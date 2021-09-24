Otel kamuflajlı villalar ve bakanlık

Fehmi KÖFTEOĞLU

fehmi@dunya.com

BU AÇIDAN

Pandemi ortamında azalarak da olsa yeni otel yapımının sürmesi sevindirici. Ama her konuda olduğu gibi bunun da yasalara uygun olması gerekir. Zira bu konuda ne yazık ki yasalara aykırı işlemler var ve bunları önlemesi gereken bakanlık “İzin vermeyiz” dediği halde bir işlem yapmıyor.

“Otel kamuflajlı villa” işi pandemi öncesi İstanbul, Marmaris ve diğer birkaç yerde daha vardı, Bodrum’da ise zirveye ulaştı. Pandemi döneminde unutulan konu geçen hafta Bodrum Gündoğan Çetibeli mevkiinde Besa Grup tarafından inşa edilen The Bo Viera adlı lüks konut ve otel projesi ile yeniden gündeme geldi.

2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, The Bo Viera’nın olduğu bölgeye giderek denizden ve karadan denetim yapmış projeye aykırı unsurlar için durdurma işlemi yapılmış, ardından 54 bağımsız bölümün bulunduğu 12 blok için yıkım kararı çıkmıştı.

Ama geçen hafta Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bakanlık tarafından onaylandı. ÇED raporuna göre, projesinin son hali 90 odalı otel, 310 konut, 7 ticari yapı olarak planlandı.

Yapılan işin imara aykırılıkları bir yana otel kılıflı altında lüks villa işidir. Şehircilik bakanlığı daha önce durdurup yıkımına karar verdiği proje için hazırlanan ÇED raporunu tuhaf biçimde onaylaması tartışılıyor. Peki otel adı altında, yüksek rantlı lüks villa emlakçılığı olarak yürütülen projeler ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ne yapıyor? Zira yapılan iş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan yatırım belgesi ile yasaya aykırı olarak villa inşaatıdır. Oysa otel ruhsatı ile yapılan bir yer konut olarak satılamaz.

Nitekim konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, bundan iki yıl önce 2 Eylül 2019’da yaptığı açıklamada “Otel tahsisi ile villa yapımına izin yok” demişti. Bakan Ersoy o projeler için Vahap Munyar’a yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Devletten tahsisi 49 yıllığına “yüzde 100’ü turizm tesisi olacak şartıyla almış. Sonra yüzde 85’i villa, yüzde 15’i otel olmak üzere projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Buna izin verir miyiz?” Ama villaların içinde bir yere birkaç odalık bir otel kondurularak yasayı kamufule eden projeler devam ediyor. Bu yolla her biri milyon dolarlık villalar uzun vadeli kiralama görüntüsü altında satılıyor. Bunu herkes gibi bakanlık da biliyor. Bakanlık bu konuda ne yaptı. Ne yapıyor?