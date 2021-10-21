OSBÜK: Sanayici kendisini yönetebilir

OSBÜK, OSB yasa tasarısına itirazını ”Sanayici kendini yönetebilir” şeklinde dile getiriyor. 60 yıllık OSB birikiminin korunması için bu yasa tasarısının Bakanlık vesayeti hükmü geri çekilmelidir…

OSB’lerinin çatı kuruluşu olan OSBÜK, OSB kanununda değişiklikler içeren taslak konusunda görüşlerini aktaran çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunduğu bilgisi, Yazı İşleri Müdürümüz Handan Sema Ceylan’ın bugünkü haberinde yer alıyor. OSBÜK’ün gerekçelerini sıraladığı taslağa itirazın özet cümlesi, “Sanayici kendisini yönetebilir” şeklinde…

OSBÜK, OSB’lerdeki kazanımlarını kaybetmelerine yol açacak, taslakta yer alan düzenlemelere karşı çıkarken, taslağın hizmet ve destek alanları kapsamına lojistiğin eklenmesini istiyorlar. Bakanlığa kamulaştırma yetkisinin verilmesi, kuruluş aşamasında kaynak ihtiyacının karşılanması için ön tahsisi mekanizması getirilmesi ve katılımcıların tesisini birden fazla sanayiciye kiralamasına imkan veren maddeye de bu arada destek veriyorlar.

Buna karşılık genel kurullarını yaparak sanayicilerin yönetimine geçen OSB’lerde kazanımlarının kaybedilmesine karşılar. Yıllık gelirlerinin yüzde 1'inin Bakanlığa aktarılması hükmünün taslaktan çıkarılmasını istiyorlar. Aynı şekilde OSB organlarında görev süresinin iki dönemle sınırlandırmasına da karşılar.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, “Taslağı OSB’lere göndererek görüşlerimizi bildirmemiz için bir hafta süre verildi. Bunun üzerine OSB yönetimlerini online toplantıya davet ederek bilgi verdik, görüşlerini alarak ortak kanaat oluşturduk ‘’diyor. Kütükçü, yüz yüze görüşerek taleplerinin nedenlerini sıralamak istediklerini belirtiyor.

Kütükçü, yıllar boyunca ödedikleri TRT payı yükünün Üretim Reform Paketi ile son bulduğunu, buna karşılık taslakta yer alan yeni kesintinin kendileri için ‘’kabul edilebilir olmadığının’’ altını çiziyor. Sanayicilerin OSB’lerde seçme/ seçilme haklarının kısıtlanmamasını istiyor. Görev almak için 2 dönem sınırlandırmasına da karşı çıkarak, sanayicilerin OSB yönetimlerinde hangi yöntemi isterse onu seçebilmelerinin önünün açılması gerektiğini vurguluyor.

Bana göre, OSB yönetimleri, eli taşın altında olan, OSB’lerde üretim yapan iş insanlarına bırakılmalıdır.

Yeni AB Türkiye İlerleme Raporu’nun can alıcı noktası Türkiye’nin yeni bir vesayet düzenine gittiğine işaret ederken, bu yasa tasarısının vesayetçi hükmü, fitili çekilmeyi bekleyen yeni bir fünye olacaktır.

60 yıllık OSB birikiminin korunması için bu yasa tasarısının Bakanlık vesayeti hükmü geri çekilmelidir, bu kadar basit...

GÜNÜN NOTU :

AB Türkiye İlerleme Raporu’nda ‘’İlişkiler durma noktasına geldi‘’ şeklindeki ifade , 2005‘ten bu yana en eleştirel ifade olarak dikkat çekiyor.