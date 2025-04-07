Otomobil 3 haftada, konut 2 ayda satılıyor

Kendi alanında dünyada ilk 4 markadan biri olan Sahibinden.com’da otomobilde satış hızı 22, konutta 65 gün. Sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, “Toplam sayfa gösterimimiz ayda 15 milyarın üzerinde. Sayfada kalma süresi 18 dakika. Dünyada bu konuda rekortmenlerden biriyiz” dedi.

Türkiye’de e-ticaret başta olmak üzere di­jital alanda yatırım ya­pan Türk girişimler, yaban­cı yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği şirketler oldu. Ni­tekim oyun siteleri milyar do­larlık değerlemelere ulaştı, Trendyol, Yemeksepeti, Getir gibi girişimler, Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Çin merkezli ya­bancı fonlar veya devler ta­rafından alınarak, milyar do­larlık varlıklara dönüştü. Son olarak bu alanda en dik­kat çeken yatırım, Doğan Ai­lesi’nin yönettiği Hepsibura­da.com’un Kazak yatırımcılar Kaspi’ye satışıyla görüldü.

Yabancı varlığı olmayan na­dir girişimlerden biri de Sa­hibinden.com. Türkiye Ka­dın ve Erkek A Millî Futbol Takımı’nın sponsorları ara­sında yer alan dijital ilan ve e-ticaret şirketi sahibinden. com’un CEO’su Burak Er­taş ile konuştuk.

Aksoy Gru­bu’nun yöneticilerinden Ta­ner Aksoy’un ABD’de eğitim sürecinde şahit olduğu dijital devrim süreciyle 2000 yılın­da sahibinden.com’un kurul­duğunu belirten Ertaş, plat­formun ikinci el otomobil ve gayrimenkul satışı ile öne çık­masına rağmen 10 farklı alan­da faaliyet gösterdiğini belirt­ti. İkinci elde sınırsız bir satış ağının olduğunu dile getiren Ertaş, “Emlak360, oto360 gi­bi farklı hizmetleri lanse et­tik.

Şu anda aylık kullanıcı sa­yımız mobil uygulamalar da­hil 65 milyonun üzerine çıktı. Ayda 65 milyondan fazla te­kil kullanıcımız, yine ayda 550 milyondan fazla ziyaret ger­çekleştiriyor. Rekor sayımız 550 milyon. Yılda ise bu 6 mil­yarı aşıyor” dedi.

Odağımız ikinci el eşya

Sayfa gösterimi konusunda da Sahibinden’in dünya ligin­de önemli bir yeri var. “Top­lam sayfa gösterimimiz de ay­da 15 milyarın üzerinde. Say­fada kalma süresi 18 dakika. Dünyada bu konuda rekort­menlerden biriyiz” diyen Er­taş, “Ölçümlere göre ken­di alanımızda dünyada ilk 4 markadan biriyiz. 8 milyonun üzerinde aktif ilanımız var. Yeni giren ilanların yüzde 20- 25’i otomobil, yüzde 15-20’i emlak, yüzde 30-35’i ise ikin­ci el alışveriş. Döngüsel eko­nomi hızla büyüyor.

Gelecek­teki odağımız ikinci el eşya” diye konuştu. Avrupa’da ikin­ci el eşya kullanmanın önem­li bir ekonomi oluşturduğu­nu, birçok ülkede cari açığa olumlu katkı yaptığını dile ge­tiren Ertaş, “Fransa gibi ülke­lerde bu utanılacak değil, ki­mi zaman gurur duyulacak bir alışkanlık. Çevresel, eko­nomik yönden oldukça olum­lu katkısı oluyor. Biz de yeni­lenmiş elektronik cihazlar işin Yepy’nin lansmanını yap­tık. Bazı ürünlerin kullanım dönemi vardır.

Biz tutuyo­ruz elimizde. Örneğin bebek puseti. İkinci elin yüzde 50- 100 büyüme potansiyeli var. İnsanlar satıldığını görünce daha fazla ilan veriyor. Talep artıyor. Her keseye uygun bir şey alma isteği var. Ben de alı­yorum. Kullanılmış piyano al­dım en son. Bunu alışkanlık haline getirmeliyiz.”

Konut ve araç fiyatı 13 aydır durgun

Ürün, menkul veya eşya sa­tış hızını sorduğumuzda ise Ertaş şu yanıtı veriyor: “Satış hızı otomobilde 22 gün. Ko­nutta ise 65 gün. Diğer kate­gorilerde ölçmüyoruz. Cep te­lefonunda ortalama 7-8 gün. İlanların süresinin artma­sı veya azalması ekonomiye bağlı.

Son iki yılda otomotiv­de 15 güne kadar düştüğü ol­du, maksimum 25 güne çık­tı. Gayrimenkulde kredi im­kânları faiz oranları etkili. Şu an kredili satışlar çok düştü. Konut fiyatları 13 aydır reel olarak düşüyor. Enflasyonun altına gidiyor. Otomobilde de 13 aydır reel fiyatlar düşüyor. Sebebi de sıfır araç fiyatları­na bağlı. Sıfır araç bolluğu ol­dukça ikinci el araç da sakin­leşiyor.”

Yaklaşık bin çalışana ve 300 kişilik Ar-Ge ekibine sa­hip olan Sahibinden.com, şu­bat ayında kullanıcıların gün­cel teknolojiye daha uygun fiyatlarla erişimini kolaylaş­tıran yenilenen teknolojik cihaz alım-satım pazaryeri Yepy’nin tanıtımını gerçek­leştirdi.

Uluslararası Teleko­münikasyon Birliği (ITU) ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNI­TAR) tarafından hazırlanan ‘2024 Küresel E-atık Moni­törü Raporu’na göre, dünyada her yıl 62 milyon ton, Türki­ye’de ise 1,1 milyon ton elekt­ronik atık (e-atık) üretiliyor. Türkiye, bu miktarla en çok e-atık üreten Asya ülkeleri içinde 5’inci sırada yer alıyor. Türkiye’de e-atıkların yakla­şık yüzde 12’si, dünya genelin­de ise yüzde 22’si geri dönüş­türülüyor.

Yepy ile eski cihaz­lar satın alınıyor, yerine ise lisanslı iş ortakları tarafından yenilenen cihazlar, garantili ve taksitli olarak yeni sahiple­riyle buluşturuluyor. Elektro­nik atıkların azaltılması, kay­nak tasarrufu, uygun fiyatlı teknoloji erişimi ve ithalat ba­ğımlılığını azaltma gibi toplu­ma ve kullanıcıya birçok fayda sunan Yepy, hızla artan e-atık­ların azaltılmasına da bir an­lamda katkıda bulunacak.