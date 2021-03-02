'Ortak akıl'la yürüyoruz

Nezih Demirkent’in, 1981 yılında kurduğu DÜNYA Gazetesi, bugün 41. yaşına basıyor.

DÜNYA’nın 40 senedir, iş dünyasının en güvenilir bilgi kaynağı olmasının temelinde, kuşkusuz Nezih Demirkent’in yarattığı bağımsız ve tarafsız gazetecilik ilkesi var.

DÜNYA, bu ilkelerinden asla vazgeçmediği için, dün olduğu gibi, “bilgi pandemisi”nden bahsedilen bugün de, aynı güveni veriyor okuyucusuna.

İlkelerinden vazgeçmeden, geleceğe hazırlanıyor. Yaşanan dönüşümü yakından takip ederek, tüm kaslarını bu yönde geliştiriyor.

Ve her zaman bir adım önde giderek, iş dünyasına rehberlik etmeye devam ediyor…

“Her zaman en güvenilir gazete olmanın sırrı nedir?” diye soracak olursanız; bunu birkaç başlıkta anlatmak mümkün… - Kısa değil, uzun vadeli düşünüyoruz: Yaptığımız haberlerde günü kurtarmaya değil, ülkemizin geleceğini sağlam temeller üzerine kuracak değerlere odaklanıyoruz.

- İnsanı temel alıyoruz: “Para kazanılabilir ama prestij satın alınamaz” derdi Nezih Demirkent. DÜNYA’nın da en büyük farkı, “kâr baskısı” ile değil, “insana, topluma fayda yaratma” önceliği ile haber yapmak oldu her zaman. Doğru, sorumlu ve objektif habercilikten hiçbir zaman vazgeçmedik. İş yapış tarzımız ve etik anlayışımızla hem sektörün, hem de sektör çalışanlarının gelişimine öncülük etmeye devam ediyoruz.

- Yenilikçiyiz: Dijitalleşmenin hızla arttığı, doğru habere erişim ihtiyacının her zamandan daha önemli hale geldiği bir çağda, okurlarımıza ulaşmak için teknolojinin tüm imkânlarını kullanıyoruz.

- Dünyamızın geleceğine duyarlıyız: “Sürdürülebilirlik” kelimesinin henüz Türkiye’de yeni yeni gündeme geldiği bir dönemde, bundan 8 yıl önce hayata geçirdiğimiz “Sürdürülebilir Dünya” sayfamızda, iş dünyasının geleceğini şekillendirecek yenilikçi fikirlere, dünyayı daha “iyi” bir yer yapmayı hedefleyen iş modellerine, ve farklı bakış açılarına yer veriyoruz. Sosyal Girişimcilik sayfamızla “başka şekilde de iş yapmak mümkün” diyerek, fikirleri ve yaptıkları işlerle dünyamıza değer katanların hikayelerini anlatıyoruz.

- Kapsayıcıyız: İş dünyası “sadece erkeklerin dünyası değildir” diyoruz. İş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için, tarımdan, sanayiye her sektörde fark yaratan kadınlara kulak veriyoruz, onların başarılarını olduğu kadar sorunlarını da sayfalarımıza taşıyoruz.

- Genciz: Geleceğin gerçek sahipleri olan gençlerin sesini duyurmayı, onları iş dünyası ile bir araya getirmeyi hedefliyoruz.

- İş birliklerini, paylaşımı önemsiyoruz: Çağımızın sorunları karmaşık. Bu sorunlara çözüm üretmek farklı yetkinlikler, farklı özellikler, farklı bakış açıları gerektiriyor. Yaşadığımız topluma fayda sağlamak için, iş birliklerine önem veriyoruz.

- Ve ortak akıl ile hareket ediyoruz: Çeşitliliği, farklı fikirleri destekliyoruz. Elinizde tuttuğunuz gazete ise ortak aklın ürünü. Doğruluk, dürüstlük, kapsayıcılık, eşitlik, adalet değerlerinden asla taviz vermeyecek olan ortak aklın… Nice senelere…