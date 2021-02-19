Örümcek Ağı Teoremi üzerine örümcek ağı örmek!

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde…

Tarım İktisadı dersini 3 kez almak zorunda kaldım…

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“Örümcek Ağı Teoremi nedir? Örnek vererek anlatınız…”

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Prof. Ahmet Şahinöz’ün (vize, final, bütünleme dahil…) her sınavda sorduğu soru…

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Şaşırırdık her sınavda sormasına…

“Diğer konuları bilmiyor herhalde!” diye şüpheyle bakardık Hoca’ya…

Haklıydık da kendimize göre, başka soru mu yoktu, yüzlerce teorinin olduğu tarım iktisadında!?

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Şimdi anlıyorum O’nu…

Türkiye’nin en büyük sorununu, genç beyinlere, kazıya kazıya öğretmeye çalışıyordu…

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Ve…

Şimdi görüyorum…

O sorunun, ortaokuldan başlanarak sorulması gerektiğini, her sınavda…

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Tasarruf/ücret/istihdam/ üretim politikalarına yönelik araştırmalarıyla 60’lı yıllarda Britanya’nın büyüme modeline katkı sunan Macar İktisatçı Nicholas Kaldor geliştirmiş Örümcek Ağı Teoremi’ni…

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Arz/talep esnekliklerinin durumuna göre piyasa arz-talep dengesinin bozulacağını ya da istikrara kavuşacağını söylüyor…

Talep esnekliği arz esnekliğinden büyükse, piyasa otomatik olarak denge sağlıyor…

Arz talepten büyükse, piyasa dengesi giderek bozuluyor ve denge için müdahale gerekiyor…

VELHASIL…

Basit anlatımla:

“Yatırımlar, o alanda, geçtiğimiz dönem oluşan fiyata/başarıya göre şekillenmemeli…” diyor…

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“Soğan üretimi çok olduğunda fiyatı düşüyor…

Zarar eden çiftçi, ertesi yıl soğan ekmeyince, fiyat yükseliyor…

Fiyat yükselince bütün çiftçiler tekrar soğana dönüp, çok ekince, fiyatlar düşüyor ve bu döngü plansız çiftçileri batırıyor…” diyor…

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“Kafe/restoran/un fabrikası çok kazandırıyor diye kafe/restoran/un fabrikası kuranlar, kendi üzerine “örümcek ağı” örüyor!” diyor…

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Bilime direnenin ağa takıldığını, bilimden uzak olanlar bilemiyor…