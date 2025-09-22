Orta Vadeli Program ne vaat ediyor, vaatler gerçekçi mi?

Her yıl eylül ayında AB üyeleri ve aday ül­keler Orta Vadeli Program adı altında başlıca makroekonomik göstergeleri içeren 3 yıllık program açıklarlar. Türkiye program­larında geçmiş yıllarda özellikle ekonomik büyüme ve enflasyon gibi hedeflerin çoğu zaman nispeten yakın bir oranda bile ger­çekleştiği söylenemez. Bu açıdan OVP prog­ramları ciddiye alınmayabilir ama öte yan­dan programlarda yer alan hedefler ekonomi yönetiminin nasıl bir yol izlemek istediğini, bu yolun ne ölçüde tutarlı olduğuna dair bil­giler de taşır. Bu bakımdan değerlendirilme­leri faydalıdır.

Bu yazıda esas olarak ekonomik büyüme ve enflasyon hedeflerini tartışmak istiyorum. Ekonomi yönetimi bu yılın büyüme oranını yüzde 3,3 olarak tahmin ediyor. İlk yarıda or­taya çıkan eğilimler dikkate alındığında ma­kul bir tahmin olarak görünüyor. Biraz daha düşük olma ihtimali yok değil ama bu o kadar önemli değil. Yüzde 3 civarında büyüme Tür­kiye ekonomisi için oldukça düşük ve sorun­lu bir büyüme oranı. Programı yapan otorite yüzde 4 gibi bir tahmin koysaydı buna kimse inanmazdı.

Kısa vadede makul büyüme tahmini

Esas ilginç olan gelecek yıl büyüme hede­finin yüzde 3,8 olarak belirlenmesi. 2025’ten biraz daha yüksek ama sonuçta düşük bir oran söz konusu. Bence ekonomi yönetimi­nin OVP’de böyle düşük bir büyüme hedefi koymaya “cüret” etmesi enflasyonla müca­delede kararlılığın diğer ifadeyle bazı bedel­lerin göze alındığının örtük ifadesi sayılır. Orijinal tabloda özel tüketim ve yatırım bü­yüme oranları da yer alıyor ve yüzde 3,8’lik büyümenin iç talebe dayanacağını gösteri­yor. Nitekim net ihracatın büyümeye katkısı sıfır olarak kabul edilmiş. Az da olsa bu katkı­nın negatif olmaya devam etme ihtimali kuv­vetli çünkü dolar karşısında Türk Lirasının değer kaybı öngörülmüyor. Sonuçta büyüme yüzde 3,8’den biraz daha düşük olabilir ama yüzde 2 olmayacağı ki bu Türkiye ekonomisi için ciddi durgunluk demektir, söylenebilir; Tabi olağanüstü bir siyasal şok yaşamazsak. Orta vadede durum farklı. Hükümet 2027 ve 2028 yıllarında Türkiye ekonomisinin dar­boğazdan çıkacağı müjdesini veriyor. Seçim­lerin arifesinde zaten başka türlü yapamazdı. Ekonomik büyüme önce yüzde 4,3’e ardın­dan yüzde 5’e yükseliyor. Ayrıca büyüme­ye net ihracat az da olsa 0,1 ve 0,2 yüzde pu­an katkı yapmaya da başlıyor, nasıl olacaksa, ama esas lokomotif yine iç talep. Bu noktada can alıcı soru elbette enflasyonla mücadele­nin gevşeyip gevşemeyeceği oluyor.

Enflasyon tahminleri fazlasıyla iyimser

TÜFE’de hedef 2026 sonunda yüzde 16. Bu yılsonu yüzde 28,5 olduğuna göre yıllık enflasyondwa 12,5 puanlık bir düşüş söz ko­nusu. Aylık enflasyonun yüzde 2 civarından yüzde 1 civarına inmesi gerekiyor. TL’nin reel değer kazanması artık gündemde değil. Dolar kurunda 2025’ten 2026’ya öngörülen artış yüzde 17,7. İç talep büyümesi çok yük­sek değil ama 2025’e kıyasla yine de yüksek. Açıkçası yüzde 16 hedefi pek gerçekçi dur­muyor. 2027 ise rüya gibi. Yılsonunda enf­lasyon yüzde 9’a iniyor. Bir yandan ekono­mi canlanıp iç talep artarken diğer yandan ise TL’de değerlenme durmuşken enflasyon­da büyük kırılma nasıl olacak? Doğrusu bi­lemiyorum. Özetlersek ekonomik büyüme ve enflasyon hedeflerine kısa vadede büyük sapma olmadan ulaşmak mümkün gözükü­yor olsa da daha orta vadede (2027-2028) yüksek büyüme ile hızlı bir dezenflasyonun bir arada gerçekleşmesi gerçekçi durmuyor.