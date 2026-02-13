Otomotiv yazılım pazarında hedef 2035

Gelişmiş otonom sürüş teknolojisi, 2035 yı­lına kadar otomotiv yazılım ve elektronik pazarında, yapay zekâ tarafından da destekle­nen önemli büyüme alanları yaratacak.

Otomo­tiv yazılımları bugün büyük ölçüde sektördeki dönüşüme paralel olarak gelişirken; gelecekte otonom sürüşten araçların birbirleriyle ve alt­yapıyla haberleşmesine, uzaktan yazılım gün­cellemelerinden üretici–tüketici arasında gü­venli veri iletişimine kadar pek çok alanda mo­bilitenin omurgasını oluşturacak.

Otomotiv yazılımı büyüyor

Otomotiv yazılım ve elektronik pazarı, uzak­tan güncelleme, gelişmiş bağlantı ve yapay zekâ entegrasyonu gibi özellikleri olan, daha ölçek­lenebilir ve yazılım tanımlı araçları destekle­yen bölgesel ve merkezi bilgi işlem mimarile­rine geçiş yapıyor. Değişen ekosistemle otomo­tiv yazılım pazar büyümesini sağlayan etkenler arasında dönüşen tüketici tercihleri; güvenliği sağlayan ve otonom sürüş seviyelerine izin ve­ren yeni yasal düzenlemeler; teknolojik geliş­meler, gelişmiş yazılımlar ve gelişen sensörler gibi teknolojik yenilikler yer alıyor.

Günümüzde birçok teknoloji şirketi gelişen ve büyüyen otomotiv yazılım işine ağırlık veri­yor. Şirketler, güvenlik açısından kritik otomo­tiv yazılımları için işletim sistemi olan ürünler üzerinde de çalışıyor. Bu sistemler hâlihazır­da dünya genelinde yollardaki her yedi araçtan birinde bulunuyor. Ancak bu rakamlar değişen otomotiv ekosistemi ile daha da artacak. Her yıl hızlı büyüme kaydeden otomotiv yazılım sektö­rünün geleceğine bakıldığında Otonom sürüş, , bu rakamların katlanması şaşırtıcı olmayacak­tır. Artık her otomobil, üretim hattından çık­tığı anda; içinde farklı yazılımlar, sensörler ve uzaktan bağlantı altyapısıyla sürekli gelişen bir dijital ekosistem barındırıyor.

Otonom sürüş büyümede önemli etkenlerden biri

Otonom sürüş, bağlantılı araçlar, elektrifikas­yon ve e-mobilite otomotiv endüstrisini yeni­den şekillendirmeye devam ederken; yapay zekâ ise inovasyonu hızlandırıyor. Genel araç pazarı­nın aksine, küresel otomotiv yazılım ve elektro­nik pazarı daha hızlı büyüme oranıyla 2035 yılı­na kadar 519 milyar dolara ulaşabilir. Bu potan­siyel büyüme farkı, elektrifikasyon, sahiplik dışı modeller ve gelişen tüketici beklentileri arasın­da farklılaşmayı sağlamada yazılım ve elektro­niğin ne kadar hayati önem taşıdığını yansıtıyor. Bununla birlikte, bu büyümeye daha yakından ve daha geniş araç pazarı perspektifinden bakıl­dığında, yazılım ve elektronik tarafındaki gelişi­min homojen ilerlemediği; önemli zorluklar ve belirsizliklerin hâlen devam ettiği görülüyor.

2035’e kadar otomotivde yol çok virajlı

Araçları kullandıkça, otomobillerin yetenekle­rindeki sürekli ilerlemeyi deneyimleyebiliyoruz. Otonom sürüş alanındaki gelişmeler, otomotiv elektroniği ve yazılım pazarındaki ilerleme ile elektrikli araç satışları ve penetrasyonundaki ar­tış; otomotiv yazılım sektörüne olan ilgiyi gide­rek artırıyor.

Üreticiler tamamen otonom araçlara uzun va­deli yatırımlar yapmaya devam ederken, yatırım odaklarını gelişmiş sürücü destek sistemleri ve bağlantılı hizmetlerin de artması otomotiv ya­zılımlarını daha da öne çıkarıyor. Bu gelişmeler otomotiv yazılım ve elektronik endüstrisi için büyümeyi teşvik edici bir tablo ortaya koyar­ken; gelecekteki dengeleri değiştirebilecek çe­şitli faktörler de önemli riskler ve belirsizlikler olarak tartışılıyor. Bu faktörler arasında talepte­ki aksamalar, çip krizi, kritik hammaddeler, ye­ni platformların ve bunları destekleyen gelişmiş teknolojilerin piyasaya sürülmesini geciktirebi­lir ve potansiyel olarak sektörde durgunluğa yol açabilir. Avrupa pazarında ise Çin etkisi ile mal­zeme ve geliştirme çabaları için maliyet baskıları arttıkça görünüm değişebilir.

Bununla birlikte, bilgi-eğlence sistemlerinin giderek karmaşıklaşması ve yaygınlaşması bu alanlara olan talebi artırırken; genel yapay zekâ da araçlarda daha karmaşık özelliklerin geliş­tirilmesine önemli katkılar sağlıyor. Bu neden­le, aksiliklere ve belirsizliklere rağmen; yazılım, elektronik ve genel yapay zekâ, inovasyonun kri­tik itici güçleri olarak ortaya çıkıyor ve araç ge­liştirme süreçlerini, müşteri deneyimini ve oto­motiv üreticileri ile tedarikçilerin iş modellerini dönüştürüyor.

Pazarda büyüme istikrarlı bir seyir izlerken, otomotiv sektöründe müşterilerin araç yenile­me ve elektrikli araçlara geçiş oranlarındaki iyi­leşme, geleceğe dair daha olumlu bir görünüm sunuyor. Gelecekte, otomotiv şirketlerinin ve hükümetlerin dönüşüm ve ticaret alanında bazı engelleyici ya da yavaşlatıcı adımlar atması kaçı­nılmaz görünse de otomotiv sektörü 2025’e ka­dar en hızlı değişen ve dönüşen sektörlerden biri olmaya devam edecek.