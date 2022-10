Otelcilik devi Marriott, 4 yeni markayı Türkiye’ye getirecek

Dünyanın en büyük otelcilik zincirlerinden Marriott, Türkiye’ye yeni markalar getirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de 18 markanın bulunduğunu söyleyen Marriott International Körfez, Levant ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Şafak Güvenç ile sektörün şu andaki durumunu ve ABD’li devin yeni planlarını konuştuk.

Marriott International'ın Türkiye'deki portföyünde şu anda 18 tanınmış markada 40'tan fazla tesis bulunduğunu anlatan Güvenç, bu tesislerde 7 binden fazla oda ile hizmet verildiğini dile getiriyor. Türkiye’nin değişik bölgelerinde otelleri bulunan Marriott’un Adana, Ankara, Bodrum, Bursa, Çeşme, İstanbul, İzmir ve Samsun’da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Güvenç’e göre, Türkiye bölgedeki varlığını güçlendirecek.

Marriott International’ın yakın zamanda İstanbul'da bir ofis açtığını vurgulayan Güvenç, ABD’li devin faaliyetlerini de büyüteceğini söylüyor. Şu anda Marriott International’ın Türkiye’de lüks segmentinde; JW Marriott, St. Regis Hotels & Resorts, The Ritz-Carlton, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, premium segmentinde; Marriott Hotels, Sheraton, Renaissance Hotels, Le Meridien, Autograph Collection, Delta Hotels by Marriott, Design Hotels, seçkin servis segmentinde ise Courtyard by Marriott, Four Points by Sheraton, Aloft Hotels, AC Hotels by Marriott Residence Inn by Marriott otelleri faaliyet gösterdiğinin altını çizen Güvenç, bu yıl için planlanan 10 yeni otel hedefini de tutturacaklarını anlatıyor.

MOXY VE TRIBUTE PORTFOLIO AÇILIYOR

Güvenç, büyüme planlarını ise şu sözlerle ifade ediyor: “Residence Inn markasının Türkiye'deki ilk örneği olan Residence Inn by Marriott İstanbul Ataşehir, JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea ve Sheraton İstanbul Esenyurt gibi yedi yeni tesisi pazara ekledik. Şimdi de Hotel DeCamondo Galata, a Tribute Hotel ve Burdock Hotel Istanbul, Autograph Collection dahil olmak üzere yıl sonuna kadar daha fazla tesis açma yolundayız. Marriott International’ın dünyada 30 markası bulunuyor. Türkiye’deki 18 markaya yenilerini ekleyeceğiz. Moxy Hotels, Westin Hotels, Tribute Portfolio ve Marriott Executive Apartments gibi yeni markaları da Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz.”

Güvenç ile sohbetimiz bu yıl turizmde Türkiye’nin ve Marriott’un performansına geliyor. Marriott’un dünya çapında aylık doluluk, pandemi öncesi seviyelerin sadece yüzde 5 altında kaldığını belirten Güvenç, “Doluluk yüzde 71'e yükseldi ve küresel ADR (ortalama günlük ücret) 2019'un aynı ayına göre yüzde 8’lik artış gösterdi. Avrupa'da sınırların açılmasıyla, uluslararası konukların bölgedeki gecelik konaklamaları birinci çeyrekten ikinci çeyreğe iki kattan fazla arttı. Uluslararası seyahatin bu güçlü geri dönüşü ile Avrupa, bu yıl tüm bölgelerimiz arasında en hızlı oda başına gelir toparlanmasını yaşadı. Türkiye son derece iyi bir performans sergiledi. Doluluk, oda başına gelir ve ADR gibi temel performans metriklerimize bakarsanız, bu yıl birinci ve ikinci çeyrekte Türkiye'deki operasyonlarımızın performansının, 2019'un aynı dönemlerine kıyasla çok daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. İstanbul, Bodrum ve Ankara'daki otellerimiz bu yıl yoğun talep gördü” diye konuştu.

Avrupa ve Körfez domine ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, ülkenin 2022'nin ilk yarısında ABD'den yaklaşık 377 bin turist ağırladığını ve 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,8 artış olduğunu açıkladı. Güvenç, artış ile ilgili olarak müşteri profilinin de Körfez ve Avrupa ile domine edildiğini belirtiyor. Güvenç, “İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa pazarlarından güçlü talep gördük. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar dahil olmak üzere Körfez ülkeleri de operasyonlarımız için önemli kaynak pazarlar olmaya devam ediyor” dedi.