Orta Asya ile bağlar güçleniyor, Azerbaycan odak ülke oluyor

Karabağ, 2020 yılında 30 yıllık hasreti sona erdirdi ve Azerbaycan topraklarına tekrar kavuştu. 44 günlük savaşın sonunda yaşanan zaferde Türkiye, Azerbaycan’a sınırsız ve koşulsuz destekte bulundu. Batı ülkelerinin yaptırımlarına rağmen alınan bu karar, iki kardeş ülkenin bağını daha da güçlü hale getirdi. Sadece Azerbaycan ile Türkiye arasında değil, Orta Asya’daki diğer Türk cumhuriyetlerinde de bu desteğin gücü hissedildi. Türkiye’nin koşulsuz destek sözü vermesi, siyasette olduğu kadar ekonomi de de kendini göstermeye başladı. Geçmişte müteahhitlik hizmetlerine odaklanan ticaret bağı, bu sürecin sonunda daha da derinleşti, üretimi de içine alacak şekilde genişledi. Var olan ortaklıklar arttı, yeni projeler hayata geçti. Deyim yerindeyse, yıllardır beklenen ‘Türk Yolu’ hayali gerçekleşiyor. Özellikle Karabağ zaferi ile önü açılan Zengezur Koridoru ile...

Türk Yolu için kilit role sahip Zengezur Koridoru’nun açılması sayesinde Türkiye, Orta Asya'ya doğrudan ulaşabilir hale gelecek. Koridorun açılması için çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar güvenlik nedeniyle Gürcistan veya İran üzerinden kara ve demiryolu ile dolaylı ulaşım sağlanabiliyordu.

BAKÜ, PETROL SONRASI DÖNEME SANAYİ İLE HAZIRLANIYOR

Orta Asya ile kurulmaya başlanan bu kuvvetli zincirin bir halkası da odak ülke çalışmaları olacak. Bu konuda ilk adımı, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun (UİP) Boğaziçi Zirvesi üstlendi. Geçtiğimiz hafta UİP’in Bakü’de düzenlediği temaslara da katılarak bu ilgiyi yerinde gördüm. Bu toplantılardan biri olan 50 ülkede 5 binden fazla üyesi olan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kurucusu olduğu Caspian Energy Club Türkiye İcra Kurulu Başkanı Avni Demirci, iki ülke iş insanlarını bir araya getirerek üçüncü ülkelerde işbirliklerinin yapılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Azerbaycan’ın önümüzdeki 30 yıla hazırlandığını anlatan Demirci, “Tarımda çok ciddi hibeler var. Azerbaycan; buraya sadece ürün satmaya gelmeyin, üretmeye de gelin diyor. Azerbaycan petrol sonrası döneme hazırlık yapıyor. 2015 sonrası devletin üretime ve ihracata yönelik teşvik sistemleri çalışmaya başladı” diye konuştu. İkinci toplantı ise Azerbaycan’ın KOSGEB’i konumundaki Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta İşletmeler Birliği Ajansı’nda gerçekleşti.

ENERJİ İHTİYACI, ORTA ASYA’NIN ÖNEMİNİ ARTIRACAK

Ajansın Başkan Yardımcısı Hikmet Mehmedov da, TOBB, DEİK, TİKA ile işbirlikleri yaptıklarını, MÜSİAD’ın yakın zamanda Bakü’ye önemli bir heyet düzenlediğini hatırlattı. Mehmedov, “Biz de burada İslam bankacılığı konusunda bir zirve yapacağız” dedi. Boğaziçi Zirvesi'nin düzenleyen UİP’in Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil de Türk Yolu açılımının, bu coğrafyanın geleceğini inşa edeceğini ifade etti. Özgencil, “Geçen yıl zirvede Azerbaycan’a özel bir oturum yapıldı. Bu sene de Azerbaycanlı kardeşlerle daha yoğun ve daha büyük iş ortamları yaratabilmek için çalışmalarımız sürüyor” dedi. Dünya, son yıllarda Çin’in ortaya attığı tarihi İpek Yolu'nu tekrar hayata geçirmek için trilyonlarca dolarlık bir bütçe ayırmış durumda. Türk devletlerinin artık kendi yolunu bulması ve kurması gerekiyor. Rusya’ya alternatif arayan Batı’nın enerji ihtiyacı ve yaptıkları görüşmeler bunun göstergesi.