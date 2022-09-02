Organize sanayi bölgesi, memleket meselesi

“19. yüzyılın sonlarında sanayinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesinin önemine bağlı olarak dünyada ilk örneğinin İngiltere'de görüldüğü organize sanayi bölgesi (OSB) uygulamasına, 20. Yüzyılın başlarında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerce de başlanmıştır. İlk uygulamaların amacı sanayicilerin altyapılı arsa ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla bu bölgeleri inşa eden özel firmaların kar elde etmeleri olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’yla birlikte başlayan dönemde OSB'ler bir devlet yatırımı olarak uygulanmaya başlamış ve az gelişmiş ülkelerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacına hizmet eder bir biçimde düzenlenmiştir.” Bu tarihçe bilgisi Sanayi Bakanlığı’nın web sitesine ait.

Ülkemizde ilk OSB, 1960 yılında başlayan kalkınma planı ile hayatımıza girmiş ve 1962 yılında Bursa’da faaliyete girmiş. Bugün 213 adet OSB hizmete girmişken, devam eden projeler de devreye girdiğinde bu sayı 375’e ulaşacak. Türkiye’nin 81 ilinde de OSB olması elbette memnuniyet verici. Verilere göre OSB’lerde bulunan firma sayısı 67 bin.

OSB’lerin var oluş sebepleri nedir diye baktığımızda, bana göre en önemli gerekçe KOBİ’lerin üretim güçlerini arttırabilmek ve üretimi daha cazip kılmak olduğunu söyleyebilirim. Sanayileşmenin ülke için önemini söylemeye gerek yok. Hele ki bugünlerde büyümeyi ve üretimi arttırmayı böylesine yoğun konuştuğumuz bir dönemde üretime ne denli ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bu noktada belirttiğim gibi KOBİ’ler için OSB’ler bir cazibe merkezi oluşturmakta. Bir yandan sanayinin disipline edilmesi sağlanırken, öte yandan birbirini tamamlayan ve kimi zamanda birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada ve bir program dahilinde üretim yapmaları, dolayısı ile verimliliğin ve kar artışının sağlanması hedeflenmekte. Öte yandan sanayisi yeterince gelişmemiş bölgelerimizde üretimi teşvik edici olması, tarım alanlarının sanayide kullanılmasının daha disiplinli hale gelmesi, güvenilir ve ekonomik alt yapılar ile ortak sosyal tesisler kurulması gibi kazanımlar da yine OSB’lerin var olma sebeplerini oluşturuyor.

15.04.2000 tarihinde çıkan OSB Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği ile OSB Üst Kuruluşu Kurucular Kurulu oluşturulmuş, ardından 01.07.2017 tarihinde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin üye olmalarının zorunlu kılan çatı örgüt halini almıştır. OSBÜK’ün kurulması ve genişlemesi sonrasında OSB’lerin kaderinin olumlu yönde değişmeye başladığını söylemek lazım. Örnek vermek gerekirse, daha öncesinde OSB’ler içerisinde lojistik tesislere izin verilmezken şimdi toplam hacmin %5’i oranında izin verilmeye başlanılması, inşaat alanında emsal kabul edilen metrekarenin arsa metrekaresine eşit hale gelerek %100’e çıkması, dijital dönüşüm felsefesi ile KOBİ’lerin gelişimine destek verilmesi ve yeşil dönüşüm hareketiyle çevre bilincinin geliştirilmesi önemli adımlar. Aslında daha çok yaşam merkezine dönüştürülmeye çalışılması olarak ifade ediliyor ki, gayet mantıklı. Öte yandan sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak ve çarpık sanayileşme sorunlarını önlemek, kaynakları daha etkin ve verimli kullanmak gibi adımlarda elbette son derece etkili. Diğer yandan yatırımların desteklenmesi kapsamında var olan bölge ayrımında da OSB’lerde bulunan firmalar bir derece üst bölgeden değerlendirilerek de avantajlı hale geliyorlar.

Buraya kadar her şey güzel. OSB’ler özellikle KOBİ’lerin güçlenmesi ve üretimi teşvik etmek açısından daha iyi bir noktaya taşınıyor. Ancak atlamamak gereken bir büyük resim var. Üretim yapan ana sanayicilerimiz ile KOBİ düzeyindeki üreticileri yeterince entegre edemez ve yine bu bölgeleri eş zamanlı lojistik üs haline getiremez isek, hedeflediğimiz faydaya erişmemiz çok da mümkün olmaz. Zira OSB’lerde yer alan firmaların sürdürülebilirlikleri ve karlılıkları, ancak ana sanayi ile koordineli faaliyet göstermeleri ile mümkün. Bunu için de mutlak surette başta otomotiv, makine, elektronik, savunma sanayi gibi sektörler olmak üzere ana üretim firmalarımızın önemli birer tedarik üssü haline getirebilmemiz için zincirin her bir halkasını ayrı ayrı birleştirmeyi başarabilmeli ve çarkları iyi döndürebilmeliyiz. Aksi halde OSB’ler yalnızca kümelenme amaçlı oluşturulmuş bölgelerin ilerisine ne yazık ki isteseler de gidemezler.

Öte yandan KOBİ’lerimizi ihracata da hazırlamamız ve bu noktada da, özellikle ihracat gelirlerine dair Kurumlar Vergisi istisnası sağlamamız, gelir vergisine yönelik sağlanacak ilave faydalar, aslında bir tür Serbest Bölge firması gibi hareket etmelerini de gündeme almak gerekiyor. Bu konuda OSBÜK’ün kendi imkanları ile geldiği noktayı daha da zorlaması ve bu konularda da radikal adımlar atmayı zorlaması şart.

Organize Sanayi Bölgelerini son derece önemseyen biriyim, bu herhalde yazımdan da anlaşılmıştır. Çünkü sanayiyi çok önemsiyor ve ülkemizin asıl ihtiyacı olanın üretim gücümüzü yükseltmek olduğuna kalben inanıyorum. Elbette bunu markalarımız ile birleştirdiğimiz sürece katma değeri de yükselteceğimizi söylemeye gerek yok.

Noktayı koyarken başlığımı genişletiyorum: Üretim meselesi, memleket meselesi.