Orka Banyo, Düzce’ye 100 milyon TL yatırdı

Türkiye genel ihracatı son 20 yılda 5.5 kat artarken, aynı dönemde mobilya ihracatı 15 katın üstünde büyüdü. Sektör 10 yıldan bu yana dünya pazarlarından iki kattan fazla pay alıyor. Hedefl er daha da büyük. 2023’de 10 milyar dolar ihracata ulaşmak, dünyanın en büyük 10’uncu, Avrupa’nın 5’inci ihracatçısı konumuna yükselmek hedefleniyor. Sektör, bu iddialı gelecek için en çok yüksek kapasiteye, yeni nesil, çevreci, yeşil mutabakata uyumlu yatırımlara ve katma değerli üretime ihtiyaç duyuyor.

Faaliyetlerinin 30’uncu yılını kutlayan Orka Banyo’nun yakın zamanda kurucularının ağzından dinlediğim iş stratejilerini en çok bu açılardan bakarak değerli buldum. Nalan ve Ömer Yılmaz çifti tarafından küçük bir atölye olarak kurulan Orka Banyo, ilk faaliyete geçtiği günlerden itibaren sürekli büyütülmüş. İstanbul’un değişik yerlerine gerçekleşen taşınmaların ana nedenlerini, daha büyük fabrika alanı ve daha modern üretim sistemleri oluşturmuş. Orka Banyo’da yıllar içinde, cironun yüzde 10’unun yatırıma aktarılması en sadık kalınan iş prensiplerinden biri olmuş.

Orka Banyo, faaliyetlerine 2008’den itibaren Düzce Gümüşova’daki modern tesislerinde devam ediyor. Üzerinde kurulduğu arazi tarıma elverişli değil. Dev kayalıkların üzerinde inşa edildiği dönemde yörenin ilk sanayi tesisi olan Orka Banyo, bugün 40 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyor. Pandemide kurulan depo sevkiyatta büyük avantaj sağlarken, çatıya yerleştirilen GES ile kendi enerjisini karşılıyor. Düzce’ye son on yılda 100 milyon TL yatırım yapılmış. Her yıl ortalama yüzde 25 büyüyen şirket, bu yıl yüzde 76 büyüme hedefl iyor. Bunun için son kapasite artışının gücünden de yararlanacak.

Orka Banyo’da, yeni yatırımla Gümüşova’daki modern tesislerinin kapasitesi 540 bin modül/yıldan, 750 bin modül/yıla çıkarıldı. Kapasitede hedef 1 milyon olarak kondu. 45 milyon TL’ye mal olan yeni yatırımın yüzde 25’i öz sermayeden karşılanmış. Orka Banyo Genel Müdürü Nalan Yılmaz, “Markalarımızın gücünü biliyoruz. İç pazarda ve ihracatta sektörümüzde en çok aranan markalara sahibiz. Yanı sıra modern teknolojiye dayalı, çevreci, katma değerli üretimimiz, çağdaş istihdam politikalarımızla tesislerimiz ve organizasyon gücümüzle de dünya markasıyız” diyor. Yılmaz, "Yüksek katma değerle ihracat yapıyoruz. Sezgin Aksu ile değer yaratan tasarım ürünlerine imza atıyoruz" şeklinde konuşuyor.

ABD'YE ŞİRKET KURARAK GİRECEK

Banyo mobilyaları, sektörün belki de en zor sahalarından biri. Kurulduğu mekanda, yani banyoda, suyun, elektriğin, ısının, nemin, buharın aynı anda bulunması, ürünlerin sürekli kendini yenileyen bir teknoloji ile imal edilmesini adeta zorunlu kılıyor. Bugün Orka Banyo’nun faaliyete geçişiyle banyo mobilyası sektörünün de mobilyadan bağımsız devreye girdiğini ifade etmek mümkün. Ayrı bir sanayi dalı olarak bu alanda genel mobilya sahasından farklı bir güvenlik ve dayanıklılık ihtiyacı bulunuyor. Orka Banyo Genel Müdürü Nalan Yılmaz, “Yıllardır mobilya sektörü içinde yer alıyoruz. Ancak ihtisas alanımızın bağımsız olarak tanımlanmasına ihtiyacımız var. Banyo mobilyaları tüm dünyada ayrı bir uzmanlık alanı olarak kabul ediliyor. Bizim de bu tarife ihtiyacımız var” diyor. Orka Banyo, ihracatının yüzde 65'ini Avrupa'ya gerçekleştiriyor. 2022 için önemli hedef pazarlardan biri de ABD olacak. Yılmaz, "ABD'şe şirket kurarak gireceğiz. Rusya'da da önemli mesafeler alacağız" diyor.

“ÜRETİM TESİSİMİZLE DE DÜNYA MARKASIYIZ”

Orka Banyo, 1992 yılında kurulmuş. İlk üretim tesisi olarak kabul edilen atölyede 3 işçisi ile yola çıkılmış. Nalan ve Ömer Yılmaz çifti tarafından kurulan tesis, Türkiye’de banyo mobilyaları alanında ihtisaslaşmayı seçen ilk kuruluş olarak hizmete sokulmuş. Eşi Nalan Yılmaz’ın sigorta sektöründe profesyonel olarak çalıştığı 1990’lı yıllarda İstanbul Bakırköy’de inşaat malzemeleri dükkanı işleten Ömer Yılmaz, verdiği siparişlerin aksamaya başlamasıyla üretim yapma kararı aldığını söylüyor “İş sahamızda en önemli saydığım konular doğru üretim ve zamanında sipariş” diyen Orka Banyo Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yılmaz, “Bu konulara verdiğim özen sayesinde tanındım. Zorluk ve yokluklarla küçük çaplı üretime başladık. Banyo mobilyaları alanında uzmanlaşmayı seçtik. Sürekli kapasite, iyi kalite ve zamanında teslimat anlayışının peşinde olduk. Zaman bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi” diyor. Yıllar önce 3 işçi ile başlayan üretim bugün Düzce’deki modern tesiste 300’ün üzerinde çalışan ile devam ediyor.