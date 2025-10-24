Otomotiv yazılımları, küresel otomotiv ekosisteminde dönüşümün belirleyicisi olacak
Küresel araç ve plug-in hibrit satışları Eylül ayında %26 artarak rekor seviye olan 2,1 milyon adede ulaştı. Çin’deki satışlar yaklaşık 1,3 milyon araca yükselirken, Avrupa satışları %36 artarak 427.541 adede, Kuzey Amerika satışları ise %66 artarak yaklaşık 215.000 adede ulaştı. Dünyanın geri kalanındaki satışlar da %48 artarak 153.594 araca çıktı. Elektrikli araç üretiminin %62’si Çin’den geldi. Bu rakam, Ağustos ayına göre %20 ’lik bir büyümeyi temsil ediyor.
Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA), dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’in yükseliş ivmesini yansıtan olumlu verileri açıkladı. Ülkenin yaklaşık 50 elektrikli araç üreticisi, geçen ay 826.000 adet saf elektrikli araç teslimatıyla bir yıl öncesine göre %28,5 artışla rekor kırdı.
Çin’in elektrikli araç sektöründeki hakimiyeti, ülkenin otomotiv endüstrisinin küresel pazardaki payını artırmasına yardımcı olurken, yeni enerjili araçlar alanında Çinli şirketler küresel çapta giderek daha fazla nüfuz sahibi oluyor. Küresel elektrikli araç satışları 2024 yılında %25 artarak 17,8 milyon adede ulaşmışken, 2025 yılında 21,3 milyona (pazar payı %24) ulaşması; 2030 yılına kadar ise iki kattan fazla artarak 40,1 milyona yükselmesi öngörülüyor.
2025 yılı (Ocak–Eylül 2025) ile 2024 yılı (Ocak– Eylül 2024) arasındaki elektrikli araç satışlarına baktığımızda; küreselde 14,7 milyon (%26 artış), Çin’de 9 milyon (%24 artış), Avrupa’da 3 milyon (%32 artış), Kuzey Amerika’da 1,5 milyon (%11 artış) ve dünyanın geri kalanında 1,2 milyon (%48 artış) gerçekleştiğini görüyoruz.
Bütün bu gelişmelerin arasında, dünyada jeopolitik istikrarsızlık ülkeleri enerji güvenliği için gökyüzüne bakmaya zorluyor. Dünya düzeni ve eksen değişirken, birlikler sarsılıyor ve gelişmiş ülkeler hammadde arayışında otomotiv ekosistemine yeni bir perspektiften yaklaşıyor.
Küresel otomotiv yazılımları
Küresel otomotiv yazılım pazarı büyüklüğü 2024 yılında 32 milyar ABD doları olarak tahmin edilirken, 2025 yılında 36 milyar ABD dolarından 2032 yılına kadar 92 milyar ABD dolarına çıkması bekleniyor. Kuzey Amerika, 2024 yılında %33,96’lık payla küresel otomotiv yazılım pazarına hâkim durumda. Ancak gelecekte bu hâkimiyetin sürüp sürmeyeceği tartışma konusu. En hızlı büyüyen bölgenin Asya Pasifik olacağı ve bu bölgenin en yüksek büyümeyi kaydedeceği öngörülüyor.
Otomotiv endüstrisinin yazılım tanımlı araçlara, akıllı bağlantılı ve sonrasında otonom bağlantılı araçlara doğru köklü bir geçiş eğilimi, araçlardaki yazılım karmaşıklığında önemli bir artışa yol açıyor. Otomotiv üreticileri yazılımları giderek daha fazla kendi bünyelerinde üretmeye başlıyor. Bu durum, yeni nesil profesyonelleri gerekli kılan entegrasyon zorluklarını da beraberinde getiriyor.
Yazılım sistemleri devrim niteliğinde dönüşüme yol açıyor Yazılım sistemleri otomotivde kritik bir rol oynuyor; geleneksel mühendislik disiplinleriyle yazılım merkezli yaklaşımlar arasında köprü kuruyor ve farklı yazılım sistemlerinin araç mimarilerine sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlıyor.
Otomotiv Ar-Ge dünyasında da değişimler yaşanıyor. Bir zamanlar makine mühendisliği ve donanım inovasyonlarının hâkim olduğu otomotiv endüstrisi, artık bağlantılı ve yazılım tabanlı araçlara doğru köklü bir dönüşüm geçiriyor. Bu geçiş yalnızca bir evrim değil, aynı zamanda araçların özünü ve çalışma şeklini yeniden tanımlayan bir devrim niteliğinde.
Bu dönüşümün merkezinde yazılım geliştirmenin öne çıkması şaşırtıcı değil. Ancak en önemli fark, daha önce tedarikçiler tarafından yapılan yazılımların artık şirketlerin ortaklıklar kurarak veya bu şirketleri satın alarak kendi bünyelerine katma eğiliminin öne çıkması. Bu durum yeni bir profesyonel yönetim anlayışını da beraberinde getiriyor.
Yazılım tanımlı araçlara geçiş
Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm; bağlantı, otonomi, elektrifikasyon ve paylaşımlı mobilite hizmetlerine olan artan taleplerle hızlanıyor. Araçlar artık yalnızca ulaşım araçları değil; sensörler, kameralar ve gelişmiş bilgi işlem yetenekleriyle donatılmış, tekerlekler üzerinde inanılmaz derecede akıllı ve hızlı düşünen bağlantılı cihazlara dönüşüyor.
Bu paradigma değişimi, araçlardaki yazılım miktarının ve karmaşıklığının katlanarak artmasına yol açıyor. Artık yazılım, motor kontrolü ve fren sistemleri gibi temel araç fonksiyonlarından, otonom sürüş ve bilgi-eğlence sistemleri gibi gelişmiş özelliklere kadar her şeyi kontrol ediyor. Bağlantılı ve akıllı araçlara geçişte, otomotiv üreticilerinin yazılım geliştiren şirketleri satın alarak bu faaliyetleri şirket içi kaynaklara aktarması, otomotiv dünyasını yeniden tanımlıyor.
Bu yeni dönem, otomotiv iş gücüne de yeni bir bakış getiriyor. Bu bakış, donanım ve yazılım alanlarını birleştirmede, inovasyonu yönlendirmede ve giderek daha karmaşık, yazılıma bağımlı araçların sorunsuz çalışmasını sağlamada hayati önem taşıyor. Otomotiv endüstrisi gelişmeye devam ettikçe yazılım sistemlerinin rolü giderek daha da önem kazanacak ve otomotiv Ar-Ge’sinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil edecek.
|Borsa
|10.608,26
|0,54 %
|Dolar
|42,0525
|0,12 %
|Euro
|48,8971
|-0,03 %
|Euro/Dolar
|1,1617
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.578,10
|0,08 %
|Altın (ONS)
|4.126,88
|0,69 %
|Brent
|65,4100
|0,11 %