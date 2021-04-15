OSTİM’den sanayi-üniversite işbirliği eğitim modeli

OSTİM Üniversitesi, sanayi- üniversite işbirliğinin farklı bir örneğini hayata geçiriyor. Öğrenciler 5 gün fabrikada ders görüyor. Bu çalışmalarda teorik bilgilerini beceriye dönüştürmek için işyeri yöneticilerinden usta-çırak ilişkisi içinde eğitim alıyorlar.

OSTİM Teknik Üniversitesi (OTÜ) öğrencileri ‘İşyeri Deneyimi Dersi’ kapsamında 5 gün sahada fabrikalarda çalışılıyor. Öğrenciler bu çalışmalarda teorik bilgilerini beceriye dönüştürmek için işyeri yöneticilerinden usta-çırak ilişkisi içinde eğitim alıyor. Ankara’da kurulu OTÜ bu uygulamayla ülkede 250’ye yaklaşan üniversite içinde öne çıkıyor.

Öğrenciler işyerlerinde haftanın bir günü tam gün iş ortamında çalışıyor. Bu eğitimin hazırlık çalışma programını bölüm eğitim görevlileriyle işyeri eğitimcileri birlikte hazırlıyorlar. Öğrenciler faaliyet dönemi sonucunda sunumlarını yapıp işyeri yöneticisinden “not” alıyorlar. Bu not akademik eğitim notlarıyla birlikte değerlendiriliyor.

Öğrencilerin kazanımları arasında şu 5 özellik çok anlamlı:

● Aldıkları teknik bilgileri uygulamaya aktarma becerileri kazanıyorlar.

● Proje yönetimi ve yenilikçilik uygulamasını görüyorlar.

● Sektörlerdeki teorik gelişmeleri izliyorlar.

● İşyeri yaşamı içinde yer alarak iş disiplini ediniyorlar.

● Üniversite-Sanayi işbirliği ile amaçlanan Ar-Ge proje teknik eğitim fırsatlarını yakından tanıyorlar.

Bütün bunların sonucunda işe uygun becerisi olan deneyim kazanmış bireyler ortaya çıkıyor. “Doğru işe, Doğru insan” stratejisiyle eşleşme yapılabiliyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin ‘’OSTİM TECH Eğitim Modeli’’ yıllardır sözü edilen sanayi işbirliği konusunda bana göre önemli bir adım oluşturuyor.

Bu modelin yerindeliği gücünü kuşkusuz OSTİM OSB yönetimi ve OSTİM Vakfı’ndan alıyor. OSTİM OSB küçük sanayiden organize bölgeye dönüşen ülkedeki ilk örnek. İçinde 7 sektörel küme var. Bu temeller üstünde kurulan OSTİM Vakfı 8 yılda 123 proje tamamladı. “Sanayinin Üniversitesi” olarak kurulan OSTİM Teknik Üniversitesi’nin temel amacı özgün proje ve çözüm üreten mezunlar yetiştirmek. Böyle olunca Rektörü ve benim de dostum Prof. Dr. Murat Yülek bu eğitim kurumu için haklı olarak “3. Nesil Girişimci Üniversitesi” nitelemesini yapabiliyor.

OSTİM Teknik Üniversitesi yönetiminin bu eğitim modelini DÜNYA olarak kutluyorum.

GÜNÜN NOTU:

Tokyo Yaz Olimpiyatlarına 100 gün kaldı. Japonya’da halkın çoğunluğu pandemi nedeniyle olimpiyatların ertelenmesini istiyor. Hastalığın dünya genelindeki boyutları için çok iyi bir ölçü değil mi?