Otomotiv yazılım pazarında hedef 2035
Gelişmiş otonom sürüş teknolojisi, 2035 yılına kadar otomotiv yazılım ve elektronik pazarında, yapay zekâ tarafından da desteklenen önemli büyüme alanları yaratacak.
Otomotiv yazılımları bugün büyük ölçüde sektördeki dönüşüme paralel olarak gelişirken; gelecekte otonom sürüşten araçların birbirleriyle ve altyapıyla haberleşmesine, uzaktan yazılım güncellemelerinden üretici–tüketici arasında güvenli veri iletişimine kadar pek çok alanda mobilitenin omurgasını oluşturacak.
Otomotiv yazılımı büyüyor
Otomotiv yazılım ve elektronik pazarı, uzaktan güncelleme, gelişmiş bağlantı ve yapay zekâ entegrasyonu gibi özellikleri olan, daha ölçeklenebilir ve yazılım tanımlı araçları destekleyen bölgesel ve merkezi bilgi işlem mimarilerine geçiş yapıyor. Değişen ekosistemle otomotiv yazılım pazar büyümesini sağlayan etkenler arasında dönüşen tüketici tercihleri; güvenliği sağlayan ve otonom sürüş seviyelerine izin veren yeni yasal düzenlemeler; teknolojik gelişmeler, gelişmiş yazılımlar ve gelişen sensörler gibi teknolojik yenilikler yer alıyor.
Günümüzde birçok teknoloji şirketi gelişen ve büyüyen otomotiv yazılım işine ağırlık veriyor. Şirketler, güvenlik açısından kritik otomotiv yazılımları için işletim sistemi olan ürünler üzerinde de çalışıyor. Bu sistemler hâlihazırda dünya genelinde yollardaki her yedi araçtan birinde bulunuyor. Ancak bu rakamlar değişen otomotiv ekosistemi ile daha da artacak. Her yıl hızlı büyüme kaydeden otomotiv yazılım sektörünün geleceğine bakıldığında Otonom sürüş, , bu rakamların katlanması şaşırtıcı olmayacaktır. Artık her otomobil, üretim hattından çıktığı anda; içinde farklı yazılımlar, sensörler ve uzaktan bağlantı altyapısıyla sürekli gelişen bir dijital ekosistem barındırıyor.
Otonom sürüş büyümede önemli etkenlerden biri
Otonom sürüş, bağlantılı araçlar, elektrifikasyon ve e-mobilite otomotiv endüstrisini yeniden şekillendirmeye devam ederken; yapay zekâ ise inovasyonu hızlandırıyor. Genel araç pazarının aksine, küresel otomotiv yazılım ve elektronik pazarı daha hızlı büyüme oranıyla 2035 yılına kadar 519 milyar dolara ulaşabilir. Bu potansiyel büyüme farkı, elektrifikasyon, sahiplik dışı modeller ve gelişen tüketici beklentileri arasında farklılaşmayı sağlamada yazılım ve elektroniğin ne kadar hayati önem taşıdığını yansıtıyor. Bununla birlikte, bu büyümeye daha yakından ve daha geniş araç pazarı perspektifinden bakıldığında, yazılım ve elektronik tarafındaki gelişimin homojen ilerlemediği; önemli zorluklar ve belirsizliklerin hâlen devam ettiği görülüyor.
2035’e kadar otomotivde yol çok virajlı
Araçları kullandıkça, otomobillerin yeteneklerindeki sürekli ilerlemeyi deneyimleyebiliyoruz. Otonom sürüş alanındaki gelişmeler, otomotiv elektroniği ve yazılım pazarındaki ilerleme ile elektrikli araç satışları ve penetrasyonundaki artış; otomotiv yazılım sektörüne olan ilgiyi giderek artırıyor.
Üreticiler tamamen otonom araçlara uzun vadeli yatırımlar yapmaya devam ederken, yatırım odaklarını gelişmiş sürücü destek sistemleri ve bağlantılı hizmetlerin de artması otomotiv yazılımlarını daha da öne çıkarıyor. Bu gelişmeler otomotiv yazılım ve elektronik endüstrisi için büyümeyi teşvik edici bir tablo ortaya koyarken; gelecekteki dengeleri değiştirebilecek çeşitli faktörler de önemli riskler ve belirsizlikler olarak tartışılıyor. Bu faktörler arasında talepteki aksamalar, çip krizi, kritik hammaddeler, yeni platformların ve bunları destekleyen gelişmiş teknolojilerin piyasaya sürülmesini geciktirebilir ve potansiyel olarak sektörde durgunluğa yol açabilir. Avrupa pazarında ise Çin etkisi ile malzeme ve geliştirme çabaları için maliyet baskıları arttıkça görünüm değişebilir.
Bununla birlikte, bilgi-eğlence sistemlerinin giderek karmaşıklaşması ve yaygınlaşması bu alanlara olan talebi artırırken; genel yapay zekâ da araçlarda daha karmaşık özelliklerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlıyor. Bu nedenle, aksiliklere ve belirsizliklere rağmen; yazılım, elektronik ve genel yapay zekâ, inovasyonun kritik itici güçleri olarak ortaya çıkıyor ve araç geliştirme süreçlerini, müşteri deneyimini ve otomotiv üreticileri ile tedarikçilerin iş modellerini dönüştürüyor.
Pazarda büyüme istikrarlı bir seyir izlerken, otomotiv sektöründe müşterilerin araç yenileme ve elektrikli araçlara geçiş oranlarındaki iyileşme, geleceğe dair daha olumlu bir görünüm sunuyor. Gelecekte, otomotiv şirketlerinin ve hükümetlerin dönüşüm ve ticaret alanında bazı engelleyici ya da yavaşlatıcı adımlar atması kaçınılmaz görünse de otomotiv sektörü 2025’e kadar en hızlı değişen ve dönüşen sektörlerden biri olmaya devam edecek.
|Borsa
|14.180,48
|2,85 %
|Dolar
|43,7311
|0,20 %
|Euro
|51,9080
|-0,05 %
|Euro/Dolar
|1,1869
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.920,15
|0,30 %
|Altın (ONS)
|4.921,77
|0,11 %
|Brent
|67,3600
|0,12 %