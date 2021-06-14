Orta Anadolu üretim havzası bir an önce hayata geçmeli

Üretimin yoğunlaştığı Marmara Bölgesi’nde şimdi bilinen adıyla “müsilaj” sorunu çıktı. Deprem tehdidinden sonra Marmara Bölgesi’ndeki sınai kuruluşlar; kim ne derse desin ciddi bir çevre sorunu olan kirlilik kaynaklı deniz salyasıyla boğuşuyor… Marmara Bölgesi’nde bu kümeleşen sanayileşme olgusu ister istemez akla, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’nin iki yıldır her zeminde ısrarla dile getirdiği, Mersin ve İskenderun limanlarıyla direkt bağlantılı Orta Anadolu üretim havzasını getiriyor. Kayseri ve çevresindeki 10 ili, bir de Akdeniz’e kapısı olan Adana, Mersin, Hatay’ı da içine alan Orta Anadolu üretim havzası için başkan Büyüksimitci, bakın iki yıl önce ne demiş:

“Kayseri ve çevredeki iller olarak nakliye ve lojistik sorunlarımız var, gümrük işlemlerimizde bir takım sorunlar yaşıyoruz. Bizler bir kargo terminali ve havalimanı terminali binası istiyoruz. Lojistikle ilgili lojistik köyümüz var ve bu projenin güncellenerek acilen bitirilmesi gerekiyor. Kayseri ve çevresindeki şehirler, hem deniz ulaşımına saat olarak yakın hem de bu şehirlerin sanayici potansiyeli daha fazla. Hiçbir gelişmiş ülkede sanayinin ve finansın kıyı kesimlerde bu kadar yoğunlaştığını göremezsiniz ve bu konuda Marmara ve Güney Doğu’ya bakarsanız arada uçurum var. Devlet bu güne kadar Güney Doğu’ya destekvermek istedi ama orada da sanayi kültür eksik ve karşılığını almak çok zor. Halbuki bu batıdan başladıysa doğuya doğru gitmesi gereken bir yol olmalıydı ve sıkça dillendirdiğimiz konu bu.’’

Deprem tehdidi, müsilaj gibi çevre sorunları, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’nin öngörüsünde, önerisinde ne denli haklı olduğunu ortaya koydu. Kayseri, sanayileşmede tırnaklarıyla kazarak bir noktaya geldi ancak, nakliye ve uluslararası ihracatta limanlara ulaşımda sıkıntı yaşıyor. Son yıllarda sanayileşme ve yatırımlar, Marmara Bölgesi’ne yani sürekli batıya yapılıyor. O nedenle gelir dağılımı, yatırımların dağılımı, deprem ve çevre sorunları gibi olumsuzluklar göz önüne alındığında Orta Anadolu üretim havzası bir an önce hayata geçirilmeli. Kayseri ve çevre illerdeki sanayicilerin beklentisi, isteği bu yöndedir… Bizden yazması... Kayseri’de KAYSO, valilik, Büyükşehir ve Melikgazi Belediyesi’nin öncülüğünde 4. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruluyor. Önemli bir girişim. Kayseri kentinin batısındaki 1. OSB, İncesu OSB ve Serbest Bölgeye kardeş yeni bir OSB geliyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Kentin doğusunda Mimarsinan OSB dolaylarında yeri henüz netleşmemiş yeni bir OSB, hazine arazisi üzerine kurulacak. Yani kimsenin arsa spekülasyonuyla ilgili beklentisi ve endişesi olmasın. Ne diyelim bir an önce hayata geçer umarım. Uzayan kol bizden yanadır. Yeni iş kolları ve istihdam katkısıyla Kayseri ekonomisine önemli bir katkı yapacağından endişemiz yok.