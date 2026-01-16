Otomotiv sektörü için uzun vadeli planlama zamanı  

2026’da otomotiv sek­töründe hızlanan tica­ret ve ekonomi politikaları küresel otomotiv sektörü için yeni stratejiler olma­dan başa çıkması zor gözü­küyor. Son politikalar göz önüne alındığında, uzun vadeli planlama ve karma­şık tedarik zincirleriyle çalışan otomotiv üretici­leri ve tedarikçiler için be­lirsizliğin kalıcı bir unsur olabilece­ği görülüyor.

Ortaya çıkan bu yeni ekosistem, zaten çok sayıda yapısal zorlukla mücadele eden otomobil üreticileri açısından belirsizliği kritik bir so­run haline getiriyor. Uzun vadede yüksek tarifelerden kaçınmak için bazı otomobil üreticilerinin üretimi ABD’ye veya farklı coğrafyalara kay­dırmayı değerlendirdiğini, özellikle premium segmentte faaliyet göste­ren markaların ise yeni fabrika ya­tırımları ve farklı ortaklık modelle­ri üzerinde çalıştığını görüyoruz.

Bu gelişmelerin sonucunda maliyetle­rin ve dolayısıyla fiyatların artması kaçınılmaz görünüyor. Fiyat artış­larının ise küresel talepte daralma­ya, gelir ve kârlılıkta düşüşe yol aç­ması muhtemel. ABD’nin uyguladığı tarifeler, küresel gündeminin sade­ce bir parçası olsa da tek başına da­hi piyasalarda dalgalanmayı tetikle­yebilecek ve küresel ticaretin temel dengelerini zorlayabilecek bir et­ki yaratıyor.

Gümrük vergileri yerel üretimi teşvik ederken, aynı zaman­da üreticilerin tedarik zincirleri­ni yeniden yapılandırma sürecinde ciddi aksaklıklarla karşılaşmasına neden oluyor. 2032 yılına kadar 233 milyar ABD dolarına ulaşması bek­lenen ABD elektrikli araç pazarı dik­kat çekecek. Çinli üreticiler, ABD pazarında sınırlı erişimle karşı kar­şıya kalırken, bu durum onları Avru­pa, Türkiye ve Güneydoğu Asya gibi alternatif pazarlara yönelmeye zor­luyor. Asya’da ise Hindistan farklı teşvik ve programlarla yerel üreti­mini artırırken, gümrük vergilerin­den kaynaklanan değişimlerden fay­dalanıyor.

Avrupalı büyük otomobil üreticileri, ABD’ye yaptıkları ihra­catlarda daha yüksek gümrük vergi­leriyle karşı karşıya kalırken, çözüm olarak Avrupa içinde satışları artır­maya ve bölgesel ortaklıklara daha fazla odaklanacak. Güneydoğu Asya ülkeleri, bileşen üretimi ve montajı için gümrüksüz veya avantajlı böl­geler sunarak yatırım çekerken; La­tin Amerika, Kuzey Amerika pazar­larına yakınlığı nedeniyle elektrikli araç bileşen üretimi için potansiyel bir üretim merkezi olarak konumla­nıyor.

Kritik mineraller “21. yüzyıl ekonomisinin temeli”

Ülkelerin kritik mineraller açı­sında sahip olduğu potansiyel ve bu kaynaklar üzerindeki kontrolü; yal­nızca ekonomik toparlanmayı ve ulusal egemenliğini değil, aynı za­manda küresel ve Avrupa enerji gü­venliğini de doğrudan şekillendire­cek. Bu dinamikler, ülkelerin önü­müzdeki dönemde alacağı stratejik kararların “21. yüzyıl ekonomisinin temeli” olarak görülen kritik mine­raller etrafında şekilleneceğini gös­teriyor.

Grafit, elektrikli araç bataryala­rının üretiminde temel bir rol oy­nuyor. Bakır, kurşun, çinko, gümüş, nikel, kobalt ve manganez yatakları da önem taşıyor. Bu kritik mineral­ler ise “21. yüzyıl ekonomisinin te­meli” olarak karşımıza çıkıyor. 21. yüzyılda yenilenebilir enerji ve en­düstriyel altyapı için hayati öneme sahip olan kritik mineraller, bu kay­naklara sahip ülkeleri jeopolitik ve jeoekonomik açıdan giderek daha güçlü bir konuma taşıyor. Dünyada­ki nadir toprak yataklarının %75’ini kontrol eden Çin’e olan bağımlılığı­nı azaltmak isteyen ülkeler için bu konu büyük önem taşırken, kritik minerallerin kullanım alanları ara­sında bataryalar öne çıkıyor.

Bakır, lityum, nikel, kobalt ve na­dir toprak elementleri; elektrikli araçlardan diğer temiz enerji tekno­lojilerine kadar pek çok alanda temel bileşenler arasında yer alıyor. Ener­ji geçişinin hızlanmasıyla birlikte bu malzemelere olan talep de hızla artıyor. Kullanılan mineral kaynak­larının türleri ise teknolojiye göre değişiklik gösteriyor.

Lityum, nikel, kobalt, manganez ve grafit pil per­formansı açısından oldukça önemli kaynaklar. Nadir toprak elementleri, rüzgâr türbinleri ve elektrikli araç motorlarında kullanılan kalıcı mık­natısların üretiminde öne çıkarken; elektrik şebekeleri de büyük miktar­da alüminyum ve bakıra ihtiyaç du­yuyor. Bu mineraller, elektrik odak­lı teknolojilerin temel taşını oluştu­ruyor.

Bataryada küresel perspektif ve AB

Batarya endüstrisinde inovasyon hız kesmeden devam etmesine rağ­men, tedarik zincirlerindeki yoğun­laşma derecesi son yıllarda hükü­metler arasında güvenlik endişeleri­ne yol açıyor. Batarya üretiminin ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirme­si zaman aldığından, üretimi artır­mak isteyen ülkelerin yerel üretimi desteklemesi, teknik uzmanlıklarını geliştirmesi ve Çin ile aralarındaki maliyet farkını azaltması için zama­na ve yatırıma ihtiyacı var.

Bu çabalar sürdürülebilir batar­ya talebini desteklemek için önemli olsa da, bugün pil pazarının %85’ini oluşturan elektrikli araç satışları, yeterli ölçeği yaratabilen tek itici güç olarak öne çıkıyor. Otomasyonu, dijitalleşmeyi ve inovasyonu strate­jik olarak dağıtmak da Çin üretimiy­le rekabet edebilecek yeterli üretim verimine ulaşmada ve tedariklerin çeşitlendirilmesinde önemli bir rol oynayacak.

Batarya üreticileriyle ortak giri­şimler veya teknoloji lisans anlaş­maları, yerel pil üretimi için gereken zaman ve yatırım miktarını azalta­rak güçlü yerel tedarik zincirleri­nin oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu noktada uluslararası iş birlikleri önemli bir unsur. Pek çok ülke, ba­tarya ve bileşen üretimi için gerekli yatırımları tek başına karşılayabile­cek pazar büyüklüğüne sahip değil. Bu durumda ise kaynak açısından zengin ülkelerle iş birliği yapmaları kaçınılmaz hale geliyor.