Otomobil almak isteseniz de alamıyorsunuz…

Otomotiv endüstrisi 2,4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek Ağustos ayı performansını gösterse de sektörün çip krizi nedeniyle bir süre daha başı ağrıyacak gibi duruyor. Çip krizinin ana nedeni olarak pandemi nedeniyle dünya genelinde araç satışlarının düşmesi gösteriliyor.

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz yıl araç satışları düşerken çip siparişlerini azaltan otomobil üreticileri, pazar toparlanınca yeniden sipariş vermeye çalıştıklarında çip üreticileri bu talebe cevap veremediler.

Çip krizinin sektöre etkilerini Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Başkanı Baran Çelik ile konuştum. Çelik’in verdiği bilgilere göre; pandemi etkisiyle çipin yoğun olarak kullanıldığı akıllı telefon, tablet, oyun konsolu, akıllı TV, laptop vb. ürünlere talebin artması, buna ilave iklim değişikliği dahil olmak üzere bazı felaketlerin de ardı ardına eklenmesi krizin daha da derinleşmesine neden oldu.

Çip krizinin bu yıl otomotiv endüstrisinde en az 100 milyar dolar zarara yol açacağı tahmin ediliyor. Otomotiv endüstrisinde hemen her gün firmaların üretime ara verdiği yönünde haberler ulaşıyor. Maalesef bu durum bir süre daha devam edeceğe benziyor.

Pandemi ile zaten büyük darbe alan otomotiv endüstrisi için çip krizi bugün normalleşmenin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor. Son tahminler dünya motorlu araç üretim kaybının bu yıl için 7 milyon adedin üzerine çıkacağı yönünde. Dünya otomotiv endüstrisinin pandemi öncesindeki üretim ve pazar rakamlarına ulaşmasının 2-3 yılı daha bulması öngörülüyor.

Çip sorununun ülkemize yansıması ise; ÖTV matrah düzenlemesiyle en çok satılan modellerde ciddi fiyat indirimleri yaşanmasına rağmen bu modellerin piyasada bulunamaması şeklinde oldu. Çünkü pek çok firma yeterli sayıda araç üretemiyor. Otomotiv firmaları müşterilerine 2-3 ay sonrası için gün veriyorlar. Yani çip sorunu nedeniyle otomobil almak isteseniz bile alamıyorsunuz.

Baran Çelik’e göre sektörde toparlanma 2022 yılı ikinci yarısından önce gerçekleşemeyecek. Bazı tahminler ise normalleşmenin 2023 yılını bulabileceği yönünde. Dolayısıyla çip krizi önümüzdeki 1-2 yıl otomotiv endüstrisinin önündeki en önemli zorluklardan birisi olmaya devam edecek. Sorun küresel çapta olduğu için de yerelde çözüm üretebilmek mümkün gözükmüyor.