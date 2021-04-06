OSB’mizin arsa değeri 12 milyar lirayı yakaladı

Hakan Güldağ’la birlikte Melikgazi’deki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim binasının girişindeyiz…

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç, Bölge Müdürü Ali Yaprak ve Genel Sekreter Adil Özhan bizi kapıda karşılayıp, doğrudan en üst kata çıkardı.

Tahir Nursaçan, terasta irili ufaklı fabrikaların bulunduğu OSB’yle ilgili verilerden bazılarını paylaştı:

- OSB’mizin toplam alanı 22 milyon metrekare. Burada 1250 parsel var.

Yolları gösterdi:

- OSB’mizin içinde 150 kilometre yol mevcut. Ayrıca 450 kilometrelik dijital altyapıya sahibiz. OSB’mize günde 72 bin araç giriş-çıkış yapıyor.

OSB’deki tesislerin toplam istihdamına işaret etti:

- Burada 80-90 bin dolayında doğrudan istihdam söz konusu.

Fabrikaların faaliyet alanlarına değindi:

- Kayseri Ticaret Odası’na kayıtlı 680 mobilyacı var. OSB’mizdeki firmaların yüzde 60’ı mobilya sektöründe faaliyet gösteriyor. Yüzde 25’i çelik kapı üretiyor.

OSB’deki firmaların yıllık toplam ihracatını merak ettik, Şaban Andaç’la birlikte hesapladı:

- OSB’mizden gerçekleşen ihracat yıllık 1.8 milyar dolar dolayında.

Andaç, OSB’deki doluluk ve yatırım iştahı üzerinde durdu:

- OSB’mizde yatırım arsalarının hemen tamamı dolu. 5 milyon metrekarelik ek yatırım alanı açabilsek, kısa sürede orası da dolar. Çünkü, yatırım iştahı var.

Nursaçan da bu bilgiyi perçinledi:

- İşini büyütenler çok. Herkes fabrika kuruyor.

Kayseri Temsilcimiz Oktay Ensari’nin de eşlik ettiği OSB turuna yönetim binasından başladık. Birlikte Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’ne girdik. Nursaçan sordu, ekip şu bilgiyi verdi:

- OSB’mizdeki firmaların ulaşmakta zorlandıkları bilgileri sağlıyoruz. 43 ülke ile ilgili pazar bilgisi burada mevcut. Elimizde 105 milyon konşimento bilgisi var.

Oradan “Tasarım Merkezi”ne geçtik, Nursaçan anlattı:

- Sanayicimiz talepte bulunuyor, buradaki arkadaşlarımız tasarım yapıyor.

Ekranda dönen koltuk tasarımlarına dikkat çekti:

- Sanayicimiz dışarıdaki tasarımcıya bir koltuk tasarımı için 15-20 bin lira öder. Burada bizim kurduğumuz ekip 4-5 bin liraya tasarımı yapar.

“Tasarım Merkezi”nin çalışma prensibini anlattı:

- Burası kâr amacı gütmez. Ancak, zarar da etmemeye özen gösterir.

Binadan ayrılmadan önce 2015’te yönetimini devraldığı OSB’de yönetimdeki arkadaşlarıyla birlikte verdikleri emeğin ortaya çıkardığı değerin altını çizdi:

- Göreve geldiğimizde OSB’mizin toplam arsa değeri 1.8 milyar lira idi. Bugün 12 milyar lirayı buluyor.

Tahir Nursaçan ve Şaban Andaç’la üretimde, iş hayatında gündemde olan sorunları, sıkıntıları da konuştuk.

Ancak sıkıntılara, sorunlara rağmen yatırım iştahının sürmesi bizim için moral oldu…

Sorunlara yenilerini eklemek yerine çözüm üretilse yatırım iştahının daha da açılacağını gördük…

Karar makamlarında bulunanlar da bunları görebilse iyi olur değil mi?

OSB’nin güneş enerjisi cirosu 10.5 milyon dolar

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve ekibiyle birlikte OSB’nin “güneş tarlası”na girdik. Nursaçan, sahibi oldukları GES’in büyüklüğüne işaret etti:

- 54.76 megavatlık kurulu gücümüz var.

37 megavatlık bölümün kendi yönetim dönemlerinde devreye girdiğini belirtti:

- GES’e 36 milyon dolarlık yatırım yaptık. Kredi borcunu 4.5 yılda ödedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç araya girdi:

- GES’imizin 11 megavatlık bölümü önceki yönetim döneminde “yap-işlet-devret” modeline bağlanmış. Dolayısıyla 44 megavatlık bölümünü biz yönetiyoruz.

Nursaçan, Kayseri OSB’nin yıllık GES cirosunu paylaştı:

- Güneş enerjisi santralımızın cirosu 10.5 milyon dolar dolayında.

GES’in ürettiği elektriğin OSB’nin elektriğinin ne kadarını karşıladığını merak ettik, yanıtladı:

- OSB’mizin gündüz elektrik tüketiminin yüzde 21’i bizim GES’ten karşılanıyor.

Ardından OSB’deki tesisilerin çatılarıyla ilgili duruma dikkat çekti:

- OSB’deki 65 tesise çatıda GES yatırımı için ruhsat verdik. Aralarından devreye girenler oldu. 110 başvuru da sırada bekliyor.

En büyük meslek lisesi bizim, ikincisi için hayırsever bekliyoruz

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Bölge Müdürü Ali Yaprak ve Genel Sekreter Adil Özhan’la birlikte “Kayseri OSB Teknik Koleji”ni gezdik, atölyelerde öğrencilerin çalışmalarını izledik.

Nursaçan, okulu 2015’te Milli Eğitim’den devraldıklarını belirtti:

- O tarihte okulda öğrenci sayısı 630’du. Şimdi 2 bin 600 öğrenci ile Türkiye’nin en büyük meslek lisesine sahip olduğumuzu düşünüyoruz.

Adil Özhan araya girdi:

- 107 öğretmenimizi 1300 başvuru arasından seçtik.

Nursaçan, Kayseri OSB Teknik Koleji’ne başvurabilecek öğrencilerin okullarını ziyaret ettiklerini bildirdi:

- Arkadaşlarımız öğrencilerle velilerinin yanında görüşüyor. Sınav sonrasında da rehber öğretmenlerimiz öğrencilerle görüşmeler yapıyor, sonra okula kabul ediyoruz.

Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas, son sınıf öğrencisi sayısının 500 olduğunu kaydetti:

- Hepsinin işi hazır. OSB’nin web sitesinde istihdam bölümü var. Oradan fabrikaların eleman ihtiyacını takip ediyoruz. Mezunlarımızı o fabrikalara yönlendiriyoruz.

Adil Özhan, eğitimin KDV’sine değindi:

- Devlet öğrenci başına 6 bin 500 lira yıllık destek veriyor. Bu destekten KDV alınıyor. Neyse ki şu anda KDV yüzde 1. Yalnız yeniden yüzde 8’e çıktığında, bizim için sıkıntı olacak.

Nursaçan, meslek lisesi konusuna yenisinin projesini göstererek noktayı koydu:

- İkinci meslek lisemiz için arsamız hazır. Projeyi de hazırladık. 30 milyon liralık harcamayla tamamlanır. Bunun için bir hayırsever bekliyoruz.

Kayseri’de yeni meslek lisesini yaptıracak hayırsever bulmak zor olmasa gerek değil mi?