Orta Asya ile finansal köprü kuran Turan’a bir yıl içinde ikinci yatırım

Ocak ayında Azerbaycan’a girerek Orta Asya ile Türkiye arasında dijital para transferi köprüsü kurmaya başlayan Turan, ikinci yatırımını aldı. Geçen yıl 45 milyon liralık değerleme üzerinden yatırım alan Turan’a ikinci turda Türkiye ve Azerbaycan’ın önemli şirketlerinden 20 milyon liralık finansman sağlandı.

Türkiye ile Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler arasında hem siyasi bağlar hem de ticari ilişkiler giderek büyüyor. Orta Asya’daki ülkelere tekstil ve inşaat ile giren Türk şirketleri şimdilerde istihdam oluşturan, ihracata dönük yatırımlar yapıyor, bu coğrafyaya katma değer katan teknolojik alanlarda üretim gerçekleştiriyorlar.

Madencilikten enerjiye, kimya sanayisinden savunmaya kadar çeşitli alanlarda başlayan bu ticaret yolu giderek büyüyor ve hızlı bir trafiğe sahne oluyor.

Türkiye’nin bu coğrafyadaki ülkelerle vizeleri kaldırması da ikili ilişkilerin artmasında büyük değer yaratıyor. Çin ve Rusya’nın ekonomik olarak güçlü olduğu coğrafyada Türkiye’nin de giderek varlığını artırması iki taraf açısından da finansal bir köprüye ihtiyaç duyuyor.

Azerbaycan’ın ilk girişim fonundan ilk yatırım

Hatırlayacağınız üzere geçen yıl ağustos ayında Dünya Gazetesi’nde bu finansal köprülerden biri olan Turan uygulaması ile ilgili bir haberi sizlerle paylaşmıştık. Haberimizde Turan’ın 45 milyon değerleme üzerinden yatırım turuna Birleşik Ödeme, Re-Pie, İhsan Elgin, Metin Tarakçı, Ali Altuğ Koca, SGLOBE Yönetim Global Gelişim Hizmetleri A.Ş ile Akif Cahit Erdoğan ve Yakup Doğa’ın katıldığını sizlerle paylaşmıştık.

Türk devletleri arasında para transferini dijital dünyaya taşıyan Turan şimdi de yeni bir yatırım turuna daha çıktı. Turan, bir yıl geçmeden bu kez ikinci bir yatırım turuna daha çıktı. Birleşik Ödeme, Colendi Ventures, APY Ventures, KT Portföy, Tera Portföy, Neo Portföy Türkaz Yatırım Fonu, Re-Pie ve Azerbaycan’ın ilk girişim sermayesi fonu Caucasus Ventures’ın iştirak ettiği turda Turan, 20 milyon liralık tohum yatırımı aldı.

Sırada Özbekistan var

Türkiye ile Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi Türk Devletleri’ne para transferi yapabilecekleri dijital bir para transferi köprüsü kurduklarını dile getiren Turan Kurucusu ve CEO’su Özgür Bayraktar, “Bu coğrafya ile gerçekleştiğimiz ürün ve finansal hizmetleri yaklaşık 170 milyon kişiye ulaştırma hedefimiz var” dedi. Turan’ın ocak ayında ilk adımı Türkiye ve Azerbaycan arasında attıklarını dile getiren Bayraktar, “Türkiye’den Azerbaycan’daki tüm banka kartlarına 60 saniye içerisinde para transferi yapabilme olanağı sunmaya başladık.

Türkiye’de ikamet eden binlerce Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşının yararlanmaya başladığı bu özellik, hizmete girdiği ilk aydan itibaren iki ülke arasında ciddi bir para transferi hacmi de oluşturmaya başladı” diye konuştu.

Yatırım turunda ilk kez bir Azerbaycan’dan bir katılım yaşandığını dile getiren Bayraktar, şu bilgileri verdi: “İlk kez kardeş ülke Azerbaycan’dan girişim fonu Türkiye’ye adım atmış oldu. Başta Türk Devletleri arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak kurulan ve bu devletlerimizi gönüllü bir birlik olarak bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) olmak üzere; ülkemizdeki Türk Devletlerinin, diplomatik temsilcilikleriyle yakın bir iş birliği içinde çalışıyoruz.

Bugün duyurduğumuz yeni yatırım turumuz ile 2023 yılında başta Azerbaycan ve Özbekistan olmak üzere bölgedeki varlığımızı açacağımız yeni ofislerle güçlendireceğiz.” Mayıs 2022’de kurulmasına rağmen Turan’ın hem yatırımcılar hem de kullanıcılar açısından büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Bayraktar, “Azerbaycan’da uyguladığımız dijital para transferi modelini önümüzdeki aylarda Özbekistan’da başlatacağız” dedi.