Otomotiv yazılımları, küresel otomotiv ekosisteminde dönüşümün belirleyicisi olacak

Küresel araç ve plug-in hibrit satışları Eylül ayında %26 artarak rekor seviye olan 2,1 mil­yon adede ulaştı. Çin’deki satışlar yaklaşık 1,3 mil­yon araca yükselirken, Avrupa satışları %36 arta­rak 427.541 adede, Kuzey Amerika satışları ise %66 artarak yaklaşık 215.000 adede ulaştı. Dünyanın geri kalanındaki satışlar da %48 artarak 153.594 araca çıktı. Elektrikli araç üretiminin %62’si Çin’den geldi. Bu rakam, Ağustos ayına göre %20 ’lik bir büyümeyi temsil ediyor.

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA), dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’in yükse­liş ivmesini yansıtan olumlu verileri açıkladı. Ül­kenin yaklaşık 50 elektrikli araç üreticisi, geçen ay 826.000 adet saf elektrikli araç teslimatıyla bir yıl öncesine göre %28,5 artışla rekor kırdı.

Çin’in elektrikli araç sektöründeki hakimiyeti, ülkenin otomotiv endüstrisinin küresel pazardaki payını artırmasına yardımcı olurken, yeni enerjili araçlar alanında Çinli şirketler küresel çapta giderek daha fazla nüfuz sahibi oluyor. Küresel elektrikli araç sa­tışları 2024 yılında %25 artarak 17,8 milyon adede ulaşmışken, 2025 yılında 21,3 milyona (pazar pa­yı %24) ulaşması; 2030 yılına kadar ise iki kattan fazla artarak 40,1 milyona yükselmesi öngörülüyor.

2025 yılı (Ocak–Eylül 2025) ile 2024 yılı (Ocak– Eylül 2024) arasındaki elektrikli araç satışları­na baktığımızda; küreselde 14,7 milyon (%26 ar­tış), Çin’de 9 milyon (%24 artış), Avrupa’da 3 mil­yon (%32 artış), Kuzey Amerika’da 1,5 milyon (%11 artış) ve dünyanın geri kalanında 1,2 milyon (%48 artış) gerçekleştiğini görüyoruz.

Bütün bu geliş­melerin arasında, dünyada jeopolitik istikrarsızlık ülkeleri enerji güvenliği için gökyüzüne bakmaya zorluyor. Dünya düzeni ve eksen değişirken, birlik­ler sarsılıyor ve gelişmiş ülkeler hammadde arayı­şında otomotiv ekosistemine yeni bir perspektif­ten yaklaşıyor.

Küresel otomotiv yazılımları

Küresel otomotiv yazılım pazarı büyüklü­ğü 2024 yılında 32 milyar ABD doları olarak tah­min edilirken, 2025 yılında 36 milyar ABD dola­rından 2032 yılına kadar 92 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor. Kuzey Amerika, 2024 yılında %33,96’lık payla küresel otomotiv yazılım pazarı­na hâkim durumda. Ancak gelecekte bu hâkimiye­tin sürüp sürmeyeceği tartışma konusu. En hızlı büyüyen bölgenin Asya Pasifik olacağı ve bu bölge­nin en yüksek büyümeyi kaydedeceği öngörülüyor.

Otomotiv endüstrisinin yazılım tanımlı araçlara, akıllı bağlantılı ve sonrasında otonom bağlantılı araçlara doğru köklü bir geçiş eğilimi, araçlardaki yazılım karmaşıklığında önemli bir artışa yol açı­yor. Otomotiv üreticileri yazılımları giderek daha fazla kendi bünyelerinde üretmeye başlıyor. Bu du­rum, yeni nesil profesyonelleri gerekli kılan enteg­rasyon zorluklarını da beraberinde getiriyor.

Yazılım sistemleri devrim niteliğinde dönüşü­me yol açıyor Yazılım sistemleri otomotivde kritik bir rol oynuyor; geleneksel mühendislik disiplin­leriyle yazılım merkezli yaklaşımlar arasında köp­rü kuruyor ve farklı yazılım sistemlerinin araç mi­marilerine sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlıyor.

Otomotiv Ar-Ge dünyasında da değişim­ler yaşanıyor. Bir zamanlar makine mühendisliği ve donanım inovasyonlarının hâkim olduğu oto­motiv endüstrisi, artık bağlantılı ve yazılım taban­lı araçlara doğru köklü bir dönüşüm geçiriyor. Bu geçiş yalnızca bir evrim değil, aynı zamanda araç­ların özünü ve çalışma şeklini yeniden tanımlayan bir devrim niteliğinde.

Bu dönüşümün merkezinde yazılım geliştirmenin öne çıkması şaşırtıcı değil. Ancak en önemli fark, daha önce tedarikçiler tara­fından yapılan yazılımların artık şirketlerin ortak­lıklar kurarak veya bu şirketleri satın alarak kendi bünyelerine katma eğiliminin öne çıkması. Bu du­rum yeni bir profesyonel yönetim anlayışını da be­raberinde getiriyor.

Yazılım tanımlı araçlara geçiş

Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm; bağlan­tı, otonomi, elektrifikasyon ve paylaşımlı mobi­lite hizmetlerine olan artan taleplerle hızlanıyor. Araçlar artık yalnızca ulaşım araçları değil; sen­sörler, kameralar ve gelişmiş bilgi işlem yetenek­leriyle donatılmış, tekerlekler üzerinde inanılmaz derecede akıllı ve hızlı düşünen bağlantılı cihazla­ra dönüşüyor.

Bu paradigma değişimi, araçlardaki yazılım miktarının ve karmaşıklığının katlanarak artmasına yol açıyor. Artık yazılım, motor kontrolü ve fren sistemleri gibi temel araç fonksiyonların­dan, otonom sürüş ve bilgi-eğlence sistemleri gibi gelişmiş özelliklere kadar her şeyi kontrol ediyor. Bağlantılı ve akıllı araçlara geçişte, otomotiv üre­ticilerinin yazılım geliştiren şirketleri satın alarak bu faaliyetleri şirket içi kaynaklara aktarması, oto­motiv dünyasını yeniden tanımlıyor.

Bu yeni dö­nem, otomotiv iş gücüne de yeni bir bakış getiriyor. Bu bakış, donanım ve yazılım alanlarını birleştir­mede, inovasyonu yönlendirmede ve giderek daha karmaşık, yazılıma bağımlı araçların sorunsuz ça­lışmasını sağlamada hayati önem taşıyor. Otomo­tiv endüstrisi gelişmeye devam ettikçe yazılım sis­temlerinin rolü giderek daha da önem kazanacak ve otomotiv Ar-Ge’sinde yeni bir dönemin başlan­gıcını temsil edecek.