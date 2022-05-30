Orası İtalyan kampıydı 120 milyon dolarlık yatırıma imza attık

3-4 ay önce Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Servet Yıldırım’la birlikte PwC Türkiye’de Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, Müşteri & Endüstri Grupları Lideri-Ortak Cihan Harman’la sohbet ederken şu öneri ortaya çıktı:

- DÜNYA Gazetesi olarak bir zirve planlasanız…

Hafta sonu Sapanca’da gerçekleşen “Dönüşen Dünyada Değişen Liderlik Zirvesi” için bu sohbet sonrası kollar sıvandı.

Ulu ve Harman, zirve için adresi de tavsiye etti:

- Sapanca’daki Elite World Hotel’de çeşitli etkinlikler yapıyoruz, zirve için mekan olarak orayı düşünün isterseniz.

Cuma günü akşam saatlerinde konuklar ve panelistlerle buluşma noktasına geçerken Elite World Hotels İcra Kurulu Üyesi Server Alparslan ve Genel Müdürü Ali İhsan Bilgi ile karşılaştım. Alparslan, şu noktanın altını çizdi:

- Yönetim Kurulu Başkanımız Coşkun Elik, bu otelimize ayrı önem verir. Sapanca’da biraz farklı konsept oluşturmaya çalıştık.

Bunun üzerine Aralık 2016’da Coşkun Elik’le yaptığımız sohbeti anımsadım. O sohbet sonrası yazdığım yazıya şu başlığı atmıştım:

Babasından yediği “servet” fırçası, otel zinciri yolunu açtı…

Elik, Van’da ailenin sahibi olduğu otelde çalışırken babasının bir arkadaşına yüklüce borç verdiğini görünce itiraz etmişti. Babası şöyle tepki göstermişti:

- Serveti sen mi kazandın, işime karışma…

Babasından yediği fırça üzerine ayrılmış, kendi işini kurmak üzere Adana’yı seçmişti. 1987’de İstanbul’a taşınmış, Adana’da canlı hayvan ihracatından kazandığı parayla Laleli’de 56 dükkan almıştı.

Laleli’de bavul ticaretinin en canlı olduğu dönemlerde iyi kazanç elde etmiş, biriken 17.5 milyon Alman Markı’nı Taksim Talimhane’de şu anda “Elite Prestige” adlı ilk otelinin bulunduğu noktadaki 3 binaya yatırmıştı. 3 binayı satın alınca baba mesleği otel işine dönme kararı vermiş, ilk otelini Taksim’de 2003 yılında hizmete açmıştı.

Server Alparslan, kendini tanıtırken şu bilgiyi de verdi:

- Ben Coşkun Bey’in yeğeniyim. Kendisi dayım olur.

Coşkun Elik, ertesi gün aradı:

- Otelimize hoş geldiniz. Umarım beğenmişsinizdir.

Heyecanla yaptığı yatırımı anlattı:

- Orada 120 milyon dolarlık yatırımı pandemi öncesi tamamladım. Oteli açtığımız günler pandemiye denk geldi. Kapanmalar döneminde biz de işlerimize mola verdik.

Araziyi merak ettim, bilgileri paylaştı:

- Orası “İtalyan Kampı” idi. Araziyi devletten satın aldık. Bir tek ağaç kesmedik, aksine diktik. İtalyanlar’ın kamp binalarını yıkıp, yerine otelimizi inşa ettik.

Oda sayısına işaret etti:

- 500 odalı, büyük toplantı salonları ile Sapanca’ya iddialı bir kongre oteli kazandırdık. Ayrıca 12 bin metrekarelik spa alanını faaliyete geçirdik.

Elite World Sapanca’da yarattıkları istihdama değindi:

- Orada 400 dolayında çalışma arkadaşımızla hizmet veriyoruz.

Coşkun Elik’le telefon sohbeti sonrası Server Alparslan bilgi vermeyi sürdürdü:

- Elite World Hotels bünyesinde şu anda 8 otel bulunuyor.

Otelleri sıraladı:

- Elite World Prestige (Taksim), Elite World Van, Elite World Business (Florya, İstanbul), Elite World Marmaris, Elite World Europe (Küçükçekmece, İstanbul), Elite World İstanbul (Taksim), Elite World Asia (Küçükyalı, İstanbul) ve Elite World Sapanca.

Coşkun Elik’le Aralık 2016’da yaptığımız sohbete döndüm, otellere yaptığı yatırımların bazılarına baktım:

- Van’daki otelimizi 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdik. İstanbul’daki Basın Ekspres Yolu’ndaki otelimize 120 milyon dolar yatırdık. İstanbul Maltepe’deki otel için de 120 milyon dolarlık yatırıma giriştim.

Elik, o sohbette yatırımlara ilişkin yaklaşımının da altını çizmişti:

- Ülkemin geleceğine güveniyorum. Sıkıntılar yaşasak da her şeye rağmen yatırıma devam ediyorum.

Elik, Aralık 2016’da verdiği mesaj doğrultusunda adımlarını attı, Elite World Hotels zincirindeki otel sayısı 8’i buldu.

Elik, otel sayısını 10’a çıkarma yolunda yeni yatırımlar için de hazırlıklarını sürdürüyor…

Malatya’ya 100 milyon Euro daha yatırıyor, cam ambalajda öne çıkıyor

GEÇENLERDE bir arkadaşım aradı, Malatya’daki bir şirketi sordu:

- Baştürk Cam’ın sahiplerini tanır mısın? Bana danışan bir yabancı müşteri var. Onlara şişe siparişi verecek.

Tanımıyordum, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’ye sordum, Baştürk Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Akif Baştürk’ün telefonunu gönderdi. Ben de telefonu arkadaşıma ilettim.

DÜNYA Gazetesi’nin Sabancı Holding ana sponsorluğuyla düzenlediği “Dönüşen Dünyada Liderlik Zirvesi”nde Akif Baştürk’le karşılaştım.

Malatya’da cam ambalaj üreten bir tesis olduğunun farkına varamadığımı söyleyip, sordum:

- Malatya’da cam yatırımına nasıl karar verdiniz? Ne zaman üretime başladınız?

Yanıtladı:

- 45-50 yıldır sanayinin içindeyiz. Malatya’da Fırat Un ve Berat Un tesislerimiz var. Farklı bir sektöre girme arayışıyla cam yatırımına karar verdik. 2017’de üretime başladık.

Cam yatırımının boyutunu sordum, paylaştı:

- 100 milyon Euro’luk yatırım yaptık. Cam şişe ve kavanoz üretiyoruz. 100 milyon Euro’luk ek yatırımımız devam ediyor. O yatırım tamamlandığında cam ambalajda Türkiye’nin büyükleri arasına gireceğiz.

Ardından Senegal’e uzandı:

- Senegal’de 2007 yılında un üretimine başladık. Sonra şekerleme ve çikolata üretimine girdik. Senegal’de un pazarında ilk sırada yer alıyoruz.

Pandemiyle birlikte plastikten kartona, cam ve metale kadar tüm ambalaj sektöründe çarklar daha hızlı dönmeye, yatırımlar artmaya başladı.

Baştürk Cam’ın Malatya’daki yatırımını büyütmesi de bu trendi ortaya koyuyor…