Osmanlı köyünde doğan lüks devi: Bulgari

Dünyanın en önemli mücevher ve lüks eşya markalarından biri Bulgari. Merkezi Roma olan İtalyan devinin ilginç bir hikayesi var aslında. Hikayenin başladığı yer ise Osmanlı İmparatorluğu’nun 1913’teki Balkan Savaşı’nın ardından Londra Barış Konferansı’yla Yunanistan’a bıraktığı Yanya Sancağı. Yunanistan’ın Epirus kenti içindeki küçük bir köy olan Kalarites, hem Avrupa hem de komşunun tarihinde ünlü isimlerin de doğum yeri oldu. 2 başbakan, oyuncu, yazar, sanatçı çıkaran Voulgaris Ailesi’nin en az bilinen ancak en ünlüsü olan Sotirios Voulgaris 1857’de dünyaya geldi. Osmanlı toprağı olan Kalarites Köyü’nden ayrılıp hayatını kazanmak için yola çıkan genç Voulgaris, 20 yaşında yani 1877’de önce Corfu Adası’na, ardından da İtalya’nın Napoli kentine yol aldı. 24 yaşındayken Roma’ya gelen Voulgaris ve ailesi, kuyum ve mücevher işine girdi.

136 yıl önce Roma’da kurdu

1884 yılında bugün 136’ncı yılını kutlayan markayı Sistina Caddesi’nde kuran Sotirios Voulgaris, 1905 yılına geldiğinde ise mağaza sayısını 3’e çıkardı. Ancak asıl adımını markanın adını değiştirerek attı ve Latin alfabesiyle uyumlu olması için “BVLGARI” olarak yoluna devam etme kararı aldı. Kökleri Bizans döneminden bu yana kuyum işiyle uğraşan Sotirios Voulgaris, tasarımlarında da Bizans’ın yanı sıra Osmanlı işlemelerini kullandı. Şimdilerde Louis Vuitton’un da sahibi olan Fransız LVMH çatısı altında olan Roma merkezli Bulgari’nin 4 bin çalışanı ve 1 milyar Euro’nun üzerinde cirosu bulunuyor.

Yunan tarihinin en önemli ailelerinden

1932 yılında hayatını kaybeden Sotirios Voulgaris’in ailesi Yunanistan tarihinin de en önemli yapı taşlarından. Korfu Adası ile özdeşleşen ailenin bilinen en eski isimlerinden biri 17’nci yüzyılda yaşayan Yunan doktor Nicolas Voulgaris. Aynı yüzyılda yaşayan yazar Chrisostomos Voulgaris ve şehir plancısı Stamatis Voulgaris gibi isimlerin yanı sıra Osmanlı’ya karşı direnişin sembol isimlerinden olan Dimitrios Voulgaris bağımsız Yunanistan’ın ilk başbakanlarından. Yine Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaşmış ünlü bir amiral olan Petros Voulgaris, 1945’te kısa bir süre de olsa başbakanlık yaptı.