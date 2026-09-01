Organize Tarım Bölgeleri ile geleceği inşa etmek
Tarımsal girdi piyasalarından tarımsal ürün piyasalarına, tarımsal örgütlenmeden gıda enflasyonuna, kaynak kullanım ekonomisinden yüksek teknolojiye ve nihayetinde gıda güvencesine kadar her alanda olumlu etkisini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz önemli bir girişim. Kamuoyunda hak ettiği ölçüde bilinmeyen, sessiz ve derinden ilerleyen bir dönüşümün hikayesi. Tamamı faaliyete geçtiğinde, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan ülkemize büyük bir sıçrama yaptıracak olan çok organize bir proje. Gün geçmiyor ki bir ilimizde bu alanda yeni bir başarı hikayesi doğmasın.
Evet, Organize Tarım Bölgeleri’nden (OTB) bahsediyoruz. Tarım ve Orman Bakanı (TOB) İbrahim Yumaklı’nın, tarımsal üretim planlamasından sonraki en büyük vizyon projesi diyebiliriz.
OTB’ler, iklim krizine ve gıda enflasyonuna karşı etkili bir çözüm. Bugüne kadar ülkemizde tüzel kişilik kazanan ve jeotermal kaynaklı seracılık faaliyeti yapan 15 OTB bulunuyor. Ülkemizin doğal ve temiz enerji kaynağı olan jeotermalin seralarda kullanılması karbon ayak izini azaltmada çok önemli.
OTB’lerin üçte birinde üretim başladı
TOB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda, 21 hayvansal, 24 bitkisel ve bir de su ürünleri alanında tüzel kişilik kazanan 46 OTB başta olmak üzere 42 ilde 61 OTB projesi sürdürülüyor. Bunlardan 15’inde üretime fiilen geçilmiş durumda ve toplam sayısının 100’ü bulması hedefleniyor.
İzmir-Bayındır’dan Ağrı-Diyadin’e kadar ülkemizin her bir yanına dağılmış jeotermal kaynaklı OTB’lerin en büyüğü olan Balıkesir-Gönen OTB, bu alanda dünyanın en büyüğü olma özelliğine sahip. Gönen OTB, sadece jeotermale bağlı olmayıp dörtlü hibrit yeşil enerji kaynaklarını kullanıyor. Rüzgar, güneş ve biyokütle yenilenebilir enerji kaynaklarını jeotermalle birlikte başarılı bir şekilde kullanarak küresel ısınmaya karşı önemli katkı ortaya koyuyor.
Son olarak, 17 modern sera ve 8 sanayi tesisinde 1.500 kişiye istihdam sağlayacak olan Kütahya-Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’nin altyapı çalışmaları tamamlanmış ve üretim aşamasına gelmiş bulunuyor.
Yeşil enerjiyle üretmek
Jeotermal sera varlığında dünya lideri olan ülkemizde, TOB’un yaptığı bu yatırımlar çok değerli. Özellikle tüketim merkezlerine yakın kurulan bu seralar, nakliye giderlerini ve ürün kayıplarını azaltıyor. Kümelenmeden dolayı örgütlenerek daha ucuza girdi temini ve daha az girdi kullanımı, yüksek teknoloji ve uzman istihdamı, depolama, ürün işleme, paketleme, markalaşma ve aracı sayısını azaltarak kâr marjlarını yükseltme gibi hem üreticiye hem de tüketiciye, sonuçta ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Dolayısıyla birincil üretim sonrasında tarıma dayalı sanayi ile entegrasyon sağlanmış oluyor. Kent tarımı yaklaşımının ülkemizdeki en gerçekçi uygulaması olan OTB’lerde, jeotermal avantajı nedeniyle ilk olarak seracılık yatırımları ile başlansa da diğer üretim alanlarını da kapsayarak geniş bir alana yayılma gösteriyor.
Adana Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi ise 60 bin ton üretim, 3 bin kişiye istihdam, 350 milyon dolar/yıl ciro, 250 milyon dolar/yıl ihracat hedefi ile bu alanda ülkemizde ve Avrupa’da ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Adana’daki bir diğer OTB olan Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi’nde, yıllık 100 bin ton üretim ve beş bin kişiye istihdam hedefiyle modern topraksız tarımsal üretim başlamış durumda. Adana’daki bu iki OTB’nin bölgenin kalkınmasına katkısı çok büyük.
Ezcümle; küresel fırtınaların arttığı ve gıda güvencesinin her zamankinden daha önemli hale geldiği bir dönemde, Bakan Yumaklı’nın vizyoner bakış açısıyla meyvelerini vermeye başlayan OTB yatırımlarının birçok açıdan ülkemize ve bölgemize nefes aldırmasını bekliyoruz.
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