Orman yangınlarının düşündürdüğü…

Orman yangınları üzerine tartışmanın odağında, yangını önlemek için yeterli hava filosu olup olmadığı yer almalı, oluşturulması için adımlar atılmalı... Yanan orman alanlarını, imar oyunlarıyla betonlaşmaya yol açmadan ayağa kaldırmak zorundayız.

Halkımız bir tartışmanın bilgiye dayanmaması, mantıksızlık içermesi konusunda, “abesle iştigal” diyerek, kestirip atar. Bakan Bekir Pakdemirli’nin eleştiriler karşısında Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının eski ve yetersiz olduğu savıyla yaptığı savunma sonrasında, tartışmanın bu konuya odaklanılması karşısında, “abesle iştigal” demekten kendimi alamadım. Bakan Pakdemirli, bu savını önceki yıllarda birkaç kez daha ortaya atmıştı. Oysa eleştiri odaklarından biri Bakanın kendi kullanımında 8.1 milyon dolarlık bir uçağı varken, 5.2 milyon dolarlık bir yangın söndürme uçağını bakanlığı sırasında aldırmamış olmasıdır.

Cumhuriyet’in 98. yılında Atatürk’ün, “İstikbal göklerdedir!” şiarının gereğini yerine getirmek için bu orman yangınlarına karşı Türkiye’nin hava filosu oluşturması gerekir. Onu oluşturamamanın ezikliğini, THK uçaklarının yetersizliğine, atıl oluşuna bağlamak anlamsız ve abesle iştigaldir.

Türkiye orman konusunda önemli bilgi birikimine sahip bir ülke. O nedenle vakit kaybetmeden orman yangınlarını önleyecek hava filolarının nasıl oluşturulması gerektiğine karar verebilir. Bu tartışmanın uzmanlarca yapılması birinci koşul. İkincisi, bu filonun her an kullanıma hazır olması için ‘’erk‘’ konusuna karar verilmesi. Kayyuma devredilmiş bir kurum olan THK'dan medet ummamak gerekir.

Bir de Yunanistan’ın ‘’uçak gönderme‘’ konusunda uzattığı dost elinin havada kalmaması gerekiyor. Euronews'in haberinden Yunanistan Dışişleri Bakanı N. Dendias 29 Temmuz'da yardım sunmaya hazır olduklarını açıkladıklarını, ancak buna ‘’olumlu’’ karşılık almadıklarını bildiriyor.

Türkiye yanan ormanlarını yenileyecek bilgi ve güce sahiptir. Ama nasıl? Bu konuda Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, yanan yerlerin ağaçlandırılmasının bio-çeşitliliğe daha çok zarar vereceğini belirterek ormanların kendini yenilemesini öneriyor ve konuyu şöyle gerekçelendiriyor:

-“Doğaya saygı duymak lazım. Doğayı bizim şekillendirmemizi bırakıp doğaya kendini yenileme fırsat vermemiz gerekir.”

GÜNÜN NOTU:

Olimpiyatlara katılan ve 14 ülkeden kaçanların oluşturduğu ve can yeleği renginden esinlenme turuncu-siyah bayraklı Mülteciler Olimpiyat Takımı her koşulda yaşamın devam ettiğine bir kanıt.