Orta Vadeli Program ne vaat ediyor, vaatler gerçekçi mi?
Her yıl eylül ayında AB üyeleri ve aday ülkeler Orta Vadeli Program adı altında başlıca makroekonomik göstergeleri içeren 3 yıllık program açıklarlar. Türkiye programlarında geçmiş yıllarda özellikle ekonomik büyüme ve enflasyon gibi hedeflerin çoğu zaman nispeten yakın bir oranda bile gerçekleştiği söylenemez. Bu açıdan OVP programları ciddiye alınmayabilir ama öte yandan programlarda yer alan hedefler ekonomi yönetiminin nasıl bir yol izlemek istediğini, bu yolun ne ölçüde tutarlı olduğuna dair bilgiler de taşır. Bu bakımdan değerlendirilmeleri faydalıdır.
Bu yazıda esas olarak ekonomik büyüme ve enflasyon hedeflerini tartışmak istiyorum. Ekonomi yönetimi bu yılın büyüme oranını yüzde 3,3 olarak tahmin ediyor. İlk yarıda ortaya çıkan eğilimler dikkate alındığında makul bir tahmin olarak görünüyor. Biraz daha düşük olma ihtimali yok değil ama bu o kadar önemli değil. Yüzde 3 civarında büyüme Türkiye ekonomisi için oldukça düşük ve sorunlu bir büyüme oranı. Programı yapan otorite yüzde 4 gibi bir tahmin koysaydı buna kimse inanmazdı.
Kısa vadede makul büyüme tahmini
Esas ilginç olan gelecek yıl büyüme hedefinin yüzde 3,8 olarak belirlenmesi. 2025’ten biraz daha yüksek ama sonuçta düşük bir oran söz konusu. Bence ekonomi yönetiminin OVP’de böyle düşük bir büyüme hedefi koymaya “cüret” etmesi enflasyonla mücadelede kararlılığın diğer ifadeyle bazı bedellerin göze alındığının örtük ifadesi sayılır. Orijinal tabloda özel tüketim ve yatırım büyüme oranları da yer alıyor ve yüzde 3,8’lik büyümenin iç talebe dayanacağını gösteriyor. Nitekim net ihracatın büyümeye katkısı sıfır olarak kabul edilmiş. Az da olsa bu katkının negatif olmaya devam etme ihtimali kuvvetli çünkü dolar karşısında Türk Lirasının değer kaybı öngörülmüyor. Sonuçta büyüme yüzde 3,8’den biraz daha düşük olabilir ama yüzde 2 olmayacağı ki bu Türkiye ekonomisi için ciddi durgunluk demektir, söylenebilir; Tabi olağanüstü bir siyasal şok yaşamazsak. Orta vadede durum farklı. Hükümet 2027 ve 2028 yıllarında Türkiye ekonomisinin darboğazdan çıkacağı müjdesini veriyor. Seçimlerin arifesinde zaten başka türlü yapamazdı. Ekonomik büyüme önce yüzde 4,3’e ardından yüzde 5’e yükseliyor. Ayrıca büyümeye net ihracat az da olsa 0,1 ve 0,2 yüzde puan katkı yapmaya da başlıyor, nasıl olacaksa, ama esas lokomotif yine iç talep. Bu noktada can alıcı soru elbette enflasyonla mücadelenin gevşeyip gevşemeyeceği oluyor.
Enflasyon tahminleri fazlasıyla iyimser
TÜFE’de hedef 2026 sonunda yüzde 16. Bu yılsonu yüzde 28,5 olduğuna göre yıllık enflasyondwa 12,5 puanlık bir düşüş söz konusu. Aylık enflasyonun yüzde 2 civarından yüzde 1 civarına inmesi gerekiyor. TL’nin reel değer kazanması artık gündemde değil. Dolar kurunda 2025’ten 2026’ya öngörülen artış yüzde 17,7. İç talep büyümesi çok yüksek değil ama 2025’e kıyasla yine de yüksek. Açıkçası yüzde 16 hedefi pek gerçekçi durmuyor. 2027 ise rüya gibi. Yılsonunda enflasyon yüzde 9’a iniyor. Bir yandan ekonomi canlanıp iç talep artarken diğer yandan ise TL’de değerlenme durmuşken enflasyonda büyük kırılma nasıl olacak? Doğrusu bilemiyorum. Özetlersek ekonomik büyüme ve enflasyon hedeflerine kısa vadede büyük sapma olmadan ulaşmak mümkün gözüküyor olsa da daha orta vadede (2027-2028) yüksek büyüme ile hızlı bir dezenflasyonun bir arada gerçekleşmesi gerçekçi durmuyor.
|Borsa
|11.294,48
|2,23 %
|Dolar
|41,4119
|0,09 %
|Euro
|48,6613
|0,05 %
|Euro/Dolar
|1,1742
|-0,01 %
|Altın (GR)
|4.906,56
|0,06 %
|Altın (ONS)
|3.689,87
|0,11 %
|Brent
|66,2700
|0,20 %