Otomotivde 2 ayda giden ikinci Alman devi Farhym oldu

Avrupa’daki otomotiv sanayisindeki küçülme, Türkiye’ye de yansıyor. Geçen ay Türkiye’deki üretimden çekilme kararı alan Linde + Wiemann’ın ardından bir başka Alman otomotiv yan sanayi devi daha Türkiye’den çıkıyor. Neredeyse çeyrek asırdır Ankara ve Adana’da üretim yapan Alman devi Farhmy, Türkiye’deki üretim tesislerini sattı.

Bir yanda Alman otomo­tiv sanayisindeki kü­çülme haberleri, bir yanda Çinli rakiplerinin bü­yüme stratejileri. Otomotiv endüstrisinde küresel yavaş­lamanın yanı sıra Çin fırtına­sı küresel markaların korkulu rüyası olmuş durumda. Mer­cedes-Benz’in 2027 yılına ka­dar yaklaşık 5 milyar euro ta­sarruf etmeyi planladığı, bu rakamın da yaklaşık 20 bin ça­lışanın işini kaybetmesiyle so­nuçlanacağı konuşuluyor.

Bir başka Alman devi Volkswa­gen’in 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma ve kapa­site azaltma anlaşmasını du­yurması peş peşe gelen olum­suz haberler. Çin ise bu olum­suz durumu değerlendirmek için üretim hacmini ve yerle­rini artırıyor. Türkiye, bu üre­tim merkezlerinden biri hali­ne geliyor. Çinli BYD’nin 1 mil­yar dolarlık yatırım kararının ardından diğerlerinin sırada olduğuna yönelik gelen açıkla­malar Türkiye’yi otomotivde Çin’in yeni oyun alanı olarak gösteriyor. Almanların tedbir­leri, Çin’in yükselişine yöne­lik haberlerin yansıması Tür­kiye’de oldukça net bir şekilde görünüyor.

Aralık’ta Linde üretimden ayrıldı

Geçtiğimiz ay DÜNYA Ga­zetesi’nden duyurduğumuz haberde Almanya’nın en bü­yük otomotiv yan sanayi şir­ketlerinden Linde + Wie­mann’ın, Türkiye’deki üretim tesisindeki ortaklığı bitirme kararı aldığını sizlere duyur­muştuk. Şimdi bir başka Al­man otomotiv yan sanayi de­vi daha Türkiye’den ayrılıyor. Türkiye’ye 2003 yılında gelen ve üretim tesisi kuran Alman­ya’nın en önemli grup şirket­lerinden Hymer’e ait Farhym, Türkiye’den çıkma kararı al­dı.

Geçtiğimiz yılın son dö­nemlerinde bu kararı alan Al­man devi, birçok şirketle gö­rüşme halindeydi. Adana ve Ankara’da üretim yapan Al­man devine ait Farhym, his­selerinin tamamını bir başka Ankara’da üretici olan Turna Ahşap’a satma kararı aldı. Da­ha önce de Farhmy’in satış sü­reci gündeme gelmiş, ancak o işlem tamamlanmamıştı. Eğer onaylanır ve bu süreç ta­mamlanırsa, Alman devi Tür­kiye’den tamamen çekilecek.

Farhym’in Türkiye’deki yö­neticisi ile bu süreci konuş­tum. Geçmiş yıllarda Merce­des-Benz adına yurt dışında değişik ülkelerde üst düzey yö­neticilik yapan ardından, Tür­kiye’ de Farhym Otomotiv’de CEO görevini yürüten Bülent Akgöl, “Son yıllarda maalesef değişken piyasa koşulları, tüm dünyada ve özellikle otomotiv sektöründe yaşanan daralma, Alman yatırımcı firmanın bu kararı almasında önemli bir et­kendi” diyerek satış görüşme­lerini onayladı.

Dünya çapında faaliyet gös­teren ticari araç üreticileri için bir sistem tedarikçisi olan Farhym Türkiye’nin yanı sıra Polonya’da da üretim yapıyor. Bu fabrikalarda ticari araç­ların iç kısımlarının tasarı­mı için entegre imkanlar su­nan şirketi alan Turna Ahşap, 1994 yılında Mehmet Saygun tarafından Düzce’de kurul­du. 2022 yılında Ankara-Çu­buk’ta yeni fabrika kuran şir­ketin, toplam üretim alanı 20 bin metrekarenin üzerinde.

Adana ve Ankara’da üretim yapıyordu

Almanya’nın en önem­li otomotiv şirketlerinden Hymer-Leichtmetallbau’ya ait Farhym Otomotiv Sana­yi, 2021 yılında Makel Yalı­tım ile satış sürecine girmişti. Özellikle seyahat ve toplu ta­şım otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiren şirketin ana tesisi Ankara’daki MAN Otobüs Üretim Merke­zi’nin hemen yanında yer alan 10 bin metrekarelik fabrika. İkinci fabrika ise Adana’da­ki bin 500 metrekarelik tesis. Şirket bu iki tesisten MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu.

3 binden fazla çalışanı var

Farhym’in sahibi olan Hy­mer-Leichtmetallbau GmbH & Co firması ise 1962 yılında Erwin Hymer tarafından Ba­den-Württenberg’de bulunan Wangen im Allgau’de kurul­du. 1957’de tasarımcı ve uçak öncüsü Erich Bachem ile bir­likte satış şirketi Eriba’yı ku­ran Hymer’in kurduğu şirket son açıklanan verilere göre 3 bin çalışana ve yaklaşık 1 mil­yar euroluk ciroya sahip. Ha­fif metal ve alüminyum işleme konusunda uzman olan firma, özellikle merdiven/iskele çö­zümleri alanında dünya lideri olarak tanınıyor.

1939'da kurulmuştu

Türkiye’de ortaklığı biti­ren Alman Linde + Wiemann, 1939’da İkinci Dünya Savaşı’n­dan günler öncesinde kuruldu. Almanya’nın Dillenburg ken­tinde bulunan şirket, Alman­ya ve Türkiye dışında İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Çin, Güney Afrika gibi ülkeler­de üretim yapıyor.