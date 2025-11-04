Orta sınıf tüm dünyada nasıl çöktü?

“Bir aile kurmak, bir ev, araba ya da yazlık satın almak; bunların hepsi size çok zor ya da imkansız geliyorsa, kesinlikle yalnız de­ğilsiniz. Eskiden “orta sınıf”ı tanımlayan un­surlar, Y kuşağı ve Z kuşağı için her zamankin­den daha ulaşılmaz hale geldi.”

Bu satırlar daha birkaç hafta önce Ameri­kan merkezli “Investopedia” isimli yatırım haberleri yayınlayan bir sitede yayınlandı.

Uzun çalışma saatleri, her geçen gün eri­yen maaşlar, ağır vergiler, geleceğe dair ha­yal kurulamayan bir hayat. Şurası bir ger­çek ki orta sınıf tüm dünyada uçurumun eşiğinde.

Tam da böyle bir dönemde Gazeteci İpek Özbey ve Doç. Dr. Onur Alp Yılmaz’ın yazdı­ğı “Orta Sınıfın Düşüşü” adlı kitap İnkılâp Kitabevi’nden çıktı.

Kitap sadece Türkiye’de olan biteni değil, tüm dünyada orta sınıfın düşüşünü ve bu­nun nedenlerini irdeliyor. Artan maliyetler, durgun ücretler ve özellikle büyük şehirler­de mülk edinmenin gittikçe daha da zor ha­le gelmesi, dünyada orta sınıf denilen göre­ce eğitimli kesimin, 1945 sonrası refah dev­letinden, neoliberal dönemin borç ve rıza ekonomisine uzanan süreçteki dönüşümü­nü anlatıyor.

Her yerde aynı tablo

Gazeteci İpek Özbey, bu süreci şöyle an­latıyor: “Bugün yaşadığımız siyasal ve top­lumsal krizleri yalnız Türkiye’ye bakarak anlayamayız. ‘Orta sınıfın düşüşü’ aslın­da küresel bir hikâye. Biz bu kitapta, savaş sonrası dönemin refah devletinden bugü­nün borç ekonomisine uzanan büyük dönü­şümün izini sürdük. Avrupa’da, Amerika’da, Latin Amerika’da, Asya’da aynı tabloyla kar­şılaşıyoruz. Bu tabloda refah devleti çözü­lüyor, sosyal haklar geriliyor, emeğin değe­ri düşüyor ve demokrasinin dayandığı top­lumsal merkez çatırdıyor. Tabi Türkiye de bu hikâyenin dışında değil.”

Özbey, kitabı, orta sınıfın bu küresel çö­küşünü hem ekonomik hem de kültürel bo­yutlarıyla anlatmak için yazdıklarını söy­lüyor: “Çünkü mesele sadece gelir dağılımı değil; tüm dünyada insanların emeğe, eğiti­me ve liyakate olan inancının sarsılması.”

Peki, dünyada orta sınıf bilinçli bir şekilde mi yok edildi?

Özbey ve Yılmaz, bu soruya “Kesinlikle evet” diye yanıt veriyor: “Orta sınıfın bu­günkü çöküşü bir tesadüf değil, planlı bir si­yasal tercihin sonucudur. 1980’lerden itiba­ren dünyada başlayan neoliberal dönüşüm, sadece ekonomik bir model değişimi değil­di; toplumsal yapıyı baştan aşağı yeniden dizayn eden bir sınıf mühendisliğiydi. Dev­let küçültülürken, kamusal güvenceler da­raltılırken, sendikalar ve meslek örgütleri zayıflatılırken, aslında demokrasinin omur­gası olan orta sınıf bilinçli biçimde tasfiye edildi. Çünkü güçlü bir orta sınıf, liyakati, hakkaniyeti ve hukuku talep eder.

Soğuk Savaş yıllarında kapitalizmin meş­ruiyeti orta sınıf üzerinden kurulmuştu. Burjuvazi ile işçi sınıfı arasında bir “tam­pon bölge” olarak, refah devleti sayesinde bu kesim güçlendirildi. Ama sosyalizmin çökmesiyle bu tampon bölgeye artık ihtiyaç kalmadı. Kapitalizm, korkularını yitirdiği anda maskesini de çıkardı. O günden son­ra orta sınıf, küresel ölçekte birikim mode­linin önündeki “maliyet kalemi” olarak gö­rülmeye başlandı.”

1980 sonrası dünya değişti

Özbey ve Yılmaz’a göre eğitim, aslında or­ta sınıfın hem doğum belgesi hem de meşru­iyet kaynağıydı: “20. yüzyılın ortalarından itibaren dünyada ‘insan sermayesi’ kavra­mı öne çıktı. Toplumlar, eğitimi yalnızca bi­reyleri bilgiyle donatmak için değil, kapita­list kalkınma projesinin bir parçası olarak gördüler. Ancak 1980 sonrası dünya değişti. Eğitim, bir eşitleyici olmaktan çıkıp, çoğu yerde eşitsizlikleri yeniden üreten bir ara­ca dönüştü. Bir diploma artık sınıf atlama­yı garanti etmiyor; aksine, borçlu, güvence­siz ama ‘nitelikli’ bir emekçiyi tarif ediyor. Üniversiteler kitleleşti ama piyasa, bu me­zunları karşılayacak yapıyı sunmadı. Eği­tim uzun süre dünyada en önemli toplumsal hareketlilik alanıydı. Fakat bugün bu kaldı­raç etkisi zayıfladı.”

Bugün geldiğimiz noktada orta sınıfın yok edilmesi, sadece ekonomik değil, ahlaki bir yıkım anlamına geliyor. Çünkü bu sınıf kay­bolduğunda toplumda ölçülülük, makuliyet ve kamusal vicdan da kayboluyor. Özbey ve Yılmaz bu kitaplarında tam da bunu anlat­mak istiyor.