Otomasyon ve dijital dönüşüm teşvik edilmeli

Türkiye’de faaliyet gösteren 110’u aşkın Amerikan şirketini temsil eden AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği),

Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla köprü görevi üstleniyor.

AmCham Türkiye üyesi Amerikan şirketlerinin toplam 50 milyar doların üzerinde yatırımı ve 100 bine yakın istihdamı bulunuyor.

AmCham Türkiye, bu sene ise ikincisini düzenlediği “I AmChamPion Ödülleri” ile, Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunan şirketler ve projeleri kamuoyu ve iş dünyası nezdinde onurlandırmayı ve bu sayede yeni yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyor.

“Hedefimiz ülkemizi global pazarlara taşıyan bir güç olmak” diyen, AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Derneğimiz bu gücünü üç ana kaynaktan alıyor; yatırım, iş gücü ve ihracata yaptığı katkı, yerel iş ortaklarının küresel değer zincirleri ile buluşturulması ve bununla beraber, sürdürülebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık programlarının gelişimine katkıda bulunması” diyor. COVID- 19 döneminde iki ülkenin artan iletişiminin memnuniyet verici seviyede olduğunu kaydeden Tankut Turnaoğlu’nun yorumları şöyle:

100 milyar dolarlık ticaret hedefi motivasyon yarattı

“Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik hedef, her iki taraf için ticaret fırsatlarını gözden geçirmek için bir motivasyon yarattı. AmCham olarak, iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hedefine yönelik 3 önerimiz var. Bunlar; Türkiye’de yatırımları olan ABD şirketlerinin sağlık, havacılık, enerji ve kimyasallar gibi sektörlerde yatırım ortamında beklentilerini anlamak; Türk firmalarının üretim ve ihracat ölçeklerini ABD pazarına uyumlu bir konsolidasyona yönlendirmek; iki ülke Ticaret Bakanlıklarının koordinasyonunda bir takip mekanizması kurmak.

Türkiye’nin ABD’ye ihracatının genel olarak artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi ise 21 milyar doları geçti. Türkiye’nin ABD’ye ihracatı 2009 yılında 3 milyar doların biraz üzerindeydi. Dolayısıyla son 10 yılda Türkiye’nin ABD’ye ihracatını üç kat arttığını söyleyebiliriz.

COVID-19 pandemisine rağmen, 2020 ilk 11 ayında ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi. Özellikle kişisel sağlık ekipmanları (PPE) konusunda Türkiye’den ABD’ye ihracat ve Türkiye’deki pandemi hastanelerine çok kısa sürelerde yerleştirilen Amerikan sağlık ekipmanları bu dönemde önemli gelişmelerdi. Bunun en güzel örneklerinden birine 18 Aralık 2020’de gerçekleştirdiğimiz ‘I AmChamPion Ödülleri’ kapsamında şahit olduk. Üyemiz General Electric, sağlık ekipmanlarını ülkemize öngörülenden çok daha kısa sürede getirmesiyle ‘COVID-19 Destek Ödülü’nü aldı. Üyelerimiz, COVID-19’la mücadeleye destek kapsamında hem ülkemizde hem de globalde birçok farklı uygulamayı faaliyete geçirdiler. Üyelerimizin Türkiye’de yaptığı katkıların nakdi değeri 50 milyon TL’yi aştı. Türkiye ve ABD arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilere baktığımızda, bu alanda hayata geçirebileceğimiz çok daha güçlü bir potansiyel olduğunu görüyoruz. ABD, Türkiye’nin en önemli ihraç pazarları arasında yer alıyor.”

Yaklaşık 20 üyemiz Türkiye’den 80’e yakın ülkeyi yönetiyor

“Türkiye dünya genelinde az sayıda ülkenin sahip olduğu bir potansiyele sahip. Türkiye’nin 5 avantajlı özelliğini şu şekilde sıralayabiliriz; genç, istekli iş gücü, üretim ve yönetim merkezi olmak için stratejik konum, gelişmiş girişimcilik kültürü, çevik ve uyumlu yaklaşım, güçlü ve gelişmiş üretim kabiliyetleri ile KOBİ’ler. Türkiye’ye gelen Amerikan yatırımı orta ve üst düzey teknoloji sıçraması sağlıyor ve bu dönüştürücü etkisi ile diğer yatırımcılardan ayrışıyor. Ülkemizde bulunan Amerikan şirketlerinin bir bölümü Türkiye’yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırıyor. Yaklaşık 20 üyemiz Türkiye’den 80’e yakın ülkeyi yönetiyor. Türkiye’de bölgesel merkezi bulunan üyelerimiz arasında, sağlıktan otomotive, hızlı tüketim mallarından endüstriyel üretime kadar farklı alanda faaliyet gösteren şirketler var. Yönetim, üretim, Ar-Ge, hizmetler başlıca bölgesel merkez modelleri. Türkiye’nin öne çıkması için önerilerimizi ise şu şekilde sıralayabiliriz; otomasyon, dijital dönüşüm içeren yatırımlara özel teşvikler tasarlanması, bölgedeki ticareti destekleyen serbest ve tercihli ticaret anlaşmaları yapılması, OECD ve DTÖ gibi uluslararası kuruluşların çizdiği global iş ortamı ile uyumlu vergi ve iş ortamına yönelik hukuki alt yapının korunması.”

Türkiye’yi global pazarlara taşımak için 5 öncelik

AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Amcham’in önümüzdeki dönemde Türkiye’yi global pazarlara taşımak amacıyla ortaya koyduğu beş önceliği şöyle sıralıyor:

1. Ülkemizdeki mevcut ABD yatırımları ve ticaretini korumak, yeni yatırım ve ticaret olanakları için aktif destek sağlamak;

2. Türkiye’nin bölgesel merkez olmasını desteklemek;

3. Birlikte çalıştığımız KOBİ’lerin küresel d zincirine daha fazla katılımını sağlamak;

4. Çeşitlilik ve kapsayıcılık unsurlarının gelişimine katkı sağlamak

5. Türkiye’nin İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Programlarına entegrasyonuna aktif destek sağlamak.

“I AmChamPion” Ödüllerini kazanan şirketler

Tankut Turnaoğlu, “Geçtiğimiz yıl programın ilk senesinde, Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkıda bulunan şirketleri 7 kategoride ödüllendirmiştik. Bu kategoriler arasında Yatırım, İstihdam, Bölgesel Merkez, İhracat gibi alanlar bulunuyordu. Bu sene kategorilerimizi; küresel değer zinciri, çeşitlilik ve kapsayıcılık, dijital transformasyon ve COVID-19 ile mücadele gibi yeni alanları da kapsayacak şekilde tekrar tasarladık. Hem Türk hem de Amerikan şirketlerini kapsayan yeni kategorilerimiz ile daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefledik” bilgilerini veriyor. Ödülü alan şirketler ise şöyle:

Türk Şirketlerinin Ödüllendirildiği Kategoriler:

- İhracat Ödülü: TUSAŞ Motor Sanayii – TEI

- Dijital Dönüşüm Ödülü: TUSAŞ Motor Sanayii – TEI

- Türk Start-up Şirketi: Faladdin

- Kadın Yönetici İstihdamı Ödülü: Abdi İbrahim İlaç

Amerikan Şirketlerinin Ödüllendirildiği Kategoriler:

- COVID-19 Destek Projesi: GE Healthcare (Tıbbi Ekipman Teslimatı ve Bakımı)

- Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Projesi: Citibank (Citi Mikro Girişimci Ödülleri)

- İnovasyon Ödülü: MSD (İlaç Geliştirme & Klinik Araştırma)

- Global Türkler Ödülü: Nielsen

- Yatırım Ödülü: Gilead Sciences

- Bölgesel Merkez Ödülü: Ford Otosan

- Küresel Tedarik Zinciri Ödülü: Boeing

- Öz Yeterliliğe Katkı Ödülü: Ford Otosan

ONUR ÖDÜLÜ: Citi EMEA Bölgesi Çok Uluslu Şirketler Başkanı Serra Akçaoğlu