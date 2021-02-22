Otomotiv tedarik sanayii, TOGG ile güçlenecek

Türkiye’nin otomobili TOGG’da çalışmalar belirlenen takvime uyumlu şekilde hızla devam ediyor. Limanlar bölgesinde devam eden inşaatta zemin güçlendirme ve üst yapı çalışmaları sürüyor. Boyahane, enerji ve gövde binalarının altyapı çalışmaları tamamlandı. 2022 yılı son çeyreğinde ilk prototipin banttan inmesi bekleniyor.

Dünyada gelişmiş ekonomilere baktığımızda yenilikler ve gelişim; otomotiv, uzay-havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerinden çıkıyor. Ve bu sektörler birbiriyle etkileşim halinde. Dolayısıyla yerli otomobil TOGG, sadece otomotiv sanayisi değil savunma sanayii, havacılık, raylı sistemler, bilişim ve elektronik sanayii için de ayrı bir önem taşıyor. Birçok sektörde Türk mühendislerinin bugüne kadar elde ettiği başarı TOGG’da ete kemiğe bürünecek. Tamamen elektrikli üretilmesi planlanan yerli otomobil TOGG, halihazırda konvansiyonel üretim yapmakta olan tedarik sanayimiz için de bir kutup yıldızı olacak. OİB Başkanı Baran Çelik ve TAYSAD Başkanı Alper Kanca, geçtiğimiz günlerde otomotiv tedarik sanayisinin dünyada yaşanan dönüşüme ayak uydurmada sorunlar yaşayacağını belirtmişti. Haksız da sayılmaz.

Yani bugün araçlarda bulunan başta motor ve aktarma organları olmak üzere çok sayıda parça tarih olacak. Bu yıkıcı dönüşüme ayak uydurmak hiç de kolay değil. Dünya otomotiv devleri yakın zamanda neredeyse tüm araçlarını elektrikli ve hibrit olarak üreteceklerini açıklıyor. TOGG bu noktada ülkemiz otomotiv sanayi için büyük bir şans. TOGG tedarik anlaşması yaptığı firmalardan artırılmış gerçeklikten otonom sürüşe, sensörden yazılıma kadar tamamen yeni teknolojiler talep ediyor. Tedarik sanayisi haliyle TOGG’un bu talebine yanıt verebilmek için kendisini yenileyecek, geliştirecek. Ancak yeterli sermaye birikimi olmayan tedarik sanayisine finansmana erişim noktasında yardımcı olunması gerekiyor. Otomotiv tedarik sanayisinde bugünü öngörüp Ar-Ge’ye yatırım yapanlar yarışta öne çıkacak.

Yerli otomobil için Bursa çok önemli. Fabrikanın Bursa’da kuruluyor olması da tesadüf değil. Üç ana sanayinin faaliyet gösterdiği Bursa, otomotiv endüstrisinde ülke sınırlarını aşarak Avrupa’da derece yapar hale geldi. TOGG’da da Bursalı üreticilerin ağırlığını görmek sanırım kimseyi şaşırtmayacak.