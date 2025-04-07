Otomobil 3 haftada, konut 2 ayda satılıyor
Kendi alanında dünyada ilk 4 markadan biri olan Sahibinden.com’da otomobilde satış hızı 22, konutta 65 gün. Sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, “Toplam sayfa gösterimimiz ayda 15 milyarın üzerinde. Sayfada kalma süresi 18 dakika. Dünyada bu konuda rekortmenlerden biriyiz” dedi.
Türkiye’de e-ticaret başta olmak üzere dijital alanda yatırım yapan Türk girişimler, yabancı yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği şirketler oldu. Nitekim oyun siteleri milyar dolarlık değerlemelere ulaştı, Trendyol, Yemeksepeti, Getir gibi girişimler, Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Çin merkezli yabancı fonlar veya devler tarafından alınarak, milyar dolarlık varlıklara dönüştü. Son olarak bu alanda en dikkat çeken yatırım, Doğan Ailesi’nin yönettiği Hepsiburada.com’un Kazak yatırımcılar Kaspi’ye satışıyla görüldü.
Yabancı varlığı olmayan nadir girişimlerden biri de Sahibinden.com. Türkiye Kadın ve Erkek A Millî Futbol Takımı’nın sponsorları arasında yer alan dijital ilan ve e-ticaret şirketi sahibinden. com’un CEO’su Burak Ertaş ile konuştuk.
Aksoy Grubu’nun yöneticilerinden Taner Aksoy’un ABD’de eğitim sürecinde şahit olduğu dijital devrim süreciyle 2000 yılında sahibinden.com’un kurulduğunu belirten Ertaş, platformun ikinci el otomobil ve gayrimenkul satışı ile öne çıkmasına rağmen 10 farklı alanda faaliyet gösterdiğini belirtti. İkinci elde sınırsız bir satış ağının olduğunu dile getiren Ertaş, “Emlak360, oto360 gibi farklı hizmetleri lanse ettik.
Şu anda aylık kullanıcı sayımız mobil uygulamalar dahil 65 milyonun üzerine çıktı. Ayda 65 milyondan fazla tekil kullanıcımız, yine ayda 550 milyondan fazla ziyaret gerçekleştiriyor. Rekor sayımız 550 milyon. Yılda ise bu 6 milyarı aşıyor” dedi.
Odağımız ikinci el eşya
Sayfa gösterimi konusunda da Sahibinden’in dünya liginde önemli bir yeri var. “Toplam sayfa gösterimimiz de ayda 15 milyarın üzerinde. Sayfada kalma süresi 18 dakika. Dünyada bu konuda rekortmenlerden biriyiz” diyen Ertaş, “Ölçümlere göre kendi alanımızda dünyada ilk 4 markadan biriyiz. 8 milyonun üzerinde aktif ilanımız var. Yeni giren ilanların yüzde 20- 25’i otomobil, yüzde 15-20’i emlak, yüzde 30-35’i ise ikinci el alışveriş. Döngüsel ekonomi hızla büyüyor.
Gelecekteki odağımız ikinci el eşya” diye konuştu. Avrupa’da ikinci el eşya kullanmanın önemli bir ekonomi oluşturduğunu, birçok ülkede cari açığa olumlu katkı yaptığını dile getiren Ertaş, “Fransa gibi ülkelerde bu utanılacak değil, kimi zaman gurur duyulacak bir alışkanlık. Çevresel, ekonomik yönden oldukça olumlu katkısı oluyor. Biz de yenilenmiş elektronik cihazlar işin Yepy’nin lansmanını yaptık. Bazı ürünlerin kullanım dönemi vardır.
Biz tutuyoruz elimizde. Örneğin bebek puseti. İkinci elin yüzde 50- 100 büyüme potansiyeli var. İnsanlar satıldığını görünce daha fazla ilan veriyor. Talep artıyor. Her keseye uygun bir şey alma isteği var. Ben de alıyorum. Kullanılmış piyano aldım en son. Bunu alışkanlık haline getirmeliyiz.”
Konut ve araç fiyatı 13 aydır durgun
Ürün, menkul veya eşya satış hızını sorduğumuzda ise Ertaş şu yanıtı veriyor: “Satış hızı otomobilde 22 gün. Konutta ise 65 gün. Diğer kategorilerde ölçmüyoruz. Cep telefonunda ortalama 7-8 gün. İlanların süresinin artması veya azalması ekonomiye bağlı.
Son iki yılda otomotivde 15 güne kadar düştüğü oldu, maksimum 25 güne çıktı. Gayrimenkulde kredi imkânları faiz oranları etkili. Şu an kredili satışlar çok düştü. Konut fiyatları 13 aydır reel olarak düşüyor. Enflasyonun altına gidiyor. Otomobilde de 13 aydır reel fiyatlar düşüyor. Sebebi de sıfır araç fiyatlarına bağlı. Sıfır araç bolluğu oldukça ikinci el araç da sakinleşiyor.”
Yaklaşık bin çalışana ve 300 kişilik Ar-Ge ekibine sahip olan Sahibinden.com, şubat ayında kullanıcıların güncel teknolojiye daha uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştıran yenilenen teknolojik cihaz alım-satım pazaryeri Yepy’nin tanıtımını gerçekleştirdi.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) tarafından hazırlanan ‘2024 Küresel E-atık Monitörü Raporu’na göre, dünyada her yıl 62 milyon ton, Türkiye’de ise 1,1 milyon ton elektronik atık (e-atık) üretiliyor. Türkiye, bu miktarla en çok e-atık üreten Asya ülkeleri içinde 5’inci sırada yer alıyor. Türkiye’de e-atıkların yaklaşık yüzde 12’si, dünya genelinde ise yüzde 22’si geri dönüştürülüyor.
Yepy ile eski cihazlar satın alınıyor, yerine ise lisanslı iş ortakları tarafından yenilenen cihazlar, garantili ve taksitli olarak yeni sahipleriyle buluşturuluyor. Elektronik atıkların azaltılması, kaynak tasarrufu, uygun fiyatlı teknoloji erişimi ve ithalat bağımlılığını azaltma gibi topluma ve kullanıcıya birçok fayda sunan Yepy, hızla artan e-atıkların azaltılmasına da bir anlamda katkıda bulunacak.