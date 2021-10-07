OSB kanun taslağına tepkiler sürüyor

OSB kanun taslağına tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaşanan sorunlar, Ankara’da masa başında bürokratların alacakları kararlarla değil, alanda üretim yapan sanayicilerle işbirliği yapılarak çözülmelidir…

DÜNYA Bursa Temsilciliğimizden arkadaşımız Esra Özarfat’ın gazetemizde yer alan haberinde, OSB kanununda yapılması planlanan değişikliklere gelen tepkilerin devam ettiği bilgisini alıyorum. Bursa Organize Bölgeleri Birliği’nin ardından, Nilüfer OSB Başkanı Erol Gülmez’in de tepkisi bu haberde yer alıyor. Araştırdım, yasa tasarısına 20 büyük OSB’nin itirazları var. Bu durumda bu yasa tasarısının demokratik bir öz taşımadığını söylemeliyiz. Bakınız, Nilüfer OSB Başkanı Gülmez ne diyor:

Bu yasa tasarısı geçerse Türkiye’deki tüm OSB’lerin yöneticileri istifa etsin önerisinde bulundum. Yasa bu şekilde geçerse, mülki amirler elimizi kolumuzu bağlayacak değil ama hizmet hızımızı yavaşlatacak. İtirazımızı yüksek sesle yapıyoruz.

Özarfat’ın haberinde BUSİAD Başkanı Ergün Hadi Türkay eleştirisini daha da odaklayarak ”Bu düzenleme sorunlara hızlı çözüm arayan sanayicinin rekabet gücünü azaltacak, çalışma azmini zayıflatacak bir anlayışa yol açacaktır. Bürokrasi ile mücadele eden bir iktidarın hataya düşmemesini bekliyoruz. Sanayide bürokrasi damar tıkanıklığı gibidir, sorunlara neden olur” diyerek, iktidarın hatada ısrar etmemesini öneriyor. Türkay‘ın bu eleştirisine de aynen katılıyorum...

Türkiye’de OSB kurulması konusu 1961‘de Sanayi Bakanı olan Dr. Şahap Kocatopçu’nun görevlendirmesiyle, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan araştırmayla gündeme geldi. İlki 1966’da Bursa Sanayi ve Ticaret Odası OSB’si olarak kuruldu.

Halen 352 OSB var, 259’u faal, 93’ü ise atıl durumda, nerdeyse her 3 OSB’den biri işlemiyor. Bu durumda OSB yönetimleri, eli taşın altında olan sanayicilere bırakılmalı.

OSB’lerde üretime bağlı olmayan OSB arazilerinin fiyat artışıyla ranta yol açan gelirler başta olmak üzere birçok sorun olduğunu da biliyorum. Ancak bunlar, Ankara’da masa başında bürokratların alacakları kararlarla değil, alanda üretim yapan sanayicilerle işbirliği yapılarak çözülmeli. OSB’ler 55 yıllık dönemde sorunlar yaşasalar ve yanlışlar yapsalar da, ülkemiz ekonomisine önemli katkılar yapmış, büyümemizin odağında yer almış kuruluşlardır.

Unutulmaması gereken budur!

GÜNÜN SÖZÜ :

Muhalefet partilerinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması, demokratik bir adımdır, başarılı olmasını diliyorum.