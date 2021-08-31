OSİAD enflasyon muhasebesi istedi

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı ( OSİAD) Süleyman Ekinci, bilançolarda kağıt üstünde inanılmaz karlar oluştuğunu ancak bu rakamların gerçek karlar olmadığını belirterek, 2000’li yılların ortasına kadar uygulanan enflasyon muhasebesinin yeniden gündeme alınmasını istedi.

Kağıt üzerinde oluşan karlar nedeniyle imalatçının hak etmediği bir vergilendirme ile karşı karşıya kalacağına dikkat çeken Ekinci, “Sanayici, fiyatlarda yüzde yüze varan artışlar olduğu için eş zamanlı olarak sattığı malı yerine koyamıyor. Vadelerdeki uzamalardan dolayı imalatçının maliyetleri arttı ama kağıt üzerinde alış ve satış arasındaki fark kara yansıdığı için hak etmediği bir vergilendirme ile karşı karşıya” dedi.

Piyasada tahsilat sorunu yaşandığını, bir seneye varan tahsilatların oluşmaya başladığını, vadelerin uzadığını belirten Ekinci, döviz kurundaki artış nedeniyle neredeyse tamamı döviz cinsinden olan girdileri kullanan imalatçının sattığı malı yerine koyamadığını ifade etti.

600-700 dolar olan çeliğin fiyatının bin dolarlar seviyesine geldiğini, dolar kurunun da 6 liradan 8.50’ye kadar yükseldiğini belirten Ekinci, “Vatandaş elindeki malı satsa neredeyse yüzde 100 kar çıkıyor. Bin ton mal satıyor ama 500 ton malı yerine koyamıyor” dedi.

İmalat sanayinde çarkların dönüyor olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Ekinci, “Enflasyon karşısında sanayici de eriyor. 2000’li yılların ortalarına kadar enflasyon muhasebesi uygulanırdı. Mevcut durumda yine enflasyon muhasebesinin gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Personele PCR testi

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, normalleşme sonrası artan vaka sayılarına ilişkin olarak alınan önlemleri de değerlendirerek, haftada iki kez PCR testi istediklerini söyledi. Bilgi kirliliğinden kaynaklı olarak gençlerin, yeni evlilerin aşıların kısırlık yaptığına inandığını, bu nedenle aşılamaya karşı bir direnç oluştuğunu ifade eden Ekinci, haftada iki kez PCR testi dışında, işyerlerinde dönüşümlü mesai uygulaması ile yemek ve servis saatlerinin daha az çalışanın bir arada olacağı tedbirler alındığını belirtti.