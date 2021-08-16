Oto test merkezi “yalan oldu”

Halk arasında bir işin yapım süreci çok uzar, yapımından ümit kesilirse ona “yalan oldu” derler. Bursa’da kurulması planlanan ve yılan hikâyesine dönen oto test merkezinde de durum farklı değil. Halk tabiri ile “yalan oldu”.

Bundan tam yedi yıl önce açıklanmıştı merkezin Bursa’ya kurulacağı. Bursa, ciddi bir lobi çalışması yaparak, birçok ilin talip olduğu merkezi kente çekmişti. Aynı dönemde bu merkezi metal sektörünün çatı kuruluşu MESS yapmak istemiş, Antalya’da da karar kılınmıştı. Sürece bakınca keşke test merkezini MESS Antalya’ya yapsaydı demeden de edemiyorum. Yedi yıllık süreçte proje bir arpa boyu yol alamadı. İşin garip tarafı ne oldu? Ne olacak? Açıklama yapan da bilen de yok. Bu konuda TSE’den bilgi almak imkansız. İddialı olacak belki ama inanın kendilerinin de bildiğinden şüpheliyim.

Böylesine önemli bir tesisi kâğıt üzerinde ülkemizin milli bir belgelendirme kuruluşuna vermek çok mantıklı duruyor. Ancak aynı kuruluşun Türkiye genelinde uluslararası belgelendirme pazarından aldığı payda yüzde 1,5 düzeyinde kalması aslında bazı gerçekleri de gözümüze sokuyor. Hantal yapısı ile yenilik kaygısı gütmeyen bir kuruluştan böylesine vizyoner bir proje beklemek hataların en büyüğü olsa gerek.

Bursa Yenişehir’de tapuları da alınan ama anladığımız kadarıyla rafa kaldırılan oto test merkezinin 4 milyon 350 bin metrekarelik alanı bugünlerde çeşitli kesimlerin iştahını kabartıyor. Duyumlarımıza göre, bu alan yarıya indirilip kalanı İstanbul’daki kalıpçılara düşünülmüş.

Hemen yanı başında kurulma çalışmaları süren Teknoloji Sanayi Bölgesi bu alana talip.

Bursa gündeminden düşmeyen KOBİ OSB’nin bu alana yapılması da konuşulanlar arasında.

Bursa’da hâlihazırda üç otomotiv üretim ana sanayi, iki otobüs fabrikası faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG Gemlik’te gün sayıyor.

Ülke olarak bizim sadece otomotiv değil, savunma sanayi ve raylı sistem araçlarının da kullanabileceği bir test merkezine ihtiyacımız var. Test merkezleri yalnızca araçları veya parçalarını test etmiyor aynı zamanda birer Ar-Ge, teknoloji merkezine dönüşüyor. Dünya genelinde örnekleri böyle.

Maalesef biz ürettiğimiz her araç ve parçayı dünyanın çeşitli bölgelerinde kurulu merkezlere teste göndermeye devam edip dövizleri dışarı akıtırken, diğer yandan bizi uluslararası arenada daha rekabetçi kılacak teknolojilerden de uzaklaşmış oluyoruz. Yazık!