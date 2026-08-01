Otomatik tahakkuk var, otomatik ödeme emri neden yok?
Gelir İdaresi Grup Müdürü Fatih Mehmet GÖKTÜRK
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, motorlu taşıtlar vergisinin her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesini düzenliyor. Sistem oldukça net: Vergi, mükellefin ayrıca bir beyanına gerek olmaksızın otomatik olarak tahakkuk ediyor.
Yeni tescil edilen araçlarda da benzer bir yapı söz konusu. Aracın yılın ilk veya ikinci yarısında trafiğe çıkmasına göre değişmekle birlikte, vergi yine idarece resen hesaplanıyor ve tahakkuk ettiriliyor.
Yani ortada klasik anlamda bir “beyan” yok; idare tarafından oluşturulan bir vergi var.
Tahsilat sistemi pratik değil
Ancak işin tahsilat boyutuna geldiğimizde sistem aynı pratikliği göstermiyor.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, vadesinde ödenmeyen kamu alacaklarının takibi için ödeme emri düzenlenmesi ve tebliği zorunlu.
Bu düzenleme, beyana dayalı vergiler açısından anlamlı ve gerekli. Ancak motorlu taşıtlar vergisi gibi otomatik tahakkuk eden vergiler bakımından aynı yaklaşım ciddi bir operasyonel yük doğuruyor.
Türkiye’de kayıtlı motorlu taşıt sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Bu araçların önemli bir kısmının motorlu taşıtlar vergisini süresinde ödemediği düşünüldüğünde ortaya çarpıcı bir tablo çıkıyor.
Her yıl iki taksit ve her taksit için potansiyel ödeme emri, milyonlarca mükellefe tebligat zorunluluğu doğuruyor.
Bu durum yalnızca idari iş yükü değil, aynı zamanda yüksek tebligat maliyetleri, operasyon giderleri ve geciken tahsilat anlamına geliyor.
Bugün Gelir İdaresi sistemleri üzerinden mükellefler vergi borçlarını anlık olarak görüntüleyebiliyor ve ödeme işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirebiliyor.
Bu kadar dijitalleşmiş bir altyapı içerisinde ödeme emrinin hâlâ klasik süreçlere bağlı kalması sistemin kendi iç tutarlılığıyla çelişiyor.
Çözüm ise oldukça basit.
6183 sayılı Kanun’un 55’inci maddesine eklenecek bir hüküm ile otomatik olarak tahakkuk eden amme alacaklarında, vadesinde ödenmeyen borçlar için ödeme emrinin ayrıca tebliğe gerek olmaksızın tebliğ edilmiş sayılması sağlanabilir.
Bu değişiklik ile idarenin milyonlarca işlem yükü ortadan kalkar, tahsilat süreci hızlanır ve kamu kaynakları daha etkin kullanılır.
Şekil esasa hizmet etmeli
Vergi hukukunda şekil, esasa hizmet ettiği sürece anlamlıdır. Şeklin esası zorladığı noktada ise yeniden değerlendirilmesi gerekir.
Motorlu taşıtlar vergisi örneğinde yaşanan durum tam da budur.
Dijitalleşmenin geldiği bu aşamada, otomatik tahakkukun doğal tamamlayıcısı otomatik ödeme emri olmalıdır.
31 Temmuz son gün.
Otomatik tahakkuk eden vergimizi, manuel hatırlatmalara bırakmadan ödeyelim;
ödeme emrine konu olan milyonlarca dosyadan biri de bizimki olmasın.
Vergi geleceğimizdir.
|Borsa
|13.458,10
|1,24 %
|Dolar
|47,5277
|0,07 %
|Euro
|54,8104
|0,18 %
|Euro/Dolar
|1,1534
|0,04 %
|Altın (GR)
|6.129,70
|-0,92 %
|Altın (ONS)
|4.044,45
|-1,44 %
|Brent
|88,8685
|2,26 %