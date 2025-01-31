Otomotivde 2 ayda giden ikinci Alman devi Farhym oldu
Avrupa’daki otomotiv sanayisindeki küçülme, Türkiye’ye de yansıyor. Geçen ay Türkiye’deki üretimden çekilme kararı alan Linde + Wiemann’ın ardından bir başka Alman otomotiv yan sanayi devi daha Türkiye’den çıkıyor. Neredeyse çeyrek asırdır Ankara ve Adana’da üretim yapan Alman devi Farhmy, Türkiye’deki üretim tesislerini sattı.
Bir yanda Alman otomotiv sanayisindeki küçülme haberleri, bir yanda Çinli rakiplerinin büyüme stratejileri. Otomotiv endüstrisinde küresel yavaşlamanın yanı sıra Çin fırtınası küresel markaların korkulu rüyası olmuş durumda. Mercedes-Benz’in 2027 yılına kadar yaklaşık 5 milyar euro tasarruf etmeyi planladığı, bu rakamın da yaklaşık 20 bin çalışanın işini kaybetmesiyle sonuçlanacağı konuşuluyor.
Bir başka Alman devi Volkswagen’in 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma ve kapasite azaltma anlaşmasını duyurması peş peşe gelen olumsuz haberler. Çin ise bu olumsuz durumu değerlendirmek için üretim hacmini ve yerlerini artırıyor. Türkiye, bu üretim merkezlerinden biri haline geliyor. Çinli BYD’nin 1 milyar dolarlık yatırım kararının ardından diğerlerinin sırada olduğuna yönelik gelen açıklamalar Türkiye’yi otomotivde Çin’in yeni oyun alanı olarak gösteriyor. Almanların tedbirleri, Çin’in yükselişine yönelik haberlerin yansıması Türkiye’de oldukça net bir şekilde görünüyor.
Aralık’ta Linde üretimden ayrıldı
Geçtiğimiz ay DÜNYA Gazetesi’nden duyurduğumuz haberde Almanya’nın en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden Linde + Wiemann’ın, Türkiye’deki üretim tesisindeki ortaklığı bitirme kararı aldığını sizlere duyurmuştuk. Şimdi bir başka Alman otomotiv yan sanayi devi daha Türkiye’den ayrılıyor. Türkiye’ye 2003 yılında gelen ve üretim tesisi kuran Almanya’nın en önemli grup şirketlerinden Hymer’e ait Farhym, Türkiye’den çıkma kararı aldı.
Geçtiğimiz yılın son dönemlerinde bu kararı alan Alman devi, birçok şirketle görüşme halindeydi. Adana ve Ankara’da üretim yapan Alman devine ait Farhym, hisselerinin tamamını bir başka Ankara’da üretici olan Turna Ahşap’a satma kararı aldı. Daha önce de Farhmy’in satış süreci gündeme gelmiş, ancak o işlem tamamlanmamıştı. Eğer onaylanır ve bu süreç tamamlanırsa, Alman devi Türkiye’den tamamen çekilecek.
Farhym’in Türkiye’deki yöneticisi ile bu süreci konuştum. Geçmiş yıllarda Mercedes-Benz adına yurt dışında değişik ülkelerde üst düzey yöneticilik yapan ardından, Türkiye’ de Farhym Otomotiv’de CEO görevini yürüten Bülent Akgöl, “Son yıllarda maalesef değişken piyasa koşulları, tüm dünyada ve özellikle otomotiv sektöründe yaşanan daralma, Alman yatırımcı firmanın bu kararı almasında önemli bir etkendi” diyerek satış görüşmelerini onayladı.
Dünya çapında faaliyet gösteren ticari araç üreticileri için bir sistem tedarikçisi olan Farhym Türkiye’nin yanı sıra Polonya’da da üretim yapıyor. Bu fabrikalarda ticari araçların iç kısımlarının tasarımı için entegre imkanlar sunan şirketi alan Turna Ahşap, 1994 yılında Mehmet Saygun tarafından Düzce’de kuruldu. 2022 yılında Ankara-Çubuk’ta yeni fabrika kuran şirketin, toplam üretim alanı 20 bin metrekarenin üzerinde.
Adana ve Ankara’da üretim yapıyordu
Almanya’nın en önemli otomotiv şirketlerinden Hymer-Leichtmetallbau’ya ait Farhym Otomotiv Sanayi, 2021 yılında Makel Yalıtım ile satış sürecine girmişti. Özellikle seyahat ve toplu taşım otobüsleri endüstrisine yönelik, hava kanalları, bagaj sistemleri, iç aydınlatmaları, iç kaplama ve giydirmeler ile diğer iç trim uygulamalarına yönelik üretim gerçekleştiren şirketin ana tesisi Ankara’daki MAN Otobüs Üretim Merkezi’nin hemen yanında yer alan 10 bin metrekarelik fabrika. İkinci fabrika ise Adana’daki bin 500 metrekarelik tesis. Şirket bu iki tesisten MAN, Temsa, Isuzu, Karsan, BMC, Hyundai gibi dünyaca ünlü markalara ürün sağlıyordu.
3 binden fazla çalışanı var
Farhym’in sahibi olan Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co firması ise 1962 yılında Erwin Hymer tarafından Baden-Württenberg’de bulunan Wangen im Allgau’de kuruldu. 1957’de tasarımcı ve uçak öncüsü Erich Bachem ile birlikte satış şirketi Eriba’yı kuran Hymer’in kurduğu şirket son açıklanan verilere göre 3 bin çalışana ve yaklaşık 1 milyar euroluk ciroya sahip. Hafif metal ve alüminyum işleme konusunda uzman olan firma, özellikle merdiven/iskele çözümleri alanında dünya lideri olarak tanınıyor.
1939'da kurulmuştu
Türkiye’de ortaklığı bitiren Alman Linde + Wiemann, 1939’da İkinci Dünya Savaşı’ndan günler öncesinde kuruldu. Almanya’nın Dillenburg kentinde bulunan şirket, Almanya ve Türkiye dışında İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Çin, Güney Afrika gibi ülkelerde üretim yapıyor.