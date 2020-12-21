Osmanlı mutfağı kitap oldu

Tüm yönleriyle Osmanlı mutfağı; İstanbul Modern Sinema, sinemamızın yepyeni filmlerini çevrimiçine taşıyor; “Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisi; Eczacıbaşı’ndan üstün yetenekli 15 genç sanatçıya daha müzik bursu ve dahası, Yaşam Keyfi’nde…

Tüm yönleriyle bir imparatorluk mutfağının tarihi

Mutfak kültürü ve tarihi üzerine önemli çalışmalar ortaya koyan, Dünya Kitap Yılın Gastronomi Kitabı Ödülü sahiplerinden Priscilla Mary Işın’ın yazdığı “Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi”, imparatorluğun tarih boyunca gelişen yemek kültürünü okurla buluşturuyor. VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) yayımladığı kitapta, Osmanlıların tatlı-tuzlu lezzetleri, adabımuaşeret gelenekleri, öğün detayları, aşçılık, kutlama ve yeme-içme kuralları sıralanıyor.

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yaşamı aydınlatan kitapta, Osmanlı mutfağının Orta Asya Türk mutfağının yanı sıra Bizanslılardan, Safeviler ve Abbasilerden miras alınan yemek kültürlerinin bir sentezi olarak ortaya çıktığı belirtiliyor: Osmanlı mutfağı 15’inci yüzyıldan itibaren kendine özgü bir kimlik kazandı ve Mısır’dan Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyanın mutfaklarını kalıcı olarak etkiledi.

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İstanbul Modern Sinema, sinemamızın yepyeni filmlerini çevrimiçine taşıyor

İstanbul Modern Sinema, Türkiye sinemasından yepyeni filmleri bir araya getirdiği Biz de Varız! programının dokuzuncusunu 30 Aralık tarihine kadar ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz olarak düzenliyor. Aralarında ödüllü film ve belgesellerin olduğu programda Hayaletler, Kumbara, Bina, Maddenin Halleri, Mimaroğlu gibi 11 yapım sinemaseverleri bekliyor.

“Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisi

“Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz” sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açıldı. Sergi, tiyatro sanatçısı ve yayıncı Hagop Ayvaz’ın tiyatro arşivinden bir seçki sunuyor.

Hrant Dink Vakfı öncülüğünde Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık işbirliğiyle hazırlanan sergi, üç bölümden oluşuyor. Serginin ilk bölümü sanatçının yaşamı paralelinde İstanbul’da Ermenice tiyatro üretimi ve etkinliklerine, ikinci bölümü Ayvaz’ın 1946-1996 arasında yayımladığı Kulis dergisine, son bölüm ise Osmanlı ve Türkiye tiyatro tarihinde mihenk taşı olmuş birçok sanatçıya, topluluğa, oyuna ve mekâna odaklanıyor. Sergi, 21 Şubat 2021 tarihine kadar sürüyor.

Eczacıbaşı’ndan üstün yetenekli 15 genç sanatçıya daha müzik bursu

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından, yurtdışında müzik eğitimi için burs verilen olağanüstü yetenekli genç sanatçıların sayısı 145’e ulaştı. 1987 yılından bu yana verilen burslara bu yıl, dokuzu kadın altısı erkek 15 genç sanatçı hak kazanırken, bugüne kadar verilen toplam destek tutarı ise 1 milyon dolara yaklaştı.

İş Sanat’ta Piyanist Iraz Yıldız’dan dünya klasikleri

İş Sanat’ın klasik müzik serisine Iraz Yıldız konuk oluyor. Piyanist Yıldız, Johann Sebastian Bach, Frederic Chopin ve Ludwig Van Beethoven’ın eserlerinden oluşan resitaliyle sahne alacak. Konser, 22 Aralık akşamı saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz yayımlanacak. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen etkinlik sezon sonuna kadar izlenebilecek.

Akbank Sanat’ta “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” için geri sayım başladı!

Açık Diyalog İstanbul ve Akbank Sanat işbirliğiyle organize edilen, 7 ay sürecek seminer dizisinden oluşan “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” (Curating Contemporary Art) başlıyor. Uluslararası sanat platformlarından sanat aktörlerinin konuşmacı olarak yer alacağı; bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarlarından örneklerin verileceği “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” programı, 2021 yılında, Ocak- Temmuz ayları arasında gerçekleştirilecek. Açık Diyalog İstanbul’un kurucusu Billur Tansel’in koordinatörlüğünde yürütülecek programa başvuru için son tarih 25 Aralık.

Pera Müzesi’nden yeni yıla özel hediyelikler

Pera Müzesi sergilerinden ilhamla tasarlanmış zamansız ürünler, yılbaşına özel indirimlerle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Müze ziyaretçileri 22-31 Aralık tarihleri arasında, Artshop’ta satışa sunulan tüm tasarım ürünlerinde yüzde 20 ve seçili yayınlarda yüzde 50 indirim fırsatından faydalanabilecek.