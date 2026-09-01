Organize Tarım Bölgeleri ile geleceği inşa etmek

Tarımsal girdi piyasalarından tarımsal ürün piyasalarına, tarımsal örgütlen­meden gıda enflasyonuna, kaynak kullanım ekonomisinden yüksek teknolojiye ve ni­hayetinde gıda güvencesine kadar her alan­da olumlu etkisini her geçen gün daha faz­la hissettiğimiz önemli bir girişim. Kamuo­yunda hak ettiği ölçüde bilinmeyen, sessiz ve derinden ilerleyen bir dönüşümün hika­yesi. Tamamı faaliyete geçtiğinde, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan ülkemize bü­yük bir sıçrama yaptıracak olan çok organi­ze bir proje. Gün geçmiyor ki bir ilimizde bu alanda yeni bir başarı hikayesi doğmasın.

Evet, Organize Tarım Bölgeleri’nden (OTB) bahsediyoruz. Tarım ve Orman Ba­kanı (TOB) İbrahim Yumaklı’nın, tarımsal üretim planlamasından sonraki en büyük vizyon projesi diyebiliriz.

OTB’ler, iklim krizine ve gıda enflasyonu­na karşı etkili bir çözüm. Bugüne kadar ül­kemizde tüzel kişilik kazanan ve jeotermal kaynaklı seracılık faaliyeti yapan 15 OTB bulunuyor. Ülkemizin doğal ve temiz ener­ji kaynağı olan jeotermalin seralarda kul­lanılması karbon ayak izini azaltmada çok önemli.

OTB’lerin üçte birinde üretim başladı

TOB Tarım Reformu Genel Müdürlü­ğü’nün sorumluluğunda, 21 hayvansal, 24 bitkisel ve bir de su ürünleri alanında tüzel kişilik kazanan 46 OTB başta olmak üzere 42 ilde 61 OTB projesi sürdürülüyor. Bun­lardan 15’inde üretime fiilen geçilmiş du­rumda ve toplam sayısının 100’ü bulması hedefleniyor.

İzmir-Bayındır’dan Ağrı-Diyadin’e ka­dar ülkemizin her bir yanına dağılmış jeo­termal kaynaklı OTB’lerin en büyüğü olan Balıkesir-Gönen OTB, bu alanda dünya­nın en büyüğü olma özelliğine sahip. Gönen OTB, sadece jeotermale bağlı olmayıp dört­lü hibrit yeşil enerji kaynaklarını kullanı­yor. Rüzgar, güneş ve biyokütle yenilenebi­lir enerji kaynaklarını jeotermalle birlikte başarılı bir şekilde kullanarak küresel ısın­maya karşı önemli katkı ortaya koyuyor.

Son olarak, 17 modern sera ve 8 sanayi tesisinde 1.500 kişiye istihdam sağlayacak olan Kütahya-Simav Jeotermal Isıtmalı Se­ra Organize Tarım Bölgesi’nin altyapı çalış­maları tamamlanmış ve üretim aşamasına gelmiş bulunuyor.

Yeşil enerjiyle üretmek

Jeotermal sera varlığında dünya lideri olan ülkemizde, TOB’un yaptığı bu yatırım­lar çok değerli. Özellikle tüketim merkezle­rine yakın kurulan bu seralar, nakliye gider­lerini ve ürün kayıplarını azaltıyor. Küme­lenmeden dolayı örgütlenerek daha ucuza girdi temini ve daha az girdi kullanımı, yük­sek teknoloji ve uzman istihdamı, depola­ma, ürün işleme, paketleme, markalaşma ve aracı sayısını azaltarak kâr marjlarını yük­seltme gibi hem üreticiye hem de tüketici­ye, sonuçta ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Dolayısıyla birincil üretim sonra­sında tarıma dayalı sanayi ile entegrasyon sağlanmış oluyor. Kent tarımı yaklaşımının ülkemizdeki en gerçekçi uygulaması olan OTB’lerde, jeotermal avantajı nedeniyle ilk olarak seracılık yatırımları ile başlansa da diğer üretim alanlarını da kapsayarak geniş bir alana yayılma gösteriyor.

Adana Su Ürünleri Organize Tarım Böl­gesi ise 60 bin ton üretim, 3 bin kişiye istih­dam, 350 milyon dolar/yıl ciro, 250 milyon dolar/yıl ihracat hedefi ile bu alanda ülke­mizde ve Avrupa’da ilk ve tek olma özelli­ğini taşıyor. Adana’daki bir diğer OTB olan Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölge­si’nde, yıllık 100 bin ton üretim ve beş bin kişiye istihdam hedefiyle modern topraksız tarımsal üretim başlamış durumda. Ada­na’daki bu iki OTB’nin bölgenin kalkınma­sına katkısı çok büyük.

Ezcümle; küresel fırtınaların arttığı ve gıda güvencesinin her zamankinden daha önemli hale geldiği bir dönemde, Bakan Yu­maklı’nın vizyoner bakış açısıyla meyvele­rini vermeye başlayan OTB yatırımlarının birçok açıdan ülkemize ve bölgemize nefes aldırmasını bekliyoruz.