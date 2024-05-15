Örnek alınan kişi, tasarruftan uzaksa...

Başarı modelleri: Öncüdür; örnek alınır…

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Ekonomi biliminde de vardır… Örneğin: Önder Çiftçi Teorisi…

Verimliliğiyle, ürettikleriyle, kazancıyla çevresindeki çiftçileri de harekete geçirir; Fark yaratır; Yaptıkları yapılır ve bölge kalkınır…

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Herhangi bir alandaki sporcun/takımın/sanatçın/bilim adamın/sanayicin uluslararası arena da başardıysa…

“Rol model” olur… Kazandırdığı, “ “O yaptıysa, ben de yaparım/yapmalıyım”, “O başardıysa, ben de başarabilirim” duygusudur…

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Öncü/takip edilen/model kişi: Üretmeyen/tüketen/ başkasının tasarruflarından-sistemin açıklarından beslenen; Ama bu özelliklerine rağmen veya bu özelliklerinden dolayı “bir eli yağda, bir eli balda” bir kişi de olabilir…

Bu da toplumun temelini dinamitleyen/zarar veren bir kültürün oluşumuna vesiledir…

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Bu model ise, toplumun, “O harcıyor, ben de harcamalıyım.”; “O çalışmadan şuna sahip olabiliyor, gittiği yoldan gidersem ben de sahip olabilirim.”; “Ben harcamasam o harcayacak, ben neden sıkıntı çekeyim.”; “O zam yapıyor, daha fazla kazanıyor, ben de yapmalıyım.” gibi cümleler kurmasının nedenidir…

Bu ve benzer modellerin çoğunlukta olduğu bir toplumda, verimlilik/tasarruf/imece kültürü oluşabilir mi?

VELHASIL

Dış ticaret verilerine göre Mart ayında en fazla ucuzlama yüzde 2.3’le ham maddelerde oldu…

İmalat sanayi ihracatında da ortalama birim fiyatı yüzde 1.9 düştü… Aynı ayın ithalatında en fazla ucuzlama yüzde 7.7 ile gıda, içecek ve tütünde gerçekleşti…

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Yani ithal ettiğimiz ürünler de, ihraç ettiğimiz ürünler de ucuzluyor…

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IMF’e göre de: “Tüm dünyada enflasyondaki düşüş, hızlanarak devam ediyor…”

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İçeride ne oluyor? Rol modeller sayesinde kazanılan/ kazandırılan kültür, hakkıyla uygulanıyor…