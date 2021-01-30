Orman sınırları dışına çıkarmada norm ve yöntem

Av. Cengiz AŞKAN - (LL.M) /Antalya Barosu

7139 sayılı[1] ve 7201 sayılı[2] usuli birleştirme kanunları (Torba Kanunlar) ile 1956 tarihli 6831 sayılı Orman Kanunu[3] değiştirilerek/hüküm ilavesi ile Ek Madde 16 yürürlük kazanmıştır. Ek madde 16 ile kanunda “orman sınırları dışına çıkarma” normu düzenlenmiştir.[4] Ancak 27.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren bu norma ilişkin yöntemi gösteren “6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16’ncı maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik” ise 07.01.2021 tarih ve 31357 sayılı Resmi Gazete’de[5] 3413 Karar sayısı ile Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Orman sınırları dışına çıkarma; ilgilisi, ilişkilisi ve alanı geniş, ekonomisi büyük, hukuki/teknik bir iş/süreç olarak devlet ve toplum ile kişi ve kurumlar açısından önemli ve acil çözüm gerektiren bir konu olarak güncel hukukun gerçek konularından birdir ve uzun süre de gündemi meşgul etmeye devam edecektir.

Anayasa[6] gereğince, yasama organı tarafından norm (6831 SK/Ek Madde 16) ihdas edilmiş, yürütme yetkisi ile donatılan Cumhurbaşkanı tarafından (3413 Karar sayılı) yönetmelikle yöntem ortaya konulmuştur. Yönetmeliğin 5. Maddesine göre; Sınırları Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek aşağıdaki yerler, bu yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarılabilir:

1- Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler.

2- 7139 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 28.04.2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan yerler.

3- Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler.

Sayılan yerlerin orman dışına çıkarma işlemlerinin başlatılması için Milli Emlak Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır. Başvurudan sonra Milli Emlak talebi Orman Bölge Müdürlüğü’ne işlemler için iletir (Yönt.m.8). Ayrıca, yönetmelik kapsamında orman sınırları dışına çıkarma uygulaması yapılabilmesi için; belde, köy veya mahallelerde, orman kadastrosu ve 6831 sayılı Kanun’un 3302 sayılı Kanun’la değişik 2/B madde uygulamalarının yapılıp kesinleşmiş olması ve fenni hata içermemesi gerekir. (Yönt.m.7).

Hukukun bilgi ve bilim alanı birbirini tamamlayıcı unsurlar içerir. Hukukla ilgili her çözüm, iyileştirme hukuk bilimine dâhildir. Bazen sadece bilmekte hukukunuzdur. Orman dışına çıkarma işlemi belli ve uzun bir prosedür içerdiğinden, sürecin sağlıklı takibi açısından alana ait hukuk bilgisi/deneyimi kolaylaştırıcı etki yaratacaktır.

Normdan sonra yöntemin de ortaya konulması yeni bir süreç başlatmıştır. Hayat geliştikçe nasıl yeni anlamlar kazanıyor ise, hukukta geliştikçe yeni anlamlar ve fonksiyon kazanmaktadır. Yeni hukuk, yeni düşünce ve bilimdir. Hukuk yenilendikçe, hayatta yenilenir.

Kaynakça

[1] 7139 Sayılı Kanun, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180428-1.htm (Erişim, 27.01.2021)

[2] 7201 Sayılı Kanun, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191224-25.htm, (Erişim, 27.01.2021)

[3] 6831 Sayılı Orman Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.6831.pdf (Erişim, 27.01.2021)

[4] Ayrıntı için bkz. Dünya Gazetesi (https://www.dunya.com/ ) Orman Kanununda Yeni Düzenleme; Ek Madde 15, 16 ve 17, https://www.dunya.com/kose-yazisi/orman-kanununda-yeni-duzenleme-ek-madde-15-16-ve-17/421759 (Erişim, 27.01.2021)

[5] 07.01.2021 tarih ve 31357 sayılı Resmi Gazete, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210107-17.pdf (Erişim. 27.01.2021)

[6] Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5