Ortam oluşsun, tatile para var

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde son 30-40 yılın en yüksek enflasyonu yaşanıyor.

Oradaki enflasyon Türkiye ile karşılaştırılmaz bile. Orada 30-40 yılın en yüksek yıllık enflasyonu yüzde 7-8’lerde iken Türkiye’de ne yazık ki aylık enflasyon bile bunun bir buçuk iki katına yakın oranlarda gerçekleşiyor. O ayrı bir konu.

Buna rağmen enflasyon Avrupa genelinde ciddi bir sorun. Buna bir de Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu petrol fiyatlarındaki artışın uçak biletlerine yansıması eklendiğinde tatil fiyatı epey pahalılaştı. Bu durum kaçınılmaz olarak tatilcileri de etkiliyor. Avrupalı aileler tatil için bu yıl daha yüksek bütçe ayırmak zorunda olacak.

Ama yine de başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde tatil, adeta bir yurttaşlık hakkı, yaşamın olmazsa olmazlardan biri haline geldiği için insanlar yine de tatile çıkıyor, çıkacak.

Avrupalı tatilcilerin şimdi 2019, yani pandemi (Küresel salgın) öncesine göre tatile harcayacakları daha çok parası var.

Şöyle ki:

Pandemi nedeniyle iki yıl boyunca uygulanan kısıtlamalardan dolayı insanlar para harcayacak birçok şeyi yapamadı.

Bu dönemde ne yazık ki milyonlarca kişi işsiz kaldı.

Bu arada parasını harcayacak yer bulamayanlar da oldu. Yapılamayan harcamalar tasarrufa dönüştü.

Almanya Hamburg merkezli Deposit Solutions araştırmasına göre, pandemi ortamında hane halklarının tasarruf oranı yüzde 11’den yüzde 15.5’e yükseldi. Euro bölgesindeki haneler pandemi ortamında yapacaklarından yaklaşık 1 trilyon Euro daha fazla tasarruf etti.

Araştırma ile ilgili yapılan değerlendirmede “Avrupalıların tasarruflarındaki bu artış turizm sektörüne de yansıyacak. Bu, ertelenmiş olan seyahat taleplerine yansıyacak” deniliyor.

Öte yandan tatil, Nazilerin milyonlarca insanın yaşamını yitirmesi ve büyük yıkıma neden olan İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın moral yönünden toparlanması ve ekonominin canlanmasında kullanılan önemli bir araç oldu. Tatil bugün de toplumsal moral için gerekli ve ekonominin canlandırılarak harekete geçirilmesinde manivela işlevi görüyor.

Tatil, pandemi ve hemen ertesinde gelen Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu moral bozukluğu ve içe kapanmaya karşı etkili bir araç olarak kullanılacak.

Bunun için birikmiş para da var.

Yeter ki ortam oluşsun.