizce, pansiyonculuk, temizlik, hijyen ve hizmet standartları konulu eğitimler verilerek tarih, kültür, turizm, kalkınma ve ekonomik olarak gelişiminin her öğesini içerisinde barındıran bir proje kurgulandı”.

Bayır köyün geleceğe hazır

Doğaya Saygı Projesi ile orman yangınlarından etkilenen Marmaris’e bağlı Osmaniye ve Bayır, Milas’a bağlı Çökertme, Gökbel ve Bozalan, Bodrum’a bağlı Pınarlıbelen (Etrim), İrmene ve Çamlık ile Köyceğiz’e bağlı Otmanlar’da restorasyon, rehabilitasyon ve eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlk adım olarak, Marmaris Bayır Köyü’nde 235 haneve 639 nüfusa sahip Bayır Köyü yenilendi.

Bir Yörük köyü olan Bayır’da yangın sonrasındaki karamsarlık yerini mutluluğa birakmış durumda. Köy baştan başa yenilenmiş, düzenlenmiş ve köye umut gelmiş. Tarım, arıcılık ve turizm için yeni projelerle köy halkı geleceğe güvenle bakıyor.

Bayır da yapılanlardan bazıları...

Köyün meydanı, camisi, kahvesi, yolları, atıl durumdaki yağhanesi yenilendi, eksikleri giderildi.

İkibin yıllık tarihi olan çınar ağaçlarının çevresi düzenledi.

Köy meydanındaki kafenin alt bölümünde bulunan tuvaletler 1 engelli, 2 kadın, 3 erkek kabini olmak üzere OPET standartlarında hijyenik tuvaletlere dönüştürüldü.

Otopark ve pazar alanında zemin düzenlemesi yapıldı, yağmur kanalı ve gider bağlantıları yapıldı.

Okul binası boyandı,

Halk Eğitimi Merkezi derslik alanında iyileştirme yapıldı.

Köyün kuzeydoğusunda Yancağız Tepesi üzerinde yerleşik Syrna Antik Kenti’ne ulaşım ve antik kente ait kalıntıların haritalama çalışmalarına başlandı.

Köy çevresindeki köyün kırsal peyzajını oluşturan tarım teraslarının belgelenmesine başlandı.

Köyün turizm potansiyelini artırmak amacıyla yöresel köy motifleriyle düzenlenen örnek pansiyon yapıldı. İçerisinde çocuk odası da bulunan bir aile odası ve bir de normal ebeveyn odası olan toplam iki odalı pansiyon köyün özelliklerini yansıtacak şekilde hazırlandı.

Evler boyandı. 115 masa 460 sandalye dağıtıldı.

Girişimci Kadınlar Kooperatifi ile kadınlar güçleniyor

“Bayır Köyü Güçlü Girişimci Kadınlar Koperatifi” kurulum aşamaları tamamlandı.

Kooperatif merkezi ve kooperatif üretim işletmesi olarak faaliyet gösterecek bina yeniden tasarlanarak restore edildi. Belediyeye ait olan atıl durumdaki fırın binası köy ürünleri için üretim ve eğitim amaçlı Köy Kooperatifi Atölye Merkezi’ne çevrildi. Mutfak ve mobilya tefrişi yapıldı, soğutma makineleri temin edildi. Kısa, orta ve uzun vadede hangi yönetsel ve örgütsel adımların atılacağı kurucu kooperatif üyeleri ve üyelerin iş bölümü doğrultusunda üretebilecekleri ürünler belirlendi. Kooperatif ürünlerinin satışının yapılacağı stantların yapıldı.

Kooperatifte satılabilecek orman ürünleri temelli kozmetik ürünleri için laboratuvar çalışmaları başladı.

Kadın kooperatifi ile ilgili bütün bu faaliyetler sadece hanelerin geçim kaynaklarına erişimini sağlamak için değil aynı zaman da kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini desteklemek amacıyla geliştirildi.

Eğitim desteği

Marmaris Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kurslar başladı. Kurslar kapsamında İngilizce, kırsal turizm etkinlikleri, turistik ve hediyelik eşya yapımı, takı yapımı, el bakımı ve hijyen eğitimi olmak üzere 592 saat eğitim verilecek. Ayrıca arıcılık yan ürünleri üretimi ile ilgili uygulamaların gerçekleştirilmesi planlanmakta olup ve Kültür Bakanlığı destekli ev pansiyonculuğu kursları da planlanan eğitimler arasında.