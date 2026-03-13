Ortadoğu ve artan petrol fiyatları Asya’daki elektrikli araç devrimini hızlandıracak

Dünya elektrikli araçlarla bü­yümeye baş­larken, Orta Doğu’da olu­şan ve tırma­nan gerginlik­ler bu süreci daha da hız­landırıyor gibi görünüyor. Artan petrol fi­yatları ve benzin istasyonla­rında içten yanmalı araç kul­lanan sürücülerin karşılaşa­cağı yüksek maliyetler, daha önce sahip olmayı planlama­dıkları elektrikli araçlara yö­nelmelerini ne ölçüde artı­racak, bunu zaman göstere­cek. Ancak netleşen önemli konu, dünyada elektrikli araç devriminin yeni bir iv­me kazandığı.

Yükselen dizel fiyatların­dan çekinen tüketicilerin doğal olarak elektrikli araç­lara yönelmesi, yakın gele­cekte beklenen bir gelişme olarak görülüyor.

Ortadoğu’da gerilim artıyor

Ortadoğu’da artan gerilim, dünyanın petrol ve doğalgaz arzını sekteye uğratarak ya­kıt fiyatlarında ani yükseliş olasılığını artırdı. Bu tür ge­niş kapsamlı gelişmeler bir katalizör görevi görebilir; ancak uzun vadeli dönüşüm zaten büyük ölçüde başla­mış durumdaydı. Üreticiler ülkelerin ekonomik nabzını tutuyor ve tüketici tercihle­rinin nereye yöneldiğini ya­kından takip ediyor.

Benzinli ve dizel araçlar­dan elektrikli araçlara geçi­şin kademeli olarak gerçek­leştiğini gözlemliyorduk. Her gün otoparklarda daha fazla elektrikli araç görüyo­ruz ve daha önce az duydu­ğumuz “Elektrikli araç nasıl alınır?” sorusu giderek daha fazla soruluyor.

2026’nın dünya genelinde elektrikli araç kullanımın­da bir dönüm noktası olabi­leceği konuşuluyor. Bir za­manlar hükümet teşvikleri ve büyük indirimlerle yön­lendirilen satışların artık kendi ivmesini kazanması bekleniyor.

Çatışmaların küresel te­darik zincirlerini aksatması nedeniyle benzin fiyatları­nın artması olası görülüyor. Benzin fiyatlarındaki her ar­tış, tipik bir benzinli otomo­bilin yıllık işletme maliyeti­ne ciddi bir yük ekliyor. Bu nedenle benzin fiyatlarında­ki sürekli artışın, elektrikli araç satışlarını kısa vadede %10’un üzerinde artırabile­ceği değerlendiriliyor.

Akaryakıt fiyatları elektrikli araç benimsenmesinde nasıl bir rol oynuyor?

Elektrikli araçlar genellik­le benzinli ve dizel muadille­rine göre satın alma aşama­sında daha pahalı görünse de işletme maliyetleri daha dü­şük. Bu durum, zaman içinde geleneksel araçlara kıyasla daha düşük maliyetle sahip olunabilmelerini sağlıyor.

Yakıt, elektrik, servis, si­gorta ve değer kaybı gibi ka­lemler dahil olmak üzere bir aracın satın alma ve işletme maliyetlerinin toplamı “top­lam sahip olma maliyeti” olarak adlandırılıyor.

Küresel finans piyasaları, Ortadoğu’nun en büyük üre­ticileri için kritik bir nakli­ye rotasının artık bir savaş alanı haline gelmesiyle pet­rol fiyatlarında ciddi bir ar­tış ihtimalini gündeme ge­tiriyor. Bu gelişmeler, gele­cekte otomobil alıcılarının elektrikli araçlara yönelme ihtimalini artırabilir. Özel­likle gelişmiş şarj altyapısı ve elektrikli araçları teşvik eden politikalar da bu tercihi destekliyor. Ancak en önem­li etkenlerden biri, yüksek benzin fiyatlarının elektrik­li araç kullanımını teşvik et­mesi olarak öne çıkıyor.

Beklentiler, benzin fiyat­ları yükseldiğinde otomo­bil alıcılarının işletme ma­liyeti avantajı sunan elekt­rikli araç türlerini tercih etme eğiliminin arttığını gösteriyor.

Ülkeler bazında elektrikli araç tercihleri değişiyor

Avrupa’da daha küçük ve daha uygun fiyatlı elektrik­li araçlar popüler hale gelir­ken, Çin’de tamamen elekt­rikli araçlar öne çıkıyor. Bu­na karşılık şarj edilebilir hibrit araçların (plug-in hib­rit) popülerliği görece daha sınırlı kalıyor.

Elektrikli araç dünyasın­da işletme maliyetinin tü­ketici açısından giderek da­ha önemli bir faktör haline geldiği görülüyor. Özellikle maliyete duyarlı tüketiciler için toplam sahip olma mali­yeti, ilk satın alma fiyatı ka­dar önemli hale geliyor.

Araştırmalar, artan elekt­rik fiyatlarının tüketicile­rin elektrikli araç satın alma kararını belirgin şekilde en­gellemediğini; buna karşı­lık yükselen akaryakıt mali­yetlerinin elektrikli araçlara geçişi hızlandırdığını ortaya koyuyor.

Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi büyüyor

Türkiye’de elektrikli araç­lar ve şarj altyapısına iliş­kin 2026 yılı ilk verileri de bu dönüşümün hızlandığını gösteriyor. Ülkemizde elekt­rikli araç sayısı 389.134’e, toplam şarj noktası sayısı ise 39.694’e ulaştı.

Türkiye’de 2024 yılında 185.513 adet, 2023 yılında 80.826 adet ve 2022 yılın­da ise 14.896 adet elektrik­li otomobil bulunuyordu. Bu veriler, elektrikli araç paza­rının son yıllarda hızla bü­yüdüğünü ortaya koyuyor.

Ortadoğu’daki gelişmelerin otomotiv endüstrisine etkisi

Ortadoğu’daki gelişme­lerin otomotiv sektöründe üretim açısından belirsiz­lik yaratmaya devam etmesi bekleniyor. Gerilimin uzun sürmesi, olumsuz etkilerin derinliğini ve toparlanma sürecinin uzunluğunu belir­leyecek.

Araç üretimi ve satış tah­minleri, dağıtım kanalları ve elektrikli araçlara yöne­lim gibi birçok unsurun pet­rol fiyatlarındaki değişken­lik nedeniyle önemli ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Ar­tan maliyetler, aynı zaman­da daha yüksek nakliye ma­liyetlerini de beraberinde getirebilir.

Küresel araç talebi üzerin­deki etkiler ise pazara bağlı olarak toplam satış hacmin­de, motor teknolojisi terci­hinde ve araç segmentlerin­de değişikliklere yol açabilir. Sürekli artan yakıt maliyet­leri, tüketicilerin daha avan­tajlı toplam sahip olma ma­liyetini değerlendirmesine neden olarak elektrikli araç talebini artırabilir.