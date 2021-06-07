Otomobille Everesting

32 yıldır hem otomobilleri hem de lastiklerini, yarış pistlerinden en ağır arazi koşullarına en değişik ve zorlu koşullarda test etmiştim.

Bu sefer, bir otomobilin ve lastiklerinin kullanım performans sınırlarını gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumların çok üstünde ekstrem şartlarda zorlamak için, hatta sürücünün de yüksek dayanıklılığını gerektiren “Everesting” denemesini her anlamda çok yüksek sağlamlık tespiti anlamında gerçekleştirdik.

Çok büyük çoğunluğumuz Everest Dağı’na asla tırmanmayacağız. Ancak herkesin yapabileceği şey, son yıllarda tüm dünyada trend olmaya başlayan kendi Everesting’ini gerçekleştirmek olabilir. Çevrenizdeki herhangi bir tepeye doğru 8.848 metrelik yükseklik kazancını tek seferde ve ara vermeden gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Everesting.cc’de görebileceğiniz gibi bu sportif mücadelesi, genellikle bisikletle ve arazi koşucuları tarafından yapılıyordu. Fakat, artık kapalı spor salonlarındaki eğimli koşu bantları üzerinde bile deneniyor.

Otomobil dünyasında ise, bir iki dört çekerli modifiyeli arazi taşıtı ve kinetik enerji kazancını kanıtlamaya çalışan az sayıda elektrikli otomobil, mola vermeme kuralını atlayarak Everesting’i denediler. Biz ise, TOSFED denetiminde kurallara yüzde yüz uyum ile resmi zaman kaydı oluşturduk.

Teorik olarak dünyanın en yüksek dağını fethetmek için, Kuzey Doğu Anadolu dağlarının zemin koşullarıyla mücadele edebilecek Pirelli’nin yeni Cinturato All Season SF2 lastiklerini taktığımız modifiyesi kesinlikle olmayan Fiat Egea Cross S2 Lounge 1.6 MultiJet, tercihimiz oldu.

Dört mevsim lastiklerin değişken yol koşullarında nasıl bir performans sergileyebileceğini ve kolay ulaşılabilen standart bir otomobilin ne kadar pratik ve yorucu olmayan bir kullanım sergileyebileceğini de görmek istiyorduk. Yani, farklı dünyaları bir araya getirmek ve yeterliliği sorgulayacaktık. Bu deneme ile tam bir gerçeklik kontrolü idi.

Geçtiğimiz hafta Artvin’de Çoruh nehri hizasından Mersivan Atabarı Kayak Merkezi’nin üstündeki Genya Zirvesi’ne doğru tek yönde tam 50 keskin viraja sahip 24 kilometre uzunluğunda bir rota belirledik. 190 metre rakımdan 1.985 metreye tam 5 kez tırmanırken, her seferinde 1.795 metrelik irtifa kazanıp, Everest Dağı’nın 8.848 metredeki zirvesinin yüksekliğini aşmayı planladık. Toplamda 216 kilometreyi ve 450 keskin virajı mola vermeksizin geçerken, şehir içinden geçerken trafik kurallarına tam olarak uymak zorundaydık. Ve elbette yüksek devir çevirirken aracımızın yakıtını da bitirmememiz gerekiyordu.

8.848 metre yükseklik işaretini aşma hedefinde yer yer yüzde 20’ye varan eğimlerle özellikle dik tırmanışlarla zirveye doğru taşlı topraklı hale dönüşen parkurda normal motorlu bir araçla yapılabilecek Everesting’e yakışacak zorluk için en uygun koşulları oluşturmuştuk.

Ve Fiat Motor Sporları pilotu Fatih Kara, 4 saat 20 dakika sonra, Pirelli’nin dört mevsim lastikleriyle donanmış olan Egea Cross’u, Everesting başarısına ulaştırdı. Biraz gerisinden de ben gelmeyi başardım.

Türkiye’nin ilk lastik ve otomobil fabrikalarını kurmuş olan Pirelli ve Tofaş, yarım asırdır yarattıkları istihdamla bu “ilk”e de imzalarını atan “yerli” markalarımız oldular. En yeni “zirve” ürünleriyle, dünyanın en yüksek dağının zirvesine teorik olarak da olsa ulaşabildiklerini kanıtlamış oldular.