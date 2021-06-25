Otellere çökülürken “Vefa” sözleşmesi

Fehmi KÖFTEOĞLU -BU AÇIDAN

Bankalar, otelleri “Borcuna sadık sektör” olarak değerlendirdikleri için bu kesime başka alanlara göre daha rahat kredi kullandırıyor. Son dönemde ülke genelinde ve diğer sektörlerde olduğu gibi turizme kullandırılmış kredilerin geri ödemelerinde sorun yaşanıyor.

“Borcuna sadık” otellerin kredilerin geri ödeyememesinin nedeni, pandemiden en ağır darbeyi yemesindendir. Bunu bankalar da biliyor.

Bu kapsamda Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) pandemiye yönelik önlemler kapsamında bankaların kredi borcunu ödeyemeyenlere takip yapılmamasını tavsiye etti. Haziran sonuna kadar olan süre Eylüle uzatıldı.

Bu iyi, ama soruna çözüm değil ertelemedir. Erteleme aynı zamanda borcun kar topu gibi süre geçtikçe büyümesini de berberinde getiriyor.

Taraflar soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Literatürdeki adıyla “Geri Alım Taahhütlü Sözleşme” (vefa) uygulamasını bu açıdan değerlendirmek gerekir.

Uzun yıllar sektör ile yakın ilişkide olan bir bankanın turizm kredileri bölümünde yöneticilik yapan bir dostumuza “Nedir bu vefa?” diye sorduğumuzda özetle şunları söyledi:

“Bu kullanılan bir yöntemdir. Bankalar paralarını geri alınca kâr ederler. Bir bankanın, alacağına karşılık bir gayrimenkulü, oteli, fabrikayı alması işine gelmez. Çözüm olarak tesisi, oteli devir alırlar ve yatırımcı ile işletme sözleşmesi imzalarlar ve yatırımcıya tesisini işletme süresi sonunda geri satmayı taahhüt ederler. Böylece banka batık kredisini tesisi alarak tasfiye etmiş olur ve bilançosunda karşılık ayırmaz, boş yere para bağlamamış olur. Firma da mevcut işlettiği tesisi işletmeye devam eder ve becerip kâr yazarsa kazançları ile hisselerini tekrar alır.

Suistimal olmazsa sistem çalışır.

Bu, özellikle bugün için çok uygundur. Şu ortamda mafyadan başka hangi sermaye sahibi bankanın sattığı oteli alır.”

Konu önemli.

Bu, kamuoyunda “Mafya”, resmi tanıma göre “Organize suç örgütü lideri” olan Sedat Peker’in otellere ‘çöküldüğü”nü söylediği günümüzde daha da önemli.