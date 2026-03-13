Ortadoğu ve artan petrol fiyatları Asya’daki elektrikli araç devrimini hızlandıracak
Dünya elektrikli araçlarla büyümeye başlarken, Orta Doğu’da oluşan ve tırmanan gerginlikler bu süreci daha da hızlandırıyor gibi görünüyor. Artan petrol fiyatları ve benzin istasyonlarında içten yanmalı araç kullanan sürücülerin karşılaşacağı yüksek maliyetler, daha önce sahip olmayı planlamadıkları elektrikli araçlara yönelmelerini ne ölçüde artıracak, bunu zaman gösterecek. Ancak netleşen önemli konu, dünyada elektrikli araç devriminin yeni bir ivme kazandığı.
Yükselen dizel fiyatlarından çekinen tüketicilerin doğal olarak elektrikli araçlara yönelmesi, yakın gelecekte beklenen bir gelişme olarak görülüyor.
Ortadoğu’da gerilim artıyor
Ortadoğu’da artan gerilim, dünyanın petrol ve doğalgaz arzını sekteye uğratarak yakıt fiyatlarında ani yükseliş olasılığını artırdı. Bu tür geniş kapsamlı gelişmeler bir katalizör görevi görebilir; ancak uzun vadeli dönüşüm zaten büyük ölçüde başlamış durumdaydı. Üreticiler ülkelerin ekonomik nabzını tutuyor ve tüketici tercihlerinin nereye yöneldiğini yakından takip ediyor.
Benzinli ve dizel araçlardan elektrikli araçlara geçişin kademeli olarak gerçekleştiğini gözlemliyorduk. Her gün otoparklarda daha fazla elektrikli araç görüyoruz ve daha önce az duyduğumuz “Elektrikli araç nasıl alınır?” sorusu giderek daha fazla soruluyor.
2026’nın dünya genelinde elektrikli araç kullanımında bir dönüm noktası olabileceği konuşuluyor. Bir zamanlar hükümet teşvikleri ve büyük indirimlerle yönlendirilen satışların artık kendi ivmesini kazanması bekleniyor.
Çatışmaların küresel tedarik zincirlerini aksatması nedeniyle benzin fiyatlarının artması olası görülüyor. Benzin fiyatlarındaki her artış, tipik bir benzinli otomobilin yıllık işletme maliyetine ciddi bir yük ekliyor. Bu nedenle benzin fiyatlarındaki sürekli artışın, elektrikli araç satışlarını kısa vadede %10’un üzerinde artırabileceği değerlendiriliyor.
Akaryakıt fiyatları elektrikli araç benimsenmesinde nasıl bir rol oynuyor?
Elektrikli araçlar genellikle benzinli ve dizel muadillerine göre satın alma aşamasında daha pahalı görünse de işletme maliyetleri daha düşük. Bu durum, zaman içinde geleneksel araçlara kıyasla daha düşük maliyetle sahip olunabilmelerini sağlıyor.
Yakıt, elektrik, servis, sigorta ve değer kaybı gibi kalemler dahil olmak üzere bir aracın satın alma ve işletme maliyetlerinin toplamı “toplam sahip olma maliyeti” olarak adlandırılıyor.
Küresel finans piyasaları, Ortadoğu’nun en büyük üreticileri için kritik bir nakliye rotasının artık bir savaş alanı haline gelmesiyle petrol fiyatlarında ciddi bir artış ihtimalini gündeme getiriyor. Bu gelişmeler, gelecekte otomobil alıcılarının elektrikli araçlara yönelme ihtimalini artırabilir. Özellikle gelişmiş şarj altyapısı ve elektrikli araçları teşvik eden politikalar da bu tercihi destekliyor. Ancak en önemli etkenlerden biri, yüksek benzin fiyatlarının elektrikli araç kullanımını teşvik etmesi olarak öne çıkıyor.
Beklentiler, benzin fiyatları yükseldiğinde otomobil alıcılarının işletme maliyeti avantajı sunan elektrikli araç türlerini tercih etme eğiliminin arttığını gösteriyor.
Ülkeler bazında elektrikli araç tercihleri değişiyor
Avrupa’da daha küçük ve daha uygun fiyatlı elektrikli araçlar popüler hale gelirken, Çin’de tamamen elektrikli araçlar öne çıkıyor. Buna karşılık şarj edilebilir hibrit araçların (plug-in hibrit) popülerliği görece daha sınırlı kalıyor.
Elektrikli araç dünyasında işletme maliyetinin tüketici açısından giderek daha önemli bir faktör haline geldiği görülüyor. Özellikle maliyete duyarlı tüketiciler için toplam sahip olma maliyeti, ilk satın alma fiyatı kadar önemli hale geliyor.
Araştırmalar, artan elektrik fiyatlarının tüketicilerin elektrikli araç satın alma kararını belirgin şekilde engellemediğini; buna karşılık yükselen akaryakıt maliyetlerinin elektrikli araçlara geçişi hızlandırdığını ortaya koyuyor.
Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi büyüyor
Türkiye’de elektrikli araçlar ve şarj altyapısına ilişkin 2026 yılı ilk verileri de bu dönüşümün hızlandığını gösteriyor. Ülkemizde elektrikli araç sayısı 389.134’e, toplam şarj noktası sayısı ise 39.694’e ulaştı.
Türkiye’de 2024 yılında 185.513 adet, 2023 yılında 80.826 adet ve 2022 yılında ise 14.896 adet elektrikli otomobil bulunuyordu. Bu veriler, elektrikli araç pazarının son yıllarda hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor.
Ortadoğu’daki gelişmelerin otomotiv endüstrisine etkisi
Ortadoğu’daki gelişmelerin otomotiv sektöründe üretim açısından belirsizlik yaratmaya devam etmesi bekleniyor. Gerilimin uzun sürmesi, olumsuz etkilerin derinliğini ve toparlanma sürecinin uzunluğunu belirleyecek.
Araç üretimi ve satış tahminleri, dağıtım kanalları ve elektrikli araçlara yönelim gibi birçok unsurun petrol fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle önemli ölçüde etkilenmesi bekleniyor. Artan maliyetler, aynı zamanda daha yüksek nakliye maliyetlerini de beraberinde getirebilir.
Küresel araç talebi üzerindeki etkiler ise pazara bağlı olarak toplam satış hacminde, motor teknolojisi tercihinde ve araç segmentlerinde değişikliklere yol açabilir. Sürekli artan yakıt maliyetleri, tüketicilerin daha avantajlı toplam sahip olma maliyetini değerlendirmesine neden olarak elektrikli araç talebini artırabilir.
|Borsa
|13.286,12
|0,65 %
|Dolar
|44,1944
|0,16 %
|Euro
|50,9626
|0,05 %
|Euro/Dolar
|1,1520
|0,07 %
|Altın (GR)
|7.235,73
|0,41 %
|Altın (ONS)
|5.088,99
|0,18 %
|Brent
|99,8900
|0,43 %